Олимпиада в Токио: Украина поражает медальным рывком и дружбой с Россией, для РФ ввели особые правила

Олимпиада в Токио ещё не завершилась, а сборная России уже превзошла достижения Игр 2016 года по количеству медалей: в активе команды сейчас 62 награды (17 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовых), а в Рио-де-Жанейро было 56 (19 золотых, 17 серебряных и 20 бронзовых). Украина же поднялась с 61 на 36 место в медальном зачёте

Такой финал мы любим

О таком финале в соревнованиях теннисистов в миксте можно было только мечтать — олимпийское золото разыграли две российские пары: Елена Веснина и Аслан Карацев против Анастасии Павлюченкой и Андрея Рублёва. Товарищи по команде — соперники на корте.

Борьба была напряжённой, и судьбу медалей решил чемпионский тай-брейк (до 10 очков вместо решающего сета). Первым ни разу в Токио не приходилось играть в этой стадии, а вторые победили в 3 из 3 чемпионских тай-брейках (чего не удавалось ни одной паре ни в Лондоне в 2012 году, ни в Рио в 2016-м).

Новоиспечённый олимпийский чемпион Рублёв по ходу турнира с неким пренебрежением относился к выступлению в миксте, называя себя «лузером», потому что выбыл из борьбы за медали в одиночном разряде.

«Это шутка была. Я очень благодарен всем, в первую очередь Насте, за такую возможность. Конечно, лучше я буду олимпийским чемпионом в миксте, чем четвёртым в одиночке», — сказал он после победы.

«Медаль — она и есть медаль. На Олимпиаде это круто, ты ради неё приезжаешь. Никто не будет потом спрашивать, в одиночке ты её выиграл, в миксте или в паре», — добавила Павлюченкова.

Конечно, Весниной хотелось стать двукратной олимпийской чемпионкой (в Рио победила в парном с Екатериной Макаровой), но и серебряную медаль она считает двойным счастьем и удачей, поскольку ещё пару лет назад даже не думала о возвращении в большой спорт после рождения дочери. Президенту федерации тенниса России Шамилю Тарпищеву пришлось 3 месяца уговаривать её выступить в Токио, и в итоге Веснина играла сразу в 3 разрядах: одиночном, парном и миксте.

В тот же день состоялся финал в мужском одиночном разряде. Карен Хачанов мечтал сыграть в нём с Даниилом Медведевым, но его соперником стал русский немец Александр Медведев, он-то в итоге и стал олимпийским чемпионом — удача была на его стороне.

Победные клинки

Красивую точку в турнире поставили и российские фехтовальщики в командных соревнованиях.

1 августа рапиристы завоевали серебряные медали. Саблистки днём ранее защитили статус и выиграли золото (причём оба финальных поединка проходили с командой Франции), звездой турнира стала Ольга Никитина — именно она переломила ход всего турнира, нанеся в своём бою разгром Шарлотте Лембах (11:3).

Этот момент, как потом сказала уже двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая, придал команде сил и уверенности, и они не могли подвести Никитину, чтобы сохранить отрыв.

Позже главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов рассказал, что в финале шла речь о замене Великой из-за болей в ноге, которые появились после личных соревнований. После первого боя, который не задался, тренеры спросили, пора ли менять, на что спортсменка ответила, что выйдет на второй бой, а после подвига Никитиной прекрасно отфехтовала и в третьем.

Таким образом, титул олимпийских чемпионок в команде и золотые медали получили всего трое — Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина, хотя в команде 4 человека. Светлана Шевелева была запасной и не выходила на дорожку ни в одном бою, соответственно, по регламенту, награда ей не полагается.

«Что важно в команде — это взаимозаменяемость. Если у Великой травма, то Позднякова и Никитина взяли на себя груз ответственности, и Великой стало легче. Соня расстроилась, что у Светы Шевелевой нет медали. Но я бы на замену никогда не пошёл. Шевелева — хорошая девочка, но, чтобы просто повесить медаль, рискуя проиграть, — ни в коем случае. Великая же ещё титулы всем раздает: «Ты сегодня будешь олимпийской чемпионкой, а ты через 5 лет». И здесь она хотела подарить медаль. Я говорю: «Сонь, ты чего?» После серебра в личном турнире она не переживала. Она все дни была весёлая. Соня — локомотив, лидер команды», — сказал Мамедов.

Журналисты спросили девушек о планах на будущее. Двукратная олимпийская чемпионка Позднякова ответила, что возьмёт паузу в спортивной карьере, чтобы до следующих Игр успеть родить ребёнка.

«Я не знаю, что будет на следующих Олимпийский играх. Может быть, я поеду в качестве талисмана? Знаете, если мои дети захотят поехать в Диснейленд, я возьму их и поеду на Олимпийские игры в Париж! До встречи в Париже! <…> Я пока официально не могу такое говорить (о завершении карьеры. — Ред.). Народ просит (выступать. — Ред.), я отказать не могу», — сказала Великая.

