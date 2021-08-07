Одним из главных ньюзмейкеров уходящей недели стал президент Украины Владимир Зеленский, рассказавший о том, как он в молодости в Крыму ел рапанов. В ответ Зеленского призвали наладить отношения между странами. Тогда в Крыму можно будет не только сообща рапанов поесть, но и вином их запить

«Я ел рапанов с песочком на зубах и прыгал со скалы Дива в Симеизе, когда этот мальчик ещё писался под себя в коляске. И на виноградниках там работал на каникулах и на Ай-Петри ходил, по скалам в Форосе лазил. И считал, сейчас считаю, все это своим, своей Родиной! И теперь мне говорят, что это не так и «мои дети жить здесь не будут». Мы давно могли бы жить как один народ, пусть и в разных государствах. И есть вместе рапанов, запивая их белым крымским вином! Только это никого украинских политиков не устроит, им нужно разжигание конфронтации, насаждение ненависти», — прокомментировал высказывания Зеленского известный российский доктор, телеведущий Александр Мясников. Подайте устриц! Глава «Слуги народа» захотел достижений Российской империи © РИА Новости, Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал даже сроки начала осени для москвичей. Для жителей российской столицы синоптическая осень наступит раньше календарной на неделю.

«Средняя дата начала осени — это двадцатые числа августа, 22 или 23 августа», — уточнил Вильфанд.

А вот ряду других регионов — прежде всего южных в европейской части России — Вильфанд предрёк жару.

В такую погоду неплохо пьётся белое сухое вино. Да и сомелье советуют подавать белые вина охлаждёнными: полнотелые, выдержанные — до 10-13°C, а легкотелые — 7-10°C.

Редакция Украина.ру составила перечень крымских вин, которыми можно проводить лето.

Проверенная классика

Первое, что приходит на ум, когда речь заходит о крымском вине, это, конечно же, название «Массандра». Старейшее винное предприятие полоустрова, основанное ещё в 1894 году, славится преимущественно сладкими винами. Например, легендарным «Мускатом белым Красного Камня» — марочным белым ликёрным вином.

Но и в деле белых сухих вин «Массандра» не пасёт задних. Их линейка представлена девятью наименованиями. Это «Алиготе», «Шардоне», «Ркацители», «Кокур», «Мускат», «Семильон», «Совиньон» и «Сухое белое».

Вино не для экстремистов

«Если ты экстремист, расист и аферист, don't drink my White wine», — гласит этикетка на вине, которое производится к западу от Массандры — на винодельческом хозяйстве под Балаклавой «Золотая балка», которое ведёт свою историю с 1889 года.

Также в продаже можно найти шардоне «Невинные шалости», «Нет идеального…» и «Сердце требует объятий», совиньон бланк «До греха» и «Мысли позитивно».

Есть в линейке «Золотой балки» и белые сухие подешевле — например, Naturа защищённого географического указания Крым.

Солнце на востоке

А к востоку от Массандры — у Судака — раскинулись виноградники другой винодельческой компании, которая ведёт свою историю с 1888 года. Речь о «Солнечной долине». Названа компания в честь места под Судаком — одного из самых солнечных в Крыму. Количество солнечных дней там — 300, что больше, чем в Судаке и Ялте. Истина в вине. Как виноделы Крыма выиграли от присоединения к России

Если говорить о белых сухих винах, то нужно вспомнить вина «Солнечная долина. Кокур», «Совиньон Солнечной Долины» и «Шардоне Солнечной Долины». И конечно же, «Меганом» в честь знаменитого полуострова и мыса в Крыму, вдохновлявшего поэтов и художников.

Старый новый друг

До 2014 года на полках украинских магазинов доминировали вина торговой марки «Инкерман». Завод в Инкермане был основан в 1961 году на базе подземных выработок мшанкового известняка, который использовали для послевоенного восстановления и строительства Севастополя.

