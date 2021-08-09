Скандально-рекордные Игры: чем запомнится Олимпиада-2020

Вот и завершились XXXII Олимпийские игры в Токио, которые прошли на год позже. Они подарили как приятные сюрпризы, так и горечь обиды и разочарования

На Играх в Токио российская сборная — а если официально, Олимпийского комитета России — завоевала медалей больше, чем на предыдущих 2 летних Играх — 71 (для сравнения, в Рио-де-Жанейро в 2016 году — 55, а в Лондоне-2012 — 70), из них 20 золотые, 28 серебряные и 23 бронзовые.

Самый большой вклад в общую копилку и по общему количеству наград, и по золоту сделали фехтовальщики — 8 медалей, в том числе 3 высшей пробы (+4 серебряные и 1 бронзовая), также по 8 медалей завоевали спортивные гимнасты (2 золота, 2 серебра, 4 бронзы) и стрелки (2 золота, 4 серебра, 2 бронзы). Кроме того, 3 золота, как и фехтовальщики, выиграли борцы вольного стиля (+2 бронзы).

Рекорды

На Олимпиаде в Токио было установлено несколько исторических рекордов:



1. Сборная России впервые в истории завоевала золотые медали в тхэквондо (олимпийскими чемпионами стали Максим Хромцов и Владислав Ларин) и, более того, впервые выиграла медальный зачёт в этом виде спорта, причём добилась успеха досрочно (также Татьяна Минина завоевала серебро, Михаил Артамонов — бронзу);

2. Светлана Ромашина стала первой в истории 7-кратной олимпийской чемпионкой в синхронном плавании;

3. Первое за 25 лет золото в плавании — Евгений Рылов стал двукратным олимпийским чемпионом в Токио. После побед Александра Попова и Дениса Панкратова (по 2 на счету каждого) в Атланте в 1996 году российские пловцы на высшей ступени пьедестала на Играх не стояли;

4. 25 лет у России не было медалей и в командном многоборье по спортивной гимнастике среди мужчин;

5. А российские гимнастки и вовсе стали олимпийскими чемпионками в командном многоборье впервые в истории (последний раз победу одерживала в 1992 году Объединённая команда стран бывшего СССР);

6. Спустя 21 год в копилке России медаль в личном многоборье спортивных гимнастов (Никита Нагорный стал бронзовым призёром, за что, как сказал, стоя на пьедестале, было очень стыдно, однако после победы Алексея Немова в Сиднее россияне не завоевывали в этой дисциплине вообще никаких наград);

7. Впервые за 17 лет Россия завоевала медали в академической гребле (серебро в двойках на счету Василисы Степановой и Елены Орябинской);

8. Был и печальный рекорд — впервые за 25 лет Россия осталась без золотых медалей в художественной гимнастике.

Скандалы

Художественная гимнастика — это тот вид, в котором Россия традиционно задаёт тон, и на протяжении многих лет крепко удерживает лидирующую позицию. И это, видимо, кому-то очень не нравится.



В финале индивидуального многоборья судьи отдали победу израильтянке Линой Ашрам, которая совершила грубейшую ошибку — уронила ленту, а выполнившая программу безукоризненно Дина Аверина награждена серебряной медалью, получив по итогам соревнований на 0,150 балла меньше, её сестра-близняшка Арина и вовсе осталась вне пьедестала, заняв 4-е место. И это при том, что россиянки на протяжении нескольких лет забирали всё золото всех турниров.

«Конечно, больно. Даже не от того, что заняла второе место — я рада, что взяла медаль. Обидно и больно из-за несправедливого судейства. За то, что первое место заняла девочка, которая выступила с потерей. Я сразу понимала, что мне не поставят (достаточное для победы количество баллов — ред.). Надеялась и верила до последнего. Чуда не произошло, к сожалению», — сказала Дина Аверина.

Российская команда несколько раз подавала протест на судейские оценки в ходе соревнований, но результат не изменился.

«Дина не проиграла, она выиграла. Но, к сожалению, судейство было вопиющей несправедливостью. Оно войдёт в историю так же, как Немов, когда ему 12 минут аплодировали. Дина Аверина сделала всё чисто, не ошиблась на последнем виде. Линой Ашрам, к сожалению, сделала вопиющую ошибку, за которую снимают очки все бригады и за исполнение, и за технику, и за артистику. Все должны были снимать. Всегда говорят, что если есть такая ошибка, то человек никогда не сможет, если другой не делал такой же ошибки, стать чемпионом, а тем более олимпийским, а тем более на последнем виде. Это было просто позором художественной гимнастики», — заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Но на этом история не закончилась. На следующий день прошёл финал в командном многоборье, где россиянки с 2000 традиционно брали золото. В этот раз олимпийскими чемпионками стали болгарки. Российские гимнастки отметили, что судьи изначально были настроены против них, но делали свой максимум и сражались до самого конца.

