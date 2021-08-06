Свин в раю, хрюшка-грязнуля и свинья-кормилица: забавные «аграрные» памятники Полтавской области

Украина без сельского хозяйства - как лето без солнца. Страна зарабатывает выращиванием картошки, пшена, кукурузы и разведением скота. Однако в последние годы аграрный сектор пришел в упадок, бесконтрольный импорт лишает отрасль прибыли и рабочих мест

«Аграрная сверхдержава»: на Украине обнаружили гигантскую плантацию гибридной марихуаны © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Свинья в грязи

В городе Горишние Плавни (бывший Комсомольск) есть забавная скульптура «Свинья в грязи». Установили ее в 2009 году в День юмора.

Композиция создана по эскизу учащегося второго класса детской художественной школы Ивана Куимова. Мальчик победил в конкурсе и так прокомментировал свою работу: «Я люблю свой город и не хочу, чтобы отдельные люди, которые пьянствуют и засоряют Комсомольск, были похожими на моего поросенка». Такой глубокий смысл олицетворяет свинка.

Спящая хрюшка

Этот монумент находится в Миргороде, на родине Николая Гоголя, возле «удивительной лужи», воспетой им в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

К 200-летию со дня рождения классика литературы, 1 апреля 2009 года, вокруг лужи выстроили набережную, на которой установили скульптуры литературных героев Николая Васильевича. Среди них нашлось место и памятнику спящей свинье.

Кстати, этот водоем знаменит не только тем, что попал в произведения классика. Миргородская лужа не высыхает даже знойным летом и не замерзает в зимнюю стужу.

В начале ХХ столетия врач, основатель Миргородского курорта Иван Зубковский сумел объяснить это чудо: оказывается, водоем «питают» подземные водные родники.

Свинья в раю

Второй миргородский памятник хрюшке называется «Свинья в раю». Как и предыдущая визитка города, эта достопримечательность появилась здесь благодаря гоголевскому произведению. Животное с наслаждением раскинулось под плетнем, подставив левый бочок солнцу.

Жители Миргорода сразу же дали скульптуре название «Свинья в раю». Каждый, кто хотя бы раз взглянет на памятник, не сможет с этим не согласиться. Прищуренные глаза животного и широкая улыбка не оставляет сомнений: свинья среди скульптур Солохи, Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича ощущает себя весьма комфортно.

Памятник дикой свинье

На территории Полтавской государственной аграрной академии установлена скульптура дикой свиньи с поросятами. Студенты и гости учебного заведения часто фотографируются с памятником, который давно стал неотъемлемой частью академии.

Памятник «извечной кормилице украинского народа»

На территории этой же Государственной аграрной академии в Полтаве установлен еще один памятник свинье.

На постаменте мальчик и девочка в национальных костюмах погоняют свинью прутиком. Надпись на постаменте гласит: «Вечной кормилице украинского народа». И хотя композиция изготовлена из облегченных материалов и покрыта имитирующей бронзу краской, выглядит она очень символично.

Идея поставить необычный памятник появилась у ректора академии. Интересно, что сначала хотели увековечить корову, но в итоге решили, что если полтавчанам и стоит увековечить какое-то животное, то только свинью!

Академия славится подготовкой специалистов по племенному делу и селекции. Поэтому хрюшка в центре композиции — не какой-нибудь абстрактный образ, а точный образец высокопродуктивной мясной породы.

Памятник свинье и поросятам

Скульптурная группа из цемента и гранита установлена у главного корпуса Полтавского научно-исследовательского института свиноводства имени Квасницкого.

На небольшом постаменте стоит свинья в натуральную величину с двадцатью поросятами. Памятник посвящен выведенной на Полтавщине породе свиней — полтавская мясная. Монумент был открыт в 1970 году.

Мы убедились, что Полтавская область — абсолютный рекордсмен на Украине по количеству памятников свиньям. Однако любовь к этому животному выражается не только в архитектуре, но и в соответствующих праздниках: например, в январе в Полтаве ежегодно празднуют День сала.