Сегодня в России продукция Инкермана пользуется популярностью. Так, в продаже можно встретить инкермановский «Совиньон блан» бренда Sevre и «Кокур белый».

В 2019 году винодельческое хозяйство выкупил Валерий Захарьин, известный своей маркой «Хороший год». Кстати, тоже хороший выбор для тех, кто решит ознакомиться с крымским вином. Тут можно вспомнить «Хороший год» алиготе и «Хороший год» совиньон.

Есть у Захарьина и вина линейки «Бухта Омега». Из сухих в этой линейке — совиньон.

Бахчисарай и окрестности

Говоря о виноделии в Крыму, многие упускают из внимания такой регион, как окрестности Бахчисарая. И совершенно зря. Конечно, старожилы могут припомнить замечательное сладкое вино «Царица ночи» — то, ещё советских времён.

А вот те, кто увлекается вином сегодня, назовут сразу несколько винодельческих хозяйств. Одно из них — Alma Valley, что в селе Вилино. Количество линеек этой винодельни довольно обширно. Достаточно сказать, что белые сухие вина можно найти в 9 из 10 линеек. На полках сетевых магазинов чаще всего можно встретить сухие белые вина из Базовой линейки, сортовые, а также из линеек «АВ Кюве» и «Пин Ап». Пицца, алкоголь и сладости: диетолог назвала правильную дозировку © Justt_me/goodfon.ru

Другое винное хозяйство под Бахчисараем — это «Сатера». До сих пор в некоторых магазинах можно встретить вино «Сатера. Белое сухое» — недорогое, но весьма неплохое. Но на сайте самой винодельни сегодня упоминаются лишь пять линеек бренда ESSE и одна — бренда Kacha Valley.

«Именные» вина

Говоря о винах Крыма, нельзя не упомянуть и такие винодельческие хозяйства, как «Усадьба Перовских», а также винодельческие хозяйства Олега Репина и Андрюса Юциса.

Первое хозяйство ведёт свою историю аж с 1834 года (правда, на этикетке указан 1890 год, когда новый владелец имения Перовских — Фёдор Шталь — заложил новые виноградники и построил дом с винными погребами, переименовав усадьбу в «Алькадар»).

Кстати, примечательно, что в СССР совхоз, созданный на базе усадьбы, сохранил название «Алькадар», а позже и вовсе стал называться в честь Софьи Перовской — революционерки, а также внучки человека, и основавшего винодельческое хозяйство.

А вот Репин и Юцис, хоть и не могут похвастаться столь солидной историй, но обласканы винными критиками. Их вино, хоть подчас и довольно дорогое, высоко оценивают специалисты.

Все вышеперечисленные винодельческие хозяйства объединяет то, что делают они вина из винограда, произрастающего в Крыму. Да и находятся эти хозяйства на полуострове. Право на пиво. На Украине готовят крафтовую революцию © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Впрочем, ими список крымских виноделен, работающих с плодами крымских же виноградников, не исчерпывается. Так, любители биодинамических вин непременно вспомнят UPPA Winery Павла Швеца, что под Севастополем. Те, кто не любит покидать ЮБК, непременно напомнят о Chateau Cotes De Saint Daniel, а вот фанаты Севастополя не преминут указать на отсутствие в вышеприведённом списке винодельни Сергея Бескоровайного «Бельбек».

И это тоже не полный список. Остаётся лишь одно — пробовать (помня о том, что злоупотреблять алкоголем нельзя, да и употреблять его нужно ответственно).

Конечно, некоторых пугают отечественные вина. Даже демократичные линейки вышеупомянутых брендов подчас могут быть чуть выше в цене чилийских или иных заграничных вин. Но вот о чём стоит задуматься: если заграничные вина столь «демократичны» по своей цене уже в российских магазинах — и это с учётом цены транспортировки и акцизных сборов, — то какова их себестоимость. И что в бутылке?

И не лучше ли поддержать отечественных виноделов? Тем более последние совершенствуются с каждым годом, а их вина берут призы на международных конкурсах.