Правила в гимнастике для всех работают по-разному

Завершили своё выступление в Токио и спортивные гимнасты, которые стали олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях и среди мужчин, и среди девушек.

2 бронзы в личных соревнованиях выиграла капитан женской команды Ангелина Мельникова — в личном многоборье и вольных упражнениях. Причём в первой дисциплине россиянка поднялась на 3-ю ступень пьедестала вместе с японкой Маи Мураками, поскольку обе набрали одинаковое количество баллов.

Однако, как выяснилось, это правило работает не всегда. Денис Аблязин и Син Чжи Хван за опорный прыжок тоже получили одинаковую сумму баллов, но олимпийским чемпионом стал только кореец, а россиянин — серебряным призёром.

Все были в недоумении, пришлось перечитать правила — согласно регламенту FIG (Международной федерации гимнастики), победитель соревнований в опорном прыжке при равенстве общего показателя определяется по результату в лучшей из двух попыток.

Никита Нагорный также добавил в свой личный актив к бронзе в многоборье ещё одну бронзу — на перекладине. Он признался, что не рассчитывал на награду в этой дисциплине, а просто отключил голову и получал удовольствие.

В вольных упражнениях и в опорном прыжке гимнасту не удалось выступить на максимум, как он рассказал позже, из-за проблем со здоровьем: несколько дней держалась повышенная температура, врачи сказали, что причиной стал камень в почках.

Олимпийским чемпионом в вольных упражнениях стал уроженец Днепропетровска Артём Долгопят, но это золото пошло в копилку сборной не Украины, а Израиля, куда гимнаст репатриировал в 12-летнем возрасте с семьёй.

Украинская команда выглядит не так уверенно, как если бы выступал её лидер, олимпийский чемпион Рио-2016 на брусьях Олег Верняев.

Украинские спортсмены чувствуют себя брошенными

«Олимпийские игры — это самые важные соревнования для любого спортсмена. Я был на пике формы, но допустил досадную ошибку. В подготовке была масса проблем, атмосфера внутри ужасная! Я испытывал постоянное давление! Мы с тренером не могли сконцентрироваться на подготовке! Спортсмены не должны так готовиться к главному старту четырёхлетия», — написал в инстаграме украинский гимнаст Игорь Радивилов, который не прошёл квалификацию в финал соревнований по опорному прыжку, хотя в Рио завоевал бронзу в этом виде программы.

Такое же ощущение и у некоторых других его партнёров по сборной.

Легкоатлетка Анна Рыжикова после финала забега на 400 метров с барьерами, в котором заняла 5-е место, обратила внимание на существенную разницу в подготовке спортсменов к соревнованиям на Украине и в других странах.

«Не очень хотелось бы это говорить, но стыдно за свою страну. Когда мы выезжаем на старты, за мной стоит тренер, массажист, моя семья в качестве поддержки. А на них (конкуренток из других стран. — Ред.) работает целая команда.

Получается, что я одна в поле воин против целой армии. Я сама себе ищу средства восстановления, делаю всё с тренерами, массажистами, с теми людьми, которых сама нашла, и они мне помогают. А они (конкурентки. — Ред.) по этому поводу даже не задумываются, за них всё это делает научный подход. Здесь всё пальцем в небо, а там наука есть — это немного может объяснить сегодняшнее место. Никого не обвиняю, это правда жизни такова», — сказала Рыжикова.

Для иностранцев русские и украинцы — один народ

На церемонии награждения синхронисток произошла казусная ситуация. Объявляя украинский дуэт, диктор сказала: «Бронзовые медали. Олимпийский комитет России…Извините. Бронзовые медали. Украина».

На следующий день представитель оргкомитета Олимпиады Такая Маса принёс извинения украинским спортсменкам. Комментируя произошедшее, синхронистка Марта Федина сказала, что они слышали, что их не так назвали, флаг перепутали местами, на такое никто не обращает внимания.

На пресс-конференции журналисты спросили спортсменок, как складываются отношения между командами ОКР и Украины. Анастасия Савчук ответила, что спорт не относится к политике, на соревнованиях они всех поддерживают, все друг друга уважают, поздравляют с каждой медалью.

«До этого не была знакома с девочками, но теперь они так хорошо со мной общаются, что… Мы с ними лучшие подружки! И это очень приятно, потому что, когда я была маленькая, видела их по телику и думала: «О Боже!» У нас всё очень по-доброму… Конечно, мы поздравляем их с медалями и понимаем, чего всё это стоит», — добавила Федина.

Для Светланы Колесниченко эта олимпийская золотая медаль стала второй в карьере, а Светлана Ромашина стала первой в истории шестикратной олимпийской чемпионкой в синхронном плавании. Она объявила, что Игры в Токио стали для неё последними.

