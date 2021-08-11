«Винницкий гипнотизер» — так украинцы могут сказать не только о Петре Порошенко. Когда он только оканчивал университет, весь СССР говорил совсем о другом человеке из Винницы — психотерапевте Анатолии Кашпировском, который 11 августа отмечает свое 82-летие. Он вписал свое имя в историю нескольких государств и стал символом эпохи

В 1989 году на советском телевидении показывали нечто такое, что сейчас можно лишь увидеть в интернете или в кинотеатре, но в последнем случае, лишь если вам больше 18 лет. Тогда на советских экранах показывали операцию на человеке без наркоза. При этом оперируемая пела и не чувствовала боли. Она была одной из нескольких пациенток в Тбилиси, операцию которой проводили без обезболивания.

Жители Украины подали в суд на Кашпировского © Чита.ру

Именно благодаря ему на всю страну прославился выпускник Винницкого медицинского института, который позже стал руководителем Республиканского центра психотерапии в Киеве Анатолий Кашпировский.

С тех пор его имя стало нарицательным, а сам он остался в памяти как «телецелитель» и чуть ли не маг. Самого Кашпировского такая слава печалит: он продолжает утверждать, что ничего магического в его работе нет, он лишь мобилизует скрытые силы человеческого организма.

Психотерапевт, спортсмен и телезвезда

На своих недавних видео Кашпировский выглядит молодцевато. На вид ему не дашь 80 с лишним лет. Хорошая форма Кашпировского — следствие его занятий спортом. На видео, записанном в 1983 году в Виннице, Кашпировский подтягивается 16 раз. К тому времени ему исполнилось 44 года.

Любил Кашпировский заниматься и тяжелой атлетикой. На его видеоканале есть записи из залов. На одной из них ему 31 год, он поднимает штангу весом 130 кг. На другой записи — Кашпировскому 67 лет, а вес поднимаемой им штанги — 175 кг. Между этими записями не только годы, но и расстояние в более чем 7 тыс. км. Первая была сделана в Виннице, вторая — в Нью-Йорке.

Вряд ли родившийся в 1939 году в Хмельницком мальчик мог подумать, что прославится на весь Советский Союз, а позже и на весь мир.

С началом Великой Отечественной войны его отец пошел на фронт, а мать с детьми была эвакуирована в Казахстан, о котором Кашпировский до сих пор вспоминает с теплотой.

После войны семья Кашпировских вернулась на Украину. Именно там — в Виннице — Анатолий Кашпировский в 1962 году и окончил медицинский институт, после чего 25 лет проработал в психиатрической больнице имени академика А.И. Ющенко.

Кроме того, в 1962-1963 годах он работал врачом ЛФК Железнодорожной больницы в Виннице, а в 1987 году — врачом-психотерапевтом сборной СССР по тяжелой атлетике. С опекаемыми им спортсменами Кашпировскому легко было найти общий язык, ведь он тоже увлекался тяжелой атлетикой, в конечном итоге став мастером спорта СССР по данному виду спорта.

Глава Минздрава Украины хочет привлечь Кашпировского к борьбе с COVID-19 — СМИ © РИА Новости, Игорь Костин / Перейти в фотобанк Анатолию Писаренко Кашпировскому, по его словам, удалось обеспечить проведение телемоста Москва — Киев, в ходе которого и проводилась операция.

До этого, в 1988 году, Кашпировский появился на телевидении в передаче «Взгляд». Он уже был известен тем, что проводил сеансы массового «отключения» людей. В той телепередаче он заставлял их падать на спину или не чувствовать боли. Показательным стал эксперимент с Николаем Поповым, который держал в руке стакан с водой и с включенным кипятильником. При этом боли Попов не чувствовал.

«Важно подчеркнуть, что вызванное мною обезболивание во всех случаях я осуществлял без применения гипноза, что категорически противоречило общепринятому и, с моей точки зрения, абсолютно неправильному мнению о необходимости его применения в таких целях», — заявлял позже Кашпировский.

Уже после этого и были проведены телемосты с операциями. После были проведены шесть всесоюзных передач «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского». Их главный герой стал популярен по всему СССР.

