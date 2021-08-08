Праздник Ивана Купалы – волшебный и таинственный. Люди верили, что в купальскую ночь деревья переходят с места на место, а человеческий язык начинают понимать звери, травы и цветы

Тайны Ивана Купалы не оставили равнодушными классиков литературы: мотивы праздника прослеживаются в произведениях Николая Гоголя и Николая Бажана.

Сам день Ивана Купалы называют также Иванов день, Купала, Колосок, Ярило, Солнцекрес и Иван-травник.

История празднования

Праздник Ивана Купалы на Руси известен со времен язычества. Он совпадает с днем летнего солнцеворота, поэтому символизирует рождение летнего солнца — Купалы и завершает господство весеннего солнца — Ярилы.

По старому стилю праздник отмечали 21 июня, а с приходом христианства — 7 июля. Красота и таинство: как плетут настоящий украинский венок © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Традиции праздника

Место празднования выбирается недалеко от водоема. Люди верят, что в этот день из водоемов наружу выходит нечисть и вода приобретает целебные свойства. Поэтому до захода солнца нужно обязательно искупаться. Считается, что вода в этот день приносит женщинам красоту, а мужчинам — силу.

Праздничные обряды начинают с изготовления чучела главных персонажей праздника — Купалы и Марены (Мары), которые символизируют борьбу добра и зла. Купала — покровитель брака и продолжения рода, а Марена — зимнее божество, которое морит землю стужей, а человека — болезнями и голодом.

Чучела изготовляют из разных материалов. Для изготовления Купалы в Киевской области годятся ветки любых деревьев. На Подолье и Волыни девушки делают Купалу из веток ивы и украшают цветами и венками. На Полтавщине — из соломы, украшают ленточками и бусами.

Марену на Полтавщине изготавливают из ветвей черноклена, вишни, соломы. На Слобожанщине — из ветвей черноклена и травы.

Второй важнейший атрибут праздника — купальский огонь. Его разжигают после захода солнца. Традиционно это делает самый старший человек на праздновании. Для костра используют хворост и поломанные орудия труда.

В купальском огне сжигают череп коня — это ритуальное уничтожение нечистой силы, а колесо телеги сжигается в жертву солнцу — чтобы привлечь урожай и достаток. Все участники праздника проходят через огонь и прогоняют через огонь скот.

Люди верят, что это помогает очиститься и избавиться от болезней. Раньше люди верили, что тот, кто отказывался участвовать в обряде, связан с нечистой силой. Где обитает нечистая сила: пять мистических мест Киева

Пеплу и углю из костра приписывают особую силу: остатки купальского костра разносят по грядкам, огородам и полям для лучшего урожая.

В некоторых регионах верят: если бросить уголь из купальского огня в домашнюю печь, в семье будут достаток и мир.

На востоке Украины существует обычай изготовления купальского деревца. Чтобы его изготовить, рубят молодую иву, черноклен или елку. Девушки наряжают дерево цветами, бусами, фруктами и лентами. На месте празднования вокруг деревца водят хороводы и поют купальские песни.

Замужние женщины и мужчины в этом обряде участия не принимают.

Традиционно парни пытаются похитить дерево или украшения из него, а девушки должны защищать.

В конце торжеств молодые люди топят деревце или сжигают в купальских кострах.

Говорят, целебная сила цветов и трав в этот день также усиливается и даже крапива приобретает целебные свойства.

Приметы на Ивана Купалу

В этот день можно многое узнать о своем будущем. Влюбленные пары прыгают через костер: если во время прыжка руки не расцепятся, их ждет долгая и счастливая супружеская жизнь.

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Девушки в этот день пускают венки на воду. Та девушка, чей венок уплыл дальше других, будет самой счастливой. Если венок утонул или крутится на месте — сватанья в ближайшее время ждать не стоит.

На Полтавщине принято, что молодой парень, который планирует жениться на возлюбленной, должен проследить за ее венком и перехватить его.

Будущее предсказывают и с помощью цветов: девушки собирают «багатки» и кладут под подушку: если бутон за ночь распустится — можно ждать судьбоносную встречу с любимым, если увянет — нужно еще год подождать.

Чего нельзя делать в этот день

По древним преданиям, в ночь на Ивана Купалу просыпается нечистая сила — змеи, ведьмы, русалки, водяные, оборотни. Поэтому в ночь на 7 июля нельзя спать.

В этот праздник нельзя ничего отдавать, продавать и занимать, иначе семья может обеднеть.

Легенда о цвете папоротника

Существует поверье о цвете папоротника, который появляется только раз в году, как раз на купальскую ночь, и цветет лишь одно мгновенье.

Говорят, тот, кому удастся раздобыть цвет папоротника, будет знать все на свете, без труда сможет достать все сокровища мира, будет иметь лучший урожай, и никакие злые духи этому человеку не будут страшны.

По народным верованиям, чтобы найти цветок папоротника, нужно до захода солнца перед Ивановым днем пойти в лес, зайти в самую глухую чащу, найти папоротник, очертить круг вокруг себя, а под растение постелить платок.

По легенде, ровно в полночь на свет появляется огненный цветок невиданной красоты. Нужно сразу же хватать цветок, потому что, если медлить, невидимая рука тотчас сорвет волшебное растение.