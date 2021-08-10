В предвидении грядущих изменений в энергопотреблении Россия стремится сохранить рынки сбыта энергоносителей в будущем и уже сейчас принимает необходимые меры. В свою очередь Украина пытается заинтересовать инвесторов

Водородная энергетика

Предполагается, что уже в ближайшие десятилетия на мировом энергорынке водород в значительной мере потеснит газ и уголь. Москва готовится к этому уже сейчас. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, в утверждённой премьер-министром Михаилом Мишустиным Концепции развития водородной энергетики поставлены такие цели, как раскрытие национального потенциала в области производства, применения и экспорта водорода, а также вхождение России в число стран-лидеров в этой отрасли.

Сообщается, что достижению этих целей послужат представленные в документе стратегические инициативы, в их числе — «запуск пилотных проектов по выработке низкоуглеродного водорода, создание консорциумов по производству оборудования и комплектующих, формирование инфраструктуры для хранения и транспортировки этого энергоносителя». Европа без газа: Германия хочет закупать водород в России © РИА Новости, Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

«Также предусматривается создание минимум трёх территориальных производственных кластеров. Северо-западный будет специализироваться на экспорте водорода в страны Европы и реализации мер по снижению углеродного следа экспортно ориентированных предприятий. Восточный будет поставлять водород в страны Азии, а также заниматься развитием водородной инфраструктуры в сфере транспорта и энергетики. Наконец, арктическому кластеру поставлена задача обеспечения низкоуглеродного электроснабжения российского Заполярья», — говорится в сообщении.

Определены приоритетные технологии (получение водорода с помощью паровой конверсии метана и газификации угля, технологии улавливания углекислого газа, создание водородных энергетических установок для транспорта, специальных заправочных станций, систем хранения и транспортировки водорода в сжиженном виде). Говорится и о том, что дополнительным стимулом к внедрению этих технологий станут меры господдержки.

Накануне глава правительства РФ Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что первый этап реализации концепции рассчитан на ближайшие три с половиной года, когда, по его словам, предполагается «создание профильных кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке».

«На следующих этапах (до 2035 и 2050 годов) планируется открыть крупные экспортно ориентированные производства, перейти к серийному применению водородных технологий в различных секторах экономики — от нефтехимии до жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в сообщении пресс-службы. «Зеленая» энергетика Украины обвалила акции норвежской энергокомпании © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Мишустин отметил, что «развитие водородной энергетики позволит уменьшить риски потери рынков энергоносителей и поддержать экономический рост за счёт формирования новых производств, а также создания высокотехнологичных рабочих мест, экспорта продукции и технологий».

Напомним, Водородная стратегия ЕС предполагает, что к 2050 году водород будет удовлетворять 24% мирового спроса на энергоносители.

Украина: шанс на энергонезависимость?

Украина пытается не отстать. Как сообщает президент энергетической ассоциации «Украинский водородный совет» Александр Репкин в статье на портале Green Deal, к концу 2021 года должна быть завершена разработка Национальной водородной стратегии.

«На сегодня альтернативная энергетика, в частности, производство и использование водорода в качестве энергоносителя, является мировым и европейским трендом. Водородная трансформация — это шанс Украины получить энергонезависимость, усилить нашу экономику, ускорить интеграцию с Европейским союзом и стать сильным, равноправным игроком на мировой арене», — отметил Репкин.

По его словам, на развитие водородного сектора энергетики Украина в ближайшие годы получит от Германии от 300 до 500 млн евро — «это значительная сумма, но развитие полноценного водородного рынка потребует дополнительных существенных вложений». Экономист объяснил, зачем Европе украинский водород © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Глава энергетической ассоциации полагает, что «у Украины в ближайшие годы есть все шансы стать главным экспортером водорода для всей Европы», а потому вложения должны быть не только украинские. Рыбкин отметил, что «в Европе Украину видят водородным хабом и главным экспортером — как из-за удачного климатическо-географического положения, так и в силу огромного потенциала возобновляемых источников энергии (ВИЭ)».

