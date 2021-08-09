Харьков снова оказался в центре внимания всей Украины. В городе задержано и арестовано до десятка «активистов» ультраправого «Национального корпуса» и, одновременно, вспыхнуло несколько громких коррупционных скандалов

Можно считать логичными предположения тех экспертов, которые считают эти события звеньями одной цепи: а именно планомерными действиями по нейтрализации политического влияния бывшего министра МВД и бывшего харьковского губернатора Арсена Авакова в его базовом регионе. Подвергшиеся медийной атаке и попавшие «под колпак» правоохранителей персоналии и структуры — все, в той или иной степени, связаны с его именем. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Так, председателю Харьковского облсовета Артуру Товмасяну официально объявлено подозрение в получении взятки в миллион гривен. При этом Товмасян считается человеком близким к Авакову и является личным другом его сына Александра. В центре информационного скандала оказалась и губернатор Харьковской области Айна Тымчук, которую некие местные «расследователи» обвинили в сделке по недвижимости в Крыму, и эти обвинения были сразу подхвачены киевскими СМИ. При этом Айна Тымчук — креатура олигарха Игоря Коломойского, близкого союзника Авакова во многих внутриполитических раскладах.

И наконец, наделавшее много шума задержание целой группы харьковских неонацистов — активистов «Нацкорпуса» и боевиков «Азова».

Подразделение МВД «Азов» бывшего харьковчанина Андрея Билецкого прочно связывают с Арсеном Аваковым, который не только сыграл огромную роль в его формировании, оснащении и легализации, но и не стеснялся публично защищать неонацистов в публичном пространстве. Например, в 2019 году он написал на своей странице в ФБ, что «Азов» — «одно из самых профессиональных и подготовленных подразделений», а задача возглавляемого им МВД — «максимальная поддержка тех, кто защищает Украину». Особо благодарил Аваков «азовцев» и в нынешним году, буквально накануне своей отставки, когда отмечалось очередная «годовщина освобождения» Мариуполя в 2014 году. Из минского КГБ в «Азов». Что известно о скандальном Боцмане (Коротких) © скриншот видео "Власть vs Влащенко"

Теперь же «внезапно» выяснилось, что «защитники» — это вымогатели и убийцы (в частности, речь о бесследном исчезновении одного из ультраправых «активистов», Юрия Ионова, предположительно убитого во время перестрелки на киевской базе «Азова»). До миллиона гривен ежемесячно получали патриоты-рэкетиры от ограбленных ими харьковских предпринимателей.

Правоохранители опубликовали серию записанных телефонных разговоров, где представители «патриотической организации» в характерных традициях «лихих девяностых» угрожают покарать недостаточно расторопных данников. Вдобавок, на представленных общественности фото отчетливо видны татуировки в виде нацистских символов, украшающие различные фрагменты патриотических туловищ.

«Вымогательство сопровождалось угрозами и насилием в отношении жертв и их близких родственников, преднамеренным уничтожением и повреждением автотранспорта, — сообщает Генеральная прокуратура Украины, — По данным следствия, к деятельности преступной организации привлечены около 50 человек, среди которых сотрудники правоохранительных органов и мужчины с боевым опытом». Боевой опыт — следовательно, «ветераны АТО». Ночи и дни длинных ножей Владимира Зеленского © пресс-служба президента Украины

Итак, на 60 дней без права залога арестована целая группа патриотов (истинный облик которой является секретом только для фанатов Евромайдана). Более того, правоохранители даже посмели задержать выдвигавшуюся из Харькова под киевский суд большую группу единомышленников задержанных. Но подразумевается вовсе не аннигилиляция ультраправого движения на Украине, а лишь перехват нитей управления им от Авакова — для чего наглядно продемонстрирован силовой ресурс государства. Офис Президента стремится нейтрализовать угрозу улицы накануне возможного осеннего противостояния.

В этой связи также любопытно проследить влияние вышеупомянутых событий на ход предвыборной кампании в Харькове, где один из главных фаворитов гонки — и.о. мэра Харькова Игорь Терехов — считается ставленником Арсена Авакова. Резкое ослабление позиций главного политического покровителя (Авакова), финансового спонсора Павла Фукса (против которой введены санкции СНБО), дезорганизация неформального силового ресурса (репрессии против харьковского отделения «Нацкорпуса»), надо полагать, застали господина Терехова врасплох.

Свидетельством этого раздражения стала публикация на его предвыборном рекламном ресурсе «Первая столица» (бренд и логотип украдены у видеоканала «Первая столица»), в котором в самых резких выражениях раскритикована попытка укротить харьковских неонацистов. Издание представило слово Андрею Билецкому, который обвинил Владимира Зеленского в преследовании «патриотов», которые «не позволяют предавать национальные интересы» и пригрозил действующему президенту «судьбой Януковича».

Конечно, не сам Терехов редактировал информационную заметку, но настрой его команды она вполне иллюстрирует. Иное дело, его основной конкурент (оппозиционный политик Михаил Добкин) не до конца использует изменившуюся в его пользу политическую конъюнктуру, чтобы склонить в пользу своей кандидатуры как Офис Президента, так и большинство местных элит — которые предпочитают иметь дело все-таки с властью действующей, а не потенциальной.

Если Терехов успеет решительно переориентироваться с Авакова на Зеленского, на Банковой ему это зачтется. Но и предательство бывшего шефа (Терехов был заместителем Авакова в период губернаторства) может обернуться большими неприятностями. Новый раунд американской многоходовки на Украине только начинается, и будущая роль Авакова (шататель трона или его опора) ещё до конца не определена. Многое зависит от исполнения Зеленским «домашнего задания» — действенной «деолигахизации», передачи активов Украины под иностранный контроль, безусловного следования в фарватере западной политики.

В политике ставка на откровенных людоедов хотя и может принести скорые дивиденды, нередко оборачивается стратегическим поражением — отдельного человека, режима, государства. Потому от охамевших от безнаказанности людоедиков их истинные хозяева рано или поздно избавляются. А те недоуменно хлопают ресницами и никак не могут взять в толк — «А нас за что?».