Нападение, отмена концертов, споры об авторских правах и запрет на въезд. Все это произошло на Украине в период со 2 по 6 августа, правда и вечно-зеленая тема языковых конфликтов тоже присутствовала в повестке

Нападение

Арестован сотрудник Управления госохраны, напавший на танцора Дорофеевой © Открытые источники Надя Дорофеева рассказала, что на ее танцора Евгения Гончаренко напали. Злоумышленником оказался сотрудник Управления государственной охраны Евгений Беспалый. Он нанес пострадавшему удар в голову такой силы, что у артиста произошло кровоизлияние в мозг, Гончаренко сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому, в которой он находится до сих пор.

По одной из версий, конфликт произошел из-за того, что танцор заступился за девушку, по другой — на почве гомофобии. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Виновнику грозит от пяти до восьми лет тюрьмы. Тем временем семья пострадавшего ведет сбор денег на его лечение.

Обиженные и оскорбленные

А вот у украинского певца Павла Зиброва неделя началась с жалоб. В социальных сетях исполнитель возмутился тому, что реклама концерта его коллеги Олега Винника была переведена каналом «Интер» на русский язык.

Первый заместитель председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль на эту жалобу ответил, что анонс не является рекламой, а значит — не подпадает под норму закона о языке.

В отличие от Зиброва украинский кулинар-русофоб Евгений Клопотенко не просто возмутился, а пришел в ярость от поступившего ему предложения. В соцсетях повару написала российская представительница американской компании Amway, она спросила, хочет ли Клопотенко выступить на событии, посвященном «воссоединению украинского и российского рынков».

Переписку он выложил в сеть с комментарием «А вы знали, что война кончилась?» и отметил в публикации СБУ.

Новое фиаско Green Grey

Дизель из Green Grey заявил, что на Украине «убивают» русский язык © Green Grey/Фейсбук

Музыканты не растерялись и назначили на День независимости концерт на крыше киевского ЦУМа. Но не прошло и суток, как компания, предоставляющая площадку, отменила мероприятие, сославшись на то, что «не знали политический контекст того, что происходит вокруг группы в последнее время».

Иностранные песни Данилко

Яйца, чучело Сердючки и психотерапевт: Данилко признался в проблемах со снотворным © Люкс ФМ Катя Царик. Правда, сделала она это аккуратно, заявив, что будет несколько песен «на иностранных языках».

Подтвердил информацию и артист Андрей Данилко, заявивший, что на празднике петь будет по-русски, и это будет «спешл» от Сердючки. А Вы сможете вспомнить хоть одну украиноязычную песню Верки Сердючки? Вот и мы не смогли.

Данилко заявил, что Сердючка запела по заказу из России © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Рассказал артист и о выборе песни к конкурсу: почему предпочел ту самую спорную, хотя был еще один вариант с национальными мотивами, а также объяснил выбор костюма со звездой на голове вместо вышиванки.

Флаг США на украинской презентации

Данилко со своими русскими песнями нередко подвергается нападкам местных радикалов несмотря даже на жесткую проукраинскую позицию. А вот флаг США, поднятый на презентации украинского певца и «поющего ректора» Михаила Поплавского националистов не смущает, ведь «это совсем другое».

Новый клип «Батько» артист представил в среду, 4 августа, пригласив на мероприятие по этому поводу важную гостью из-за океана — автора песен Наталью Багмут, она живет в Калифорнии.

«Хочу наградить вас отличием "За популяризацию украинской песни в Америке», — сказала Багмут, вручив Поплавскому диплом.

Права Скрябина

Пока исполнитель «Батько» купался в лучах славы, мать покойного лидера украинской группы «Скрябин» Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина) Ольга Кузьменко искала защиты у президента Владимира Зеленского. Женщина просит защитить авторские права ее сына от хищения. Причем от хищения бывшими коллегами — украинскими музыкантами.

«Вынуждена обратиться к вам, чтобы рассказать, как позорят и разворовывают авторские права Кузьмы после его смерти. Обращаюсь к обществу с ограниченной ответственностью "Мун Рекордс", владельцем которого является Андрей Пасечник. Накануне дня рождения Кузьмы он совершает варварские действия по отношению к правам Андрея. На YouTube-канал, который был создан при жизни Андрея, "Мун Рекордс" направил 38 жалоб о нарушении авторских прав… На клипы, которые были размещены самим Андреем», — сказала женщина.

Ранее Зеленский всячески демонстрировал уважение к погибшему артисту и бывшему коллеге, а в прошлом году даже присвоил Скрябину звание Героя Украины, но на призыв его матери пока публично не откликнулся.

Серый список Киркорова

Появилась на этой неделе и еще одна новость, связанная с шоу-бизнесом Украины: российскому певцу Филиппу Киркорову, исключенному из черного списка страны, въезд на территорию государства все равно запрещен. Об этом во вторник, 3 августа, сообщило издание «Буквы» со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Сам поп-король на это известие пока никак не отреагировал, а его поклонники гадают: зачем нужен черный список, если исключение из него не значит разрешения на въезд? Или для этого есть особый, серый перечень?

Киевский «Наемник» в топ Netflix

Двигаем либертарианство: экс-кандидат в президенты Украины пришел на допрос в костюме Бэтмена - фото © Геннадий Балашов/Фейсбук Жан-Клодом Ван Даммом, возглавил рейтинг платформы Netflix за неделю.

Фильм об ушедшем на пенсию наемнике, которому приходится вернуться к работе, набрал максимальное число просмотров в мире, а значит зрители из самых разных стран увидели Киев. Именно там снималось большинство сцен ленты. «Натуру» максимально приближали к парижским реалиям, где по сюжету происходит действие: с помощью цветов, велосипедов и новых вывесок. Например, магазин «Сильпо» временно стал Votre Marche.

Кроме того, впервые в истории Украины местные специалисты получили работу в качестве технической команды столь масштабного проекта. В частности, партнером Netflix в производстве картины стала украинская компания Apple Tree Vision.