«Хотели биться за Дину, за себя, за страну, за тренера, за всех специалистов, которые с нами работали. Первый вид сделали так же хорошо, без потерь. Но нас сразу, кажется на всякий случай, как говорится, слили. Мы настраивались на второй вид. Выступали последними, сделали всё, что могли», — сказала Анастасия Близнюк.

После такой Олимпиады Винер-Усманова допустила, что может покинуть пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике, который занимает на протяжении 20 лет.

«Всё дело в том, есть ли смысл работать? Я делаю из художественной гимнастики творчество, это искусство и спорт, а сейчас получается, что никакого искусства не надо. Так не должны судиться соревнования. Я очень хорошо буду думать на эту тему, потому что будущего у художественной гимнастики с таким судейством и такими правилами нет», — заявила она.

Не обошлось на Играх в Токио без политических скандалов, несмотря на принцип «спорт вне политики». 1 августа Олимпийский комитет Белоруссии объявил, что легкоатлетка Кристина Тимановская прекращает участие в Играх по заключению врачей в связи с эмоционально-психологическим состоянием и возвращается на Родину. Сама спортсменка заявила, что всё это враньё и её насильно пытаются вывезти из Японии.

Накануне Тимановская раскритиковала в соцсетях решение тренерского штаба включить её, специализирующуюся на дистанциях 100 и 200 метров, в эстафету 4х400 метров без предварительного уведомления, поскольку спортсменки, которые должны были в ней участвовать, не сдали необходимое количество тестов.

В аэропорту Тимановская обратилась к сотрудникам полиции, которые предотвратили её отъезд из страны, после чего она заявила о решении не возвращаться на родину и обратилась за помощью к МОК и европейским странам. Гуманитарную визу белоруске выдала Польша, и она, в последний момент пересев на рейс до Вены, в конечном итоге всё же долетела до Варшавы.

«Я не думала сейчас по поводу политического убежища. Всё, что я сейчас хочу, — это остаться в спорте, продолжить свою спортивную карьеру. Я удивлена, что вся эта ситуация стала таким политическим скандалом. Это ситуация, которая касалась только спорта. Я готова вернуться в Белоруссию, когда буду уверена, что мое нахождение в стране будет безопасно», — сказала Тимановская на пресс-конференции в польской столице с участием одного из лидеров польской оппозиции Павлом Латушко.

Российско-украинскую дружбу ничто не разрушит



На любые попытки журналистов или кого бы то ни было спортсмены, выступающие в разных дисциплинах, обеих стран всегда подчёркивают, что политические события никак не влияют на их отношения — они относятся друг к другу с уважением и хорошо общаются. Что подтвердили и на Олимпиаде-2020.

После 1/4 финала в парном разряде по теннису Елена Веснина и Вероника Кудерметова, обыгравших украинок сестёр Людмилу и Надежду Киченок, представители СМИ спросили про политический подтекст матча, на что олимпийская чемпионка Рио и серебряный призёр Токио Веснина ответила: «Мы со всеми украинками настолько хорошо общаемся с самого детства, что у нас всего этого вообще нет в принципе».

Спустя несколько дней вопрос об отношениях между командами ОКР и Украины задали на пресс-конференции синхронисткам, завоевавшим медали в соревнованиях дуэтов. Украинка Анастасия Савчук ответила, что спорт не относится к политике, на соревнованиях они всех поддерживают, все друг друга уважают, поздравляют с каждой медалью.

«До этого не была знакома с девочками, но теперь они так хорошо со мной общаются, что… Мы с ними лучшие подружки! И это очень приятно, потому что, когда я была маленькая, видела их по телику и думала: «О Боже!» У нас всё очень по-доброму… Конечно, мы поздравляем их с медалями и понимаем, чего всё это стоит», — добавила её партнёрша Марта Федина.

После этих высказываний на девушек посыпалась критика со стороны соотечественников.

Ещё сильнее за простое проявление порядочности и уважения досталось украинским легкоатлеткам. Прыгуньи в высоту Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко поздравили россиянку Марию Ласицкене с победой и завоевание титула олимпийской чемпионки и сделали несколько совместных фотографий.

Мало того, что в соцсетях их оскорбили радикалы, так ещё и Министерство обороны Украины вызвало Магучих — младшего лейтенанта ВСУ — на беседу.

«Фото Ярославы рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, которая выступала от команды Олимпийского комитета России, вызвало возмущение в обществе. Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что на Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определённые ограничения и ответственность. Вместе с тем прошу прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим её собственное объяснение. Ярослава Магучих в настоящее время находится в Токио. Сразу после её возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу», — заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.