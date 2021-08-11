На днях международное агентство Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Украины со стабильного до позитивного, подтвердив сам рейтинг на уровне "B". Для Украины это значит, что ей будут выдавать кредиты, а для рядовых украинцев — что они будут больше платить государству

Кредитные рейтинги рассчитываются на основе прошлой и текущей финансовой истории заемщика, а также на основе оценок размера собственности, финансовых поступлений и взятых на себя финансовых обязательств. Основное предназначение подобных оценок — дать потенциальным кредиторам информацию о платежеспособности заемщика.

В отношении эмитентов и ценных бумаг, обязательства по которым выполняются, рейтинг уровня «B», присвоенный Украине, обозначают наличие значительных кредитных рисков, однако при этом остается ограниченная «подушка безопасности». То есть на данный момент финансовые обязательства выполняются, но способность продолжать выплаты зависит от благоприятной экономической конъюнктуры. Находящийся ниже рейтинг «С» говорит о неизбежности дефолта — кредиты таким не выдают. Рейтинг «А» — надежный заемщик. Рейтинг «Д» — объявленный дефолт. Существует также ряд промежуточных градаций. Снижение рейтинга до уровня «С» также означает, что в ожидании вероятного дефолта должник может манкировать обязанностями выплачивать долги, чего, конечно, очень не хотят международные банкиры. МВФ выделил Украине $2,7 млрд, у Фирташа отобрали титаномагниевый комбинат. Главное в экономике Украины с 30 июля по 6 августа

«Кредитные основы Украины были относительно устойчивы к шоку, вызванному коронавирусом, и мы ожидаем, что в 2021 году государственный долг упадет из-за превышения показателей бюджета и восстановления ВВП. Валютные резервы возросли, и Украина сохранила доступ к коммерческому и внешнему финансированию международных финансовых институтов, несмотря на неравномерный прогресс в отношении соглашения о резервном кредитовании с МВФ (SBA)», — говорится в сообщении агентства.

Fitch прогнозирует, что дефицит госбюджета Украины сократится в 2021 году до 4% ВВП, так как по итогам первого полугодия он составил 1,8% ВВП (в годовом исчислении).

Риском ухудшения прогноза являются низкие темпы вакцинации от COVID-19. «Внедрение вакцинации ускорилось за последний месяц, но пока в наличии только 13 доз на сто человек», — говорится в сообщении.

Рейтинговое агентство также указывает, что денежные остатки правительства на конец июля в $2,0 млрд (82% из которых в валюте) и $2,7 млрд от нового распределения SDR МВФ (выдается всем странам для преодоления коронаивирусного кризиса) помогут Украине пройти пик внешних выплат $2,2 млрд в сентябре и осуществить бюджетные расходы. Проще говоря, в агентстве надеются, что деньги, которые МВФ выдает на борьбу с экономическими последствиями Covid-19, Украина отдаст обратно МВФ в счет погашения долгов.

Позитивно отметили в агентстве и снижение соотношения госдолга к ВВП до 57% в текущем году. Произошло это частично за счет увеличения налоговых поступлений. Похвалили в агентстве и «законодательство, ограничивающее деятельность олигархов и вносящее поправки в процессы отбора в Высший совет юстиции». За это, как отмечают в агентстве, Украина сможет получить до конца текущего года $0,7 млрд транша МВФ и 0,6 млрд евро макропомощи ЕС, а программа stand by с МВФ может быть продолжена на 2022 год.

В начале текущего года Fitch понизил, было, рейтинг Украины, ожидая проблем в плане сотрудничества с МВФ и получения новых траншей. Связано это было с пробуксовкой продвигаемой Западом судебной реформы, которая должна отдать контроль над судебной системой западным кураторам. Не понравилась кредиторам и временная заморозка повышения тарифов на газ для населения (пусть даже на два месяца), хотя в Fitch уже тогда отмечали, что в будущем проблем с повышением цен на газ для населения не предвидится. «Строят финансовую пирамиду»: Азаров объяснил, как МВФ доводит Украину до банкротства © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

В то же время в Fitch отмечали еще в марте, что больший политический стимул для выполнения условий фонда появится во второй половине 2021 года, что связано с необходимостью выплаты 2,2 млрд долларов в сентябре, а также с резким увеличением потребности в бюджетном финансировании ближе к концу года.

Проще говоря, когда Украина идет на все уступки МВФ, рейтинг страны повышается, когда же возникают заминки — понижается.

По сути мы видим, как подконтрольный США МВФ работает в паре с международными рейтинговыми агентствами, которые фактически выставляют оценочные балы экономике страны, исходя не столько из экономических, сколько из политических интересов. Рейтинг агентства следует воспринимать, скорее, как похвалу администрации США, а не как отображение реального макроэкономического положения.

Параллельно агентство Fitch повысило и рейтинг компании самого богатого украинца Рината Ахметова «ДТЭК Энерго» после реструктуризации компанией долга. Правда, повысило с уровня RD (ограниченный дефолт) до уровня ССС (преддефолтное состояние). А вот планируемому «Укрзализныцей» выпуску пятилетних еврооблигаций на сумму $300 млн (с помощью инвестиционной компании Dragon Capital) агентство Fitch присвоило рейтинг «негативный», полагая, что бумаги необеспеченные. «Укрзализныця» — это фактически банкрот, этого не скрывает и международное рейтинговое агентство Fitch», — прокомментировал анализ агентства украинский экономист Александр Гончаров.

Бывший глава Нацбанка Украины и экс-вице-премьер Сергей Арбузов, анализируя рейтинги Fitch, еще в начале года отметил политизированную манипуляцию оценками. «Учитывая понимание процессов рейтингования с 2010 по 2014 год и читая отчёт агентства, могу уверенно сказать, что методика оценки смещена в сторону оценки политического места страны в международном плане, а никак не отражает реальную экономическую картину и макроэкономическую стабильность», — писал экс-глава Нацбанка Украины.

Повышение кредитного рейтинга Украины говорит прежде всего о том, что Киев добился определенных успехов в плане изъятия средств у собственного населения и передачи их международным банкирам, а также в плане передачи под контроль западным структурам различных ветвей власти. В международном рейтинговом агентстве Fitch это оценили, но не факт, что оценят украинские граждане. Команда президента Зеленского может рассчитывать на новый транш кредитов, которые необходимо будет вернуть, вымыв еще больше средств из карманов украинцев.