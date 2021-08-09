Куклы-мотанки (они же ляльки-мотанки, или узелковые куклы) появились примерно 5000 лет назад. Они олицетворяют образ языческой богини плодородия Донды. На территории современной Украины впервые мотанки были обнаружены в Черниговской области

В украинской культуре мотанки — символ плодородия, изобилия и семьи. В древние времена люди верили, что куклы — посредники между живыми и теми, кто должен родиться.

Раньше куклы было принято передавать из поколения в поколение.

Название «мотанка», очевидно, происходит от глагола «мотать». Сама кукла — это фигурка человека, как правило, женская или детская, изготовленная из кусочков ткани. Части куклы соединяются между собой узелками. Красота и таинство: как плетут настоящий украинский венок © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Особенности и традиции создания куклы

Процесс создания часто называют пеленанием или «кутанням»: он имеет сходство с пеленанием младенца. Приступать к созданию куклы можно только с хорошим настроением и добрыми намерениями. Мастерицу нельзя отвлекать, процесс нельзя прерывать.

Имеет значение и фаза луны: в полнолуние куклу мотали с целью защиты, на луну в фазе роста — для достижения желаемого результата в делах, на нисходящую луну — от недугов и неудач.

Традиционно кукла готовится без использования острых предметов и швов. Это объясняли тем, что мотанка выполняла функцию оберега человеческой судьбы, а судьбу нельзя колоть и резать.

У подобных кукол обычно хорошо выражена голова, а туловище, руки и ноги имеют скорее схематичный вид.

Голову формируют из небольшого кусочка ткани, внутрь которого вкладывают шарик из ниток, лоскутков ткани или ваты. Все ткани и нитки должны быть натуральными.

Туловище и голову соединяют нитями, туго обматывая ими тельце от головы вниз и перпендикулярно туловищу, формируя тем самым руки мотанки. Иногда на лицах кукол можно увидеть вышитый нитками или выложенный из лент крест — древний символ солнца у славян. Голова куклы обязательно должна быть покрыта косынкой.

Все элементы одежды имеют значение. Юбка символизирует землю, рубашка обозначает три времени: прошлое, настоящее и будущее; вышиванка и ожерелье олицетворяют достаток. Головной убор — платок или лента — символизируют связь с небом. Где обитает нечистая сила: пять мистических мест Киева

По цвету платья можно определить, с какой целью создавалась кукла. Изобилие зеленых оттенков — чтобы привлечь скорейшее выздоровление от недуга или сохранить здоровье; красный — чтобы семейная пара на знала бед; желтый — чтобы благополучие никогда не покидало дом, белый — душевное равновесие и гармония, коричневый — для плодородия.

Важен также цвет нитей. В классическом варианте используется красный — считается, что он защищает от сглаза.

Главное правило — кукла должна иметь крестообразный вид.

Тряпичная основа мотанки символизирует дух и мудрость предков. Еще одна отличительная особенность куклы — отсутствие лица. Это объясняется тем, что глаза — портал между реальным и потусторонним. Если у куклы будут глаза, можно пригласить в дом беду. Существует убеждение, что через глаза в куклу может вселиться нечистая сила.

Кукле также не принято давать имени. Считалось, что этим можно или потревожить души усопших родственников, или призвать нечистую силу.

Виды кукол-мотанок и их особенности

В древности кукол готовили в честь особого повода — к празднику, на удачу, с целью защиты от порчи и сглаза. Иногда их делят на три вида: обрядовые, игральные, обереги.

Если девушка долго не могла выйти замуж, она делала мотанку-капустку и ставила ее у окна: парни видели, что в доме живет несватанная девушка, и начинали засылать сватов.

Перед замужеством мать делала и дарила молодым куклу-мотанку, чтобы помогала хранить домашний очаг. Тайны украинского языка. Как Луценко и Саакашвили черта вспоминали

К мотанкам, которые служили оберегом семьи, было принято относиться с уважением: их ставили на самом видном чистом месте в доме, передавали из поколения в поколение.

Перед тем как положить младенца в колыбель, туда обязательно клали мотанку-пеленашку. Люди верили, что она будет прогонять злых духов.

Если ребенок болел, мать делала куклу-мотанку, наполнением для которой служили травы. Когда ребенок выздоравливал, куклу сжигали, так как верили, что мотанка забрала недуг себе.

Если кто-то из членов семьи отправлялся в дорогу, ему давали с собой мотанку-подорожницу: она символизировала легкую дорогу и быстрое возвращение домой.

Куклы-обереги делали, чтобы уберечь от сглаза и недуга. Их принято было носить с собой, никому не показывать и не давать в руки. Люди верили, что лучше всего защищает кукла, которая сделана своими руками. При этом не каждая кукла справится с защитой хозяина.

Технология изготовления мотанок-оберегов — особенная: её передают из поколения в поколение. Считается, что, когда кукла уже не может выполнять функции оберега, она начинает всячески сигнализировать об этом хозяину. Например, распадается.

Это случается, потому что кукла забрала себе весь негатив, который был предназначен человеку. В таком случае ее необходимо сжечь. Выбрасывать куклы-мотанки запрещено.