«Я ел рапанов с песочком на зубах и прыгал со скалы Дива в Симеизе, когда этот мальчик ещё писался под себя в коляске. И на виноградниках там работал на каникулах и на Ай-Петри ходил, по скалам в Форосе лазил. И считал, сейчас считаю, все это своим, своей Родиной! И теперь мне говорят, что это не так и «мои дети жить здесь не будут». Мы давно могли бы жить как один народ, пусть и в разных государствах. И есть вместе рапанов, запивая их белым крымским вином! Только это никого украинских политиков не устроит, им нужно разжигание конфронтации, насаждение ненависти», — прокомментировал высказывания Зеленского известный российский доктор, телеведущий Александр Мясников.
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал даже сроки начала осени для москвичей. Для жителей российской столицы синоптическая осень наступит раньше календарной на неделю.
«Средняя дата начала осени — это двадцатые числа августа, 22 или 23 августа», — уточнил Вильфанд.
А вот ряду других регионов — прежде всего южных в европейской части России — Вильфанд предрёк жару.
В такую погоду неплохо пьётся белое сухое вино. Да и сомелье советуют подавать белые вина охлаждёнными: полнотелые, выдержанные — до 10-13°C, а легкотелые — 7-10°C.
Редакция Украина.ру составила перечень крымских вин, которыми можно проводить лето.
Проверенная классика
Первое, что приходит на ум, когда речь заходит о крымском вине, это, конечно же, название «Массандра». Старейшее винное предприятие полоустрова, основанное ещё в 1894 году, славится преимущественно сладкими винами. Например, легендарным «Мускатом белым Красного Камня» — марочным белым ликёрным вином.
Но и в деле белых сухих вин «Массандра» не пасёт задних. Их линейка представлена девятью наименованиями. Это «Алиготе», «Шардоне», «Ркацители», «Кокур», «Мускат», «Семильон», «Совиньон» и «Сухое белое».
Вино не для экстремистов
«Если ты экстремист, расист и аферист, don't drink my White wine», — гласит этикетка на вине, которое производится к западу от Массандры — на винодельческом хозяйстве под Балаклавой «Золотая балка», которое ведёт свою историю с 1889 года.
Также в продаже можно найти шардоне «Невинные шалости», «Нет идеального…» и «Сердце требует объятий», совиньон бланк «До греха» и «Мысли позитивно».
Есть в линейке «Золотой балки» и белые сухие подешевле — например, Naturа защищённого географического указания Крым.
Солнце на востоке
А к востоку от Массандры — у Судака — раскинулись виноградники другой винодельческой компании, которая ведёт свою историю с 1888 года. Речь о «Солнечной долине». Названа компания в честь места под Судаком — одного из самых солнечных в Крыму. Количество солнечных дней там — 300, что больше, чем в Судаке и Ялте.
Если говорить о белых сухих винах, то нужно вспомнить вина «Солнечная долина. Кокур», «Совиньон Солнечной Долины» и «Шардоне Солнечной Долины». И конечно же, «Меганом» в честь знаменитого полуострова и мыса в Крыму, вдохновлявшего поэтов и художников.
Старый новый друг
До 2014 года на полках украинских магазинов доминировали вина торговой марки «Инкерман». Завод в Инкермане был основан в 1961 году на базе подземных выработок мшанкового известняка, который использовали для послевоенного восстановления и строительства Севастополя.
Сегодня в России продукция Инкермана пользуется популярностью. Так, в продаже можно встретить инкермановский «Совиньон блан» бренда Sevre и «Кокур белый».
В 2019 году винодельческое хозяйство выкупил Валерий Захарьин, известный своей маркой «Хороший год». Кстати, тоже хороший выбор для тех, кто решит ознакомиться с крымским вином. Тут можно вспомнить «Хороший год» алиготе и «Хороший год» совиньон.
Есть у Захарьина и вина линейки «Бухта Омега». Из сухих в этой линейке — совиньон.
Бахчисарай и окрестности
Говоря о виноделии в Крыму, многие упускают из внимания такой регион, как окрестности Бахчисарая. И совершенно зря. Конечно, старожилы могут припомнить замечательное сладкое вино «Царица ночи» — то, ещё советских времён.
А вот те, кто увлекается вином сегодня, назовут сразу несколько винодельческих хозяйств. Одно из них — Alma Valley, что в селе Вилино. Количество линеек этой винодельни довольно обширно. Достаточно сказать, что белые сухие вина можно найти в 9 из 10 линеек. На полках сетевых магазинов чаще всего можно встретить сухие белые вина из Базовой линейки, сортовые, а также из линеек «АВ Кюве» и «Пин Ап».
Другое винное хозяйство под Бахчисараем — это «Сатера». До сих пор в некоторых магазинах можно встретить вино «Сатера. Белое сухое» — недорогое, но весьма неплохое. Но на сайте самой винодельни сегодня упоминаются лишь пять линеек бренда ESSE и одна — бренда Kacha Valley.
«Именные» вина
Говоря о винах Крыма, нельзя не упомянуть и такие винодельческие хозяйства, как «Усадьба Перовских», а также винодельческие хозяйства Олега Репина и Андрюса Юциса.
Первое хозяйство ведёт свою историю аж с 1834 года (правда, на этикетке указан 1890 год, когда новый владелец имения Перовских — Фёдор Шталь — заложил новые виноградники и построил дом с винными погребами, переименовав усадьбу в «Алькадар»).
Кстати, примечательно, что в СССР совхоз, созданный на базе усадьбы, сохранил название «Алькадар», а позже и вовсе стал называться в честь Софьи Перовской — революционерки, а также внучки человека, и основавшего винодельческое хозяйство.
А вот Репин и Юцис, хоть и не могут похвастаться столь солидной историй, но обласканы винными критиками. Их вино, хоть подчас и довольно дорогое, высоко оценивают специалисты.
Все вышеперечисленные винодельческие хозяйства объединяет то, что делают они вина из винограда, произрастающего в Крыму. Да и находятся эти хозяйства на полуострове.
Впрочем, ими список крымских виноделен, работающих с плодами крымских же виноградников, не исчерпывается. Так, любители биодинамических вин непременно вспомнят UPPA Winery Павла Швеца, что под Севастополем. Те, кто не любит покидать ЮБК, непременно напомнят о Chateau Cotes De Saint Daniel, а вот фанаты Севастополя не преминут указать на отсутствие в вышеприведённом списке винодельни Сергея Бескоровайного «Бельбек».
И это тоже не полный список. Остаётся лишь одно — пробовать (помня о том, что злоупотреблять алкоголем нельзя, да и употреблять его нужно ответственно).
Конечно, некоторых пугают отечественные вина. Даже демократичные линейки вышеупомянутых брендов подчас могут быть чуть выше в цене чилийских или иных заграничных вин. Но вот о чём стоит задуматься: если заграничные вина столь «демократичны» по своей цене уже в российских магазинах — и это с учётом цены транспортировки и акцизных сборов, — то какова их себестоимость. И что в бутылке?
И не лучше ли поддержать отечественных виноделов? Тем более последние совершенствуются с каждым годом, а их вина берут призы на международных конкурсах.