Кашпировский приобрел славу целителя, излечивающего дистанционно от разных болезней. И эта слава сыграла с ним злую шутку. Дело в том, что тогда помимо него на телеэкранах появился и другой «целитель» — Аллан Чумак, который тоже пытался лечить людей через телевизор, а помимо этого еще и «заряжал» воду и разные субстанции: кремы, мази и тому подобное. Чумак делал пассы руками, шевелил губами и выглядел загадочно.

Официальная наука обоих не признавала, а некоторые ученые и журналисты и вовсе называли Кашпировского и Чумака и им подобных шарлатанами.

«Пьяный протрезвеет, дурак никогда»: Королева навеселе перевоплотилась в Чумака © Наташа Королева/Инстаграм

«Меня постоянно показывают с Чумаком <…> Вот выставляют в YouTube: я сижу за столом с банками с водой. Это же дебилизм, незнание и отрицательное отношение ко мне. За что? За 10 миллионов излеченных?» — жаловался Кашпировский в конце июля 2019 года.

В общем, известность Кашпировского была большой и не всегда приятной для него самого. Кашпировского и Чумака пародировали юмористы, а в одном из выпусков КВН в 1989 году появилась «голова профессора Кашпировского».

Но именно эта известность и привела Кашпировского в политику.

Жириновский, Басаев и другие

На волне своей известности в 1993 году Кашпировский был избран депутатом Госдумы от ЛДПР. В январе 1994 года, когда формировалась фракция партии, Кашпировский попасть в нее не смог — он находился в США и не смог передать соответствующее заявление.

А в марте этого же года он объявил о выходе из фракции, обвинив лидера партии Владимира Жириновского в расизме и пропаганде войны. Тем не менее, окончательно вышел из фракции ЛДПР Кашпировский лишь в июле 1995 года. Сказ про то, как Жириновский коммунистов на поединок вызывал, а Миронов песни пел у костра © Территория смыслов на Клязьме / Территория смыслов на Клязьме / Перейти в фотобанк

К тому времени он прославился уже не как телепсихотерапевт, а как переговорщик. В июне 1995 года группа террористов под руководством Шамиля Басаева захватила больницу в Будённовске. Кашпировский был одним из тех, кто вызвался на разговор с террористами. При этом, как вспоминает бывший межрайонный прокурор Буденновска Сергей Гамаюнов, изначально Кашпировский планировал усыпить террористов.

«Кашпировский был тем, кто пообещал сначала всех их усыпить и загипнотизировать, а в конце концов, когда он увидел всю эту кровь, увидел этих заложников, которые по 20-30 человек были в палате, измождённые, перепуганные, ему там стало плохо, и его на руках оттуда буквально вынесли», — отмечал Гамаюнов.

Тем не менее, Кашпировскому удалось уговорить Басаева отпустить часть заложников.

«Летом 1995 года Басаев захватил больницу в Буденновске. Разыгрался настоящий политический кризис. В Буденновск приехали депутаты Госдумы, в их числе депутат Кашпировский. Все депутаты проявили тогда незаурядную смелость. Некоторые предложили себя в заложники. Но был один, который имел многочасовую беседу с Басаевым», — вспоминал бывший однопартиец Кашпировского Алексей Митрофанов.

Тогда при помощи Кашпировского удалось освободить пятерых беременных женщин. Потом, после переговоров, Басаев и Кашпировский провели совместную пресс-конференцию, после чего Кашпировский покинул больницу, забрав с собой 40 человек.

В общем, даже те, кто не верит в способности Кашпировского, все же признают: он спас людей, хоть и не во время своих сеансов, а во время переговоров с террористами.

Сейчас Кашпировский вне политики. Однако свои сеансы он продолжает до сих пор. Несмотря на весь скепсис в отношении его методов со стороны современных ученых и медиков, а также на осуждение со стороны Церкви, у Кашпировского по-прежнему имеется преданная аудитория.

Сам же Кашпировский иногда подумывает о возвращении на Украину.

«Так хочется бросить все, жить там (в Меджибоже. — Ред.) — и больше ничего! Купить какую-нибудь хату… Но попробуй купи хату там — ее же не купишь!» — признавался он в интервью Дмитрию Гордону, жалуясь на дороговизну недвижимости в родных для него местах.