На Закарпатье приехали волонтеры из Венгрии, чтобы убрать мусор на украинском берегу Тисы. А берег Днестра на Буковине от следов жизнедеятельности украинских отдыхающих уже неделю убирает немецкий турист

Как Сталин сделал Закарпатье частью Украины © Public domain В аэропорту Львова будут проводить вакцинацию от COVID-19

В Международном аэропорту «Львов» имени Данила Галицкого начиная с 7 августа будут проводить вакцинацию от COVID-19 лицам, имеющим билет на самолет, сообщили в Львовской областной государственной администрации (ОГА).

«Центр вакцинации в аэропорту открыли согласно решению Министерства здравоохранения Украины по обеспечению безопасности лиц и увеличению количества вакцинированных. Здесь будут использовать вакцину Pfizer и CoronaVac. В перспективе Центр будет работать круглосуточно и для всех желающих при наличии предварительной регистрации. Пока эти моменты согласовываются», — сообщил региональный координатор по вопросам вакцинации против коронавирусной инфекции во Львовской области Олег Когут.

Директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, в свою очередь, заявил, что вакцинация должна охватить как можно большее количество населения области. «Это очень серьезный вопрос, поскольку пандемия продолжает развиваться, и никто не может предсказать ее следующие этапы. Мы уже видим результаты вакцинации: незначительное количество новых случаев, минимальное количество госпитализированных. Количество вакцинированного населения растет с каждым днем. Пандемия — это тяжелое испытание для всех, поэтому необходимо приложить максимум усилий для ее преодоления», — подчеркнул чиновник.

На Закарпатье разворовали бюджет на строительстве COVID-отделения © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Всего во Львовской области функционирует 17 центров вакцинации населения. При этом первый на Украине центр массовой вакцинации населения был открыт в конце мая на базе стадиона «Арена Львов». По состоянию на 5 августа в области вакцинировали 385 031 человека, из них 62 630 — в центрах вакцинации населения.

А в курортном Моршине, что во Львовской области, с 20 июня не выявляют больных COVID-19. В рамках пилотного проекта Министерства здравоохранения в городе вакцинировали более 60% взрослого населения. Так, по состоянию на 2 августа в Моршине по меньшей мере одну дозу получили 72,4% взрослых, а 66% — завершили вакцинацию. Кроме того, по данным местных медиков, примерно 15% людей уже переболели коронавирусом. Сейчас в городе не осталось ни одного больного COVID-19. 90% всех вакцинированных прививали вакциной CoronaVac. Также прививки делали препаратами от AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.

На Прикарпатье больше нет «Голоса»

В Ивано-Франковской области фактически прекратила существование областная организация партии «Голос», а все члены Ивано-Франковской городской ячейки этой политической силы заявили о выходе из партии в знак протеста против действий её лидера Киры Рудык. Это произошло 4 августа.

Сначала глава Ивано-Франковской областной организации партии «Голос» Владимир Тищенко объявил о сложении полномочий и выходе из партии из-за давления главы политсилы. Он пояснил, что в качестве одного из делегатов недавнего съезда партии не поддержал ни исключение из неё «неугодных» депутатов Верховной Рады, ни изменения устава партии и состава её политсовета.

«После съезда Кира Рудык позвонила. Сказала, что видела на камерах видеонаблюдения, что я голосовал не так, как надо (?!). Мол, я был обязан голосовать так, как она сказала, а не так, как мне хочется», — написал Тищенко. Он настоял на том, что «не собирается превращаться в чью-то марионетку» и отказывается участвовать в «токсичных процессах», которые происходят уже в «карманной партии «Голос».

А через несколько часов все члены Ивано-Франковской городской ячейки «Голоса» объявили, что приняли решение покинуть ряды партии. «Вместо соблюдения демократических ценностей действующая глава партии с близким окружением решили узурпировать в ней власть и распределить её между своими доверенными людьми. Точкой невозврата стала имитация так называемого «съезда партии», который на 85% состоял из лояльных к Кире Рудык людей. The End «Голос». Имея понимание того, что мы не являемся, не были и не будем марионетками в чьих-то руках, Ивано-Франковская городская организация в полном составе приняла решение о выходе из политической партии «Голос», — сказано в заявлении ячейки. При этом подписанты заверили, что «не прекращают работу» и будут делать «все возможное для развития и процветания нашего города, края и Украины».

