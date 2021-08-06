Международные резервы Украины за месяц выросли на 2,1%, МВФ безвозмездно выделил Украине $2,7 млрд, суд забрал у Фирташа Запорожский титаномагниевый комбинат. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

МВФ «подарит» Украине $2,7 млрд

«Строят финансовую пирамиду»: Азаров объяснил, как МВФ доводит Украину до банкротства © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Развивающиеся страны и государства с низкими доходами при этом получат около половины от общей суммы $275 млрд.

"Это историческое решение — самое крупное распределение специальных прав заимствования (SDR) в истории МВФ и стимул для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Распределение SDR послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики. Оно особенно поможет нашим наиболее уязвимым государствам-членам, с трудом справляющимся с последствиями кризиса COVID-19", — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Распределение SDR начнется с 23 августа 2021 года. Средства направят непосредственно в валютные резервы стран. Богатые страны смогут поделиться помощью МВФ с более бедными партнерами.

Последний раз МВФ проводил ассигнование SDR ради глобальной помощи в 2009 году — для борьбы с последствиями мирового финансового кризиса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что помощь МВФ станет "хорошим подарком" к 30-летию независимости Украины. По его словам, деньги помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать экономику страны. Зеленский также напомнил, что для Украины очень важно сотрудничество с МВФ, поэтому Киев продолжает выполнять структурные маяки для получения транша по программе stand-by.

В Национальном банке подтвердили, что деньги МВФ поступят на счета НБУ 23 августа. Однако финансовым агентом по SDR, то есть органом, который принимает решения об их использовании, является Министерство финансов. Нацбанк предоставит свои предложения по использованию средств, но последнее слово останется за Минфином.

По мнению экспертов, деньги от МВФ помогут Украине справиться с пиковыми выплатами по внешнему долгу. Согласно данным Минфина, на сентябрь запланированы самые крупные выплаты по погашению и обслуживанию государственного долга Украины — 104,9 млрд грн, из них по валютным долгам Украина должна отдать кредиторам более $3 млрд.

При этом Украина все еще не может получить транш Фонда по кредитной программе stand-by. Первый и пока единственный транш по этой программе Украина получила в июне 2020 года ($2,1 млрд долларов). Пересмотр программы проходил в начала 2021 года, но миссия МВФ уехала из Киева, не приняв решения. Следующую миссию МВФ ждут в Киеве в сентябре 2021-го.

Суд забрал у Фирташа Запорожский титаномагниевый комбинат

«Мы же не враги Украины»: Секретарь СНБО Данилов встал на защиту бизнеса Фирташа © РИА Новости, Андрей Иглов / Перейти в фотобанк Дмитрию Фирташу. Об этом в четверг, 5 августа, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Соответствующее решение принял Хозяйственный суд Запорожской области. Он удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры к компании "Толексис Трейдинг Лимитед" Дмитрия Фирташа и ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат". Речь шла о расторжении договора об учреждении этого общества и возвращении комбината государству.

В САП подчеркнули, что аналогичное решение суд уже выносил в июле 2018 года. Законность того решения подтвердила и апелляция. Однако Верховный суд направил дело на новое рассмотрение, удовлетворив таким образом жалобу компании Фирташа.

Сейчас суд первой инстанции полностью удовлетворил иск САП и вернул ЗТМК в собственность государства.

Напомним, компания Фирташа в 2013 году создала ООО "ЗТМК". Это произошло благодаря победе на конкурсе Фонда государственного имущества для привлечения инвестиций на комбинат. Однако Фирташ не выполнил взятые на себя обязательства. Речь идет о $110 млн, которые олигарх должен был инвестировать в модернизацию завода. Средства были потрачены менеджментом компании не по целевому назначению.

Украина нарастила международные резервы

Ударить олигархами по коренным народам. Зачем Верховная Рада приняла два странных законопроекта © Facebook, Слуга Народу / Facebook, Слуга Народу / Перейти в фотобанк

В частности, валютные поступления в пользу правительства составили $665,8 млн, в том числе $525,8 млн — от дополнительного выпуска евробондов, и $140 млн — от размещения внутренних гособлигаций.

Кроме того, повлияли операции НБУ на межбанковском валютном рынке. Так, в отдельные дни июля предложение на рынке преобладало над спросом. Это позволило регулятору пополнить резервы на $188 млн. При этом операции по продаже валюты центробанк не проводил.

Также было воздействие от переоценки финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. В июле их стоимость выросла на $156,5 млн.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,1 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины, операций правительства и Нацбанка", — отметили в НБУ.

Напомним, по состоянию на 30 июня государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,514 трлн грн. В долларах сумма достигла $92,52 млрд.