Однако любые заявления украинских спортсменов о дружбе с россиянами вызывают шквал критики в их адрес со стороны соотечественников. Например, политолог Алексей Голобуцкий написал в Telegram, что своим заявлением Федина и Савчук «нанесли ощутимый удар по международным позициям Украины, в том числе и по аспектам, которые касаются переговоров с союзниками о военной помощи, ответ девушек может привести к тому, что другие страны усомнятся в правдивости заявлений Украины о конфликте с Россией и откажутся помогать Киеву».

Украина рванула в Токио

Несмотря на сложности при подготовке к Играм и не очень тёплую атмосфере внутри команды, сборная Украины за последние дни резко поднялась в медальной таблице: с 61 на 36 место. Если неделю назад в её активе было 4 награды, то сейчас 13.

Ключевым событием стало первое золото, и завоевал его для страны депутат Верховной Рады, борец греко-римского стиля Жан Беленюк, в финальном бою он одержал победу над венгром Виктором Лоринцом со счётом 5:1. После победы он станцевал на татами гопак.

«12 июля я травмировал руку — у меня вылетел плечевой сустав. И я, честно говоря, уже не был уверен в том, что смогу бороться.

Спасибо огромное моему тренеру за то, что он вселил в меня веру и сделал комплекс необходимых мер для того, чтобы я восстановил руку, чтобы она хотя бы двигалась. И с помощью обезболивающих препаратов мы всё-таки вышли и доказали, что мы лучшие.

Как спортсмен я уже выиграл всё, что мог. Всё, что ставил себе как цель. Все соревнования — и Европы, и мира, — я уже покорил. Нужно немного перезагрузиться и найти для себя новый цели.

Я хочу сконцентрировать своё внимание на политической деятельности. Я не хочу делать громких заявлений, что я уже всё, ухожу и больше браться за спорт не буду. Я научен опытом спортсменов, которые такие заявления делали, а потом возвращались. Пока просто беру перерыв и наслаждаюсь моментом», — рассказал Беленюк.

С золотой медалью чемпиона поздравили президент Украины Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и его предшественник Андрей Богдан. Однако нашлись и те, кто победе спортсмена-депутата был не рад, прежде всего это сторонники бывшего президента страны Петра Порошенко, и претензии связаны с его партийной принадлежностью (Беленюк представляет «Слугу народа»).

К концу первой недели Олимпиады в активе сборной Украины были только бронзовые медали, а на этой неделе в ней появились и серебряные благодаря пловцу Михаилу Романчуку, борцу греко-римского стиля Парвизу Насибову, и каратистке Анжелике Терлюге. Но и запасы бронзы украинские спортсмены не забывали пополнять, на третью ступень пьедестала поднимались теннисистка Элина Свитолина, Алла Черкасова и Ирина Коляденко в вольной борьбе, уже упомянутые синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук.

Олимпийский Токио —центральная арена политических разборок Белоруссии

Принцип «спорт вне политики» известен всем, но на практике часто не соблюдается. Скандалы на политической почве не обошли Игры в Токио.

1 августа Олимпийский комитет Белоруссии объявил, что легкоатлетка Кристина Тимановская прекращает участие в Играх по заключению врачей в связи с эмоционально-психологическим состоянием и возвращается на Родину. Сама спортсменка заявила, что всё это враньё и её насильно пытаются вывезти из Японии.

Накануне Тимановкая раскритиковала в соцсетях решение тренерского штаба включить её, специализирующуюся на дистанциях 100 и 200 метров, в эстафету 4х400 метров без предварительного уведомления, поскольку спортсменки, которые должны были в ней участвовать, не сдали необходимое количество тестов.

В аэропорту Тимановская обратилась к сотрудникам полиции, которые предотвратили её отъезд из страны, после чего она заявила о решении не возвращаться на родину и обратилась за помощью к МОК и европейским странам.

Гуманитарную визу белоруске выдала Польша, и она, в последний момент пересев на рейс до Вены, в конечном итоге всё же долетела до Варшавы.

«Я не думала сейчас по поводу политического убежища. Всё, что я сейчас хочу, — это остаться в спорте, продолжить свою спортивную карьеру. Я удивлена, что вся эта ситуация стала таким политическим скандалом. Это ситуация, которая касалась только спорта. Я готова вернуться в Белоруссию, когда буду уверена, что мое нахождение в стране будет безопасно», — сказала Тимановская на пресс-конференции в польской столице с участием одного из лидеров польской оппозиции Павлом Латушко.

Обращаясь к белорусским спортсменам, которые также не намерены возвращаться домой, она заверила, что всем им будет оказана помощь. И такие сразу же нашлись: Яна Максимова, выступающая в многоборье, и её муж Андрей Кравченко, серебряный призёр Игр-2008 года по десятиборью, решили остаться в Германии, где проживают последнее время.

6 августа МОК лишил аккредитации тренеров белорусской сборной Артура Шумака и Юрия Моисевича из-за скандала вокруг Тимановской.