Там рождаются облака: 5 мифов и стереотипов о Карпатах © CC0, Pixabay

В политсиле отметили, что для партии важно, чтобы её строили те, «кто искренне исповедует общие идеологические принципы». В «Голосе» добавили, что за последние полгода к партии присоединилось более 500 новых членов. «Относительно решения франковских партийцев — мы его уважаем, благодарим их за работу и дальше идём параллельными маршрутами», — резюмировали в «Голосе».

Однако фактическая ликвидация областной организации на Прикрапатье является болезненным ударом по этой партии, чьей электоральной базой была Западная Украина. Так, на парламентских выборах в июле 2019 года из 851,7 тысячи голосов избирателей «Голос» получил на Прикарпатье 66,5 тысячи и занял третье место в области. На соседней Тернопольщине партия получила второе место и почти 57 тысяч голосов, а во Львовской области «Голос» и вовсе стал лидером по партийным спискам с 234,7 тысячи голосов избирателей.

Иностранцы убирают от мусора берега рек Западной Украины

На Закарпатье 5 августа приехали волонтеры из Венгрии, чтобы убрать мусор на украинском берегу Тисы. Дело в том, что эта пограничная река приносит отходы на территорию соседней страны, где их пытаются выловить из воды с помощью спецтехники. Об этом сообщила новостная программа ТСН, выходящая на украинском телеканале «1+1».

Мусор из Закарпатья приносит венграм постоянные проблемы и убытки. В то же время жители украинских горных населенных пунктов жалуются: бытовые отходы просто некуда девать. Из-за высокогорных грунтовых дорог к карпатским сёлам не доезжает мусороуборочная техника, если такая вообще существует. А если мусоровозы туда и доезжают, всё равно многие люди не хотят платить за услугу вывоза мусора. Они уже привыкли, что его можно просто выбросить на берег или в лес, или просто сжечь.

При этом мусор даже на существующих коммунальных полигонах хранится просто под открытым небом, так как его негде захоронить. Виной всему горная местность, ведь на склонах попросту нет полигонов, отвечающих экологическим и строительным нормам. Потому на Закарпатье повсеместно возникают небольшие стихийные свалки, где можно встретить все виды отходов.

Эксперт сказал, как отреагирует Запад, если Буковина и Закарпатье отделятся от Украины © segodnya.ua

При этом соседняя Венгрия пытается решить проблему мусора на Закарпатье и на государственном уровне. В июле минувшего года одна из венгерских организаций за бюджетные средства своей страны отправила в Раховский район Закарпатья специальный автомобиль, который будет собирать у гуцулов отсортированный мусор. Позже его свозят на специальный пункт в городке Ясиня, создание которого также оплачено венгерской стороной. Всё это делается для того, чтобы местное население по вековой привычке не сбрасывало мусор в горные реки, откуда он попадает в том числе и в Венгрию.

Однако проблема мусора на берегах западно-украинских рек есть не только в Карпатах. Так, 65-летний турист из Германии Вильм Мюллер, когда проезжал на Буковину, не смог спокойно смотреть на засоренный берег Днестра. Мужчина на пенсии решил путешествовать. Он на своей машине ехал в Молдову, но разбил палатку в Черновицкой области и уже неделю убирает мусор на днестровском берегу. Пляжи на одной из крупнейших рек Украины переполнены отдыхающими, но также и мусором после них. Пластиковые бутылки, стекло, окурки и пищевые отходы, хотя в нескольких метрах находится мусорный бак.

«У вас много рек, озер, прудов. Я ехал, каждые тридцать километров — вода. Можно купаться. Это полезно для здоровья. И наслаждаться, потому что это очень красиво», — сказал немецкий турист украинским журналистам. Справедливости ради он заметил, что проблема мусора есть не только на Украине, поэтому во все свои путешествия он возит специальную палку. «Я убираю всегда, я делаю это не только здесь. А везде, где останавливаюсь со своей палаткой. Во многих странах грязно, и мусорят одинаково», — говорит Вильм Мюллер.

Всюду он начинает утро с уборки. Так, говорит, не только благодарит природу за свой отдых, но надеется и на реакцию местных жителей. Хотя на Украине мужчина уже стал звездой соцсетей, его фотографию за уборкой мусора распространяют и активно комментируют, однако желающих присоединиться к герру Вильму немного.