По его мнению, в рамках одной из инициатив европейской ассоциации Hydrogen Europe, «Украина может рассчитывать на инвестиции в размере 20 млрд евро».

Нерентабельная ГТС и водород

Но это в будущем, а что сейчас? Напомним, завершение строительства газопровода «Северный поток-2» может привести к серьёзным проблемам для Украины уже в ближайшее время. Так, политолог Ростислав Ищенко выразил мнение, что после ввода в строй «СП-2» Россия сможет уже в 2022 году снизить прокачку газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) на 25 млрд кубометров в год, продолжая платить по транзитному контракту. Это сделает нерентабельной украинскую ГТС, вынудит Киев реально закупать газ на европейских биржах, что будет существенно дороже, чем виртуальный реверс, которым Украина пользуется сейчас.

Ранее глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что российский "Газпром" отключает компрессорные подстанции и готовится физически отрезать трубу, идущую на Украину, остановив полностью транзит.

Некоторые украинские политики и эксперты предостерегают, что неизбежное снижение давления в ГТС (пусть это случится и не сегодня, а после 2024 года, когда закончится срок контракта) приведёт к тому, что невозможной станет доставка газа домохозяйствам и предприятиям коммунальной сферы. Сама же "труба" может превратиться в груду бесполезного металлолома… Шмыгаль собрался поставлять водород в ЕС по газопроводу «Дружба» © REUTERS, Johanna Geron/Pool

Что же делать? Спасти украинскую ГТС может тот же водород, транспортировку которого по «трубе» можно будет наладить из южных областей Украины, считает Александр Репкин.

Однако не всё так просто, отмечает издание Deutsche Welle и приводит слова директора Центра исследования энергетики Александра Харченко: «Обычную газовую трубу малого давления водород разъедает за несколько часов. Трубу высокого давления — за месяцы. Для его прокачки трубы изнутри можно обшить кевларом, но он очень дорогой. Стоимость обшивки ГТС длиной в три тысячи километров будет стоить миллиарды долларов».

По мнению Харченко, пока не существует рынка водорода, и поэтому трудно сказать, стоит ли вкладывать средства в модернизацию ГТС.

Смена мировых элит? Необязательно

Конечно, опасность грозит не только украинской "трубе". Ранее спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс предупредил, что революция в энергетике повлечёт за собой скорую (до конца 20-х годов текущего века) смену мировых элит.

По его словам, которые приводит РБК, в силу уникальной роли ТЭК в российской экономике, "таким же уникальным (в страновом смысле) окажется и удар, который будет нанесен этой (технологической. — Ред.) революцией по российской экономике…" Впрочем, открываются и новые возможности, отметил Чубайс.

С прогнозом о смене элит не согласился член Совета Федерации Алексей Пушков. По его мнению, революционной смены мировых элит не будет по нескольким причинам: во-первых, нынешние элиты прочно укоренились, не намерены уступать своё место и «располагают мощными рычагами для его сохранения». Марунич объяснил, чем закончится идея прокачивать водород через украинскую ГТС © Украина.ру/Нина Зотина

«Во-вторых, потому, что именно представители нынешней мировой элиты, а не какие-то неведомые и таинственные силы, делают все, чтобы возглавить процессы глобальных изменений (книга «The Great Reset» главы Давосского форума Клауса Шваба и хорошо знакомого мне Тьерри Мальре в этом плане весьма показательна), и конкурентов у них пока не видно», — подчеркнул Пушков в своём Телеграм-канале.

Наконец, в-третьих, опыт мировой истории и истории России свидетельствует, что "смена элит может быть революционной только в случае политической революции, но никак не энергетической, экологической или какой-либо другой", указал сенатор.

Однако относительно грядущей технологической революции руководство РФ принимает меры. Сообщая о предупреждении Чубайса, РБК отмечает со ссылкой на свои источники, что «в июне премьер-министр Михаил Мишустин принял решение о создании рабочих групп «по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу» — снижению спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики».