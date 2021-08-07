Плавильный котел Донбасса: русская руда и всероссийские добавки

Как только не пытаются обосновать свое право на земли Донбасса украинские националисты, но все их потуги оказываются напрасными, сталкиваясь с укоренившимся в краю русским интернационализмом

Факт, хорошо известный любому мужчине, побывавшему в Донбассе, а уж тем более в его столице, — после первого же своего приезда туда уезжать не хочется. Ведь нигде больше в мире нет такого количества безумно красивых женщин и девушек на квадратный километр. Лично знаю людей, менявших под влиянием этого фактора идеологические предпочтения. Ученые утверждают, что виною всему — особая генетика, смешение сотен кровей в крае за очень короткое время — чуть больше века. Донецк: Не сметь стрелять в нашего мамонта! Фоторепортаж © Павел Нырков

Поэтому любые попытки украинских националистов посеять рознь между людьми Донбасса на национальной, религиозной и даже экономической основе обречены изначально. Слишком много корней переплелось в этой благословенной земле, которой, по словам «донецкого Бёрнса» Павла Беспощадного, «нет на свете вдохновенней».

Донбасс никто не ставил на колени

Последняя книга Павла Григорьевича «Каменная лира» вышла в свет ровно пятьдесят лет назад. «Паровозом» по терминологии тех лет в ней, то есть стихотворением, которое идейно тянет за собой всю книгу, была знаменитая «Клятва», написанная в жутко трудном 1942 году, когда советские войска оставили восточный Донбасс, отступая к Сталинграду. Из него пошла гулять строчка, ставшая крылатой фразой: «Донбасс никто не ставил на колени, и никому поставить не дано».

На чем была основана уверенность в силе Донбассе поэта Беспощадного, пришедшего пацаном со Смоленщины? Да на том же, на чем и у пацанов-ополченцев, отдающих жизни за эту трудную землю сегодня. Это очень простая мысль: никто ни перед кем не имеет никаких преимуществ, кроме тех, которые он заработал своим горбом. Эта мысль, между прочим, отразилась и в девизе Донецкой области, взятой у великого Дмитрий Менделеева: «Возможность доказана делом».

Остальные игрушки не имеют силы. Ни происхождение, ни партийная, ни клановая принадлежность, даже физическая сила и владение оружием.

Донбасс — идеал русской воли

Никита Хрущев: Донецкий байкер у руля империи © РИА Новости, Валерий Шустов / Перейти в фотобанк Николаю Бердяеву, не куцая законопослушность европейцев перед лицом бессмысленно жестокого закона. Нет, русский человек понимает свободу как никем и ничем не ограниченную волю. Его личную волю.

Это понимание стало основой для донецкого правила: на работе (опасной почти всегда), в армии, на службе могут и должны быть дисциплина и иерархическое подчинение. Но за пределами оных, в семье, между товарищами, на гулянке никто не имеет права вмешиваться в его действия.

К слову сказать, это очень похоже на заботу о «прайвэси» у американских пионеров и русских первопроходцев. Но и то сказать — ведь русское крестьянство пришло в Донбасс именно как первопроходцы. Шли от родимой тощей земли открывать новую жизнь, новый труд, новые возможности. Не потому ли Александр Блок назвал Донбасс «Новой Америкой»?

История с географией

У нынешнего Донбасса короткая история и запутанные отношения с географией и этнографией. Без понимания того, как завязывался этот узел, не обойтись, все будем сваливаться то в национализм, то в спекулятивную социологию.

До Великой Октябрьской социалистической революции проблема так остро не стояла, ведь не было никакой Украины, да и Российская империя была государством сословным, а не национальным. Кроя бывшие имперские губернии по своему усмотрению, большевики нарезали новые административные единицы, никак не сообразуясь с тем, как эти земли выглядели ранее.

В итоге после территориально-административной реформы 1932 года в составе УССР появилась огромная Сталинская область, от которой шестью годами позже отпочковалась Ворошиловоградская (Луганская) область.

Донецкую область слепили из Мариупольского, Бахмутского, Славяносербского уездов Екатеринославской, части Изюмского и Купянского уездов Харьковской губернии и земель Области Войска Донского. В начале двадцатых в ведение Донбасса (Донецкой губернии) попали и Таганрог с Шахтами, и Миллерово, но потом их перевели в РСФСР.

Можно только попытаться представить, какая это дикая была мешанина народов, интересов и культурно-бытовых предпочтений.

В упрощенном виде: это был слоенный пирог. Север — с преобладанием малороссийского населения, центр — великороссы, евреи, татары, юг — греки и опять-таки малороссы. Что в общем-то соответствовало историческому заселению края.

Россия здесь уже пятый век

Донецкие цыгане рассказали, когда закончится война в Донбассе © Facebook, Наталия Варакута

После восстания Богдана Хмельницкого сюда массово бегут от польских карателей крестьяне с Правобережной Украины, в основном с Подолии, которым царское правительство разрешило здесь поселиться. Одновременно с востока расширяли свои владения донские казаки, граница с ними позже прошла по реке Кальмиус, ныне в центре Донецка.

Вторая волна русских народов (великороссов и малороссов преимущественно) пришла в Донбасс в 20-30 гг. XIX века, когда новороссийские помещики начали переселять сюда целыми селами своих крепостных из той же Подолии, Слободы, Полтавщины, Курщины и Орловщины.

Но самая мощная волна пришла с началом развития капитализма в России. По мере того как рос и развивался индустриальный регион, сюда уже своей волей приходили курские, тамбовские, рязанские, смоленские, орловские, брянские крестьяне. На донских землях их называли «иногородними», они составили большинство населения — более 60 процентов в Области Войска Донского.

Каждый этап восстановления Донбасса после войн (1922-1928), (1943-1949), а также периоды индустриального роста в тридцатых и пятидесятых-шестидесятых приводил сюда новых переселенцев. Характерно, что на шахтах и заводах Донбасса украинские крестьяне долго не решались работать, просто какое-то табу у них было на это.

Еще в шестидесятых годах прошлого века в городах и поселках центрального Донбасса хорошо знали народную поговорку, которая в облагороженном виде звучит примерно так: «В шахте много кого увидишь, кроме цыган, евреев и украинцев».

Украинизация Донбасса, в основном восточного, началась в пятидесятых, когда западно-украинскую молодежь по «оргнабору» почти силком гнали на шахты, где не хватало рабочих рук.

В Донбассе все есть, и греки тоже

Роскошь и пустота «Донбасс Арены»: пятый год без футбола (Фоторепортаж) © Павел Нырков Игнатий.

Они основали Мариуполь (Марьямполь) и другие населенные пункты с греческими именами, скопировав их с тех, что были оставлены на старой родине — Керменчик, Бугаз, Сартана, Янисоль, Бешево, Мангуш, Урзуф, Ялта. Со временем к урумам или греко-татарам добавились румеи, или греко-эллины, переселившиеся в Приазовье из Эллады под влиянием освободительных войн против турок.

Между многочисленными греческими селами доброй половины бывшей Донецкой области УССР расположились россыпи немецких, болгарских, армянских сел и даже еврейских сельскохозяйственных колоний. В одной такой колонии родился будущий герой Гражданской войны, знаменитый анархист Лева Зодов, чью фамилию, равно, как и биографию, и происхождение, писатель Алексей Толстой перекрутил в Задова.

Вокруг Луганска, Старобельска и Родаково с конца XVIII века появляются села сербов и хорватов. Даже уезд назывался Славяносербским. Правда, центром его стал Луганск.

К славянскому борщу восточные приправы

Вместе с капитализмом в Донбассе появляются волжские татары. Много было казанских, много было пензенских и нижегородских мишарей. Татар на шахтах любили — народ в основном трезвый, работящий, со своей внутренней организацией. Татары, как и русские, приходили на работу в Донбасс в несколько волн. Немало их и сегодня в Донецке, Макеевке, Снежном, Енакиево.

В тридцатых и пятидесятых годах прошлого века в Донбассе появляются выходцы с северного Кавказа. Серьезные общины образовались у грузин и азербайджанцев. Будем жить: Маэстро наносит ответный удар © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

А еще в жилах жителей Донбасса течет английская, валлийская, шотландская, польская, финская, узбекская, таджикская кровь. В Донецке не редкость такая семья: глава наполовину украинец по матери-полтавчанке, наполовину аварец — по отцу, жена его полурусская-полуеврейка, иногда с примесью греческой или татарской крови. Кто, спрашивается, по национальности их дети?

Мы — русские

В советское время все были советские, но и тогда, указывая в паспорте этническое происхождение, донбассовцы уверенно заявляли — мы русские. Наш язык общения в семье и на работе — русский, русская культура нам ближе других. И столица наша Москва. А национальные языки, блюда обычаи мы свято храним, как хранят в старых книгах цветы и листья, привезенные издалека.

В индустриальном степном краю давно живут и трудятся представители 104 народов и народностей. Русские из Донбасса — так они себя называют. И в обратном их никто не переубедит.