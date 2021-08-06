Казалось бы, после завершения политического сезона (обычно связанного с окончанием последней летней сессии Рады) политических новостей быть совсем не должно. Однако в этом году напряжённость политической атмосферы немногим ниже, чем в разгар сезона. Власть активно готовится к 23 августа, когда пройдёт саммит «Крымской платформы»

Тем не менее, в целом происходящие политические движения можно оценить только как лёгкую вибрацию. Во всяком случае темы затронуты преимущественно периферийные. Однако они могут «выстрелить» позже — достаточно неожиданно.

Гибель Виталия Шишова

2 августа пропал без вести глава общественной организации «Белорусский дом на Украине» Виталий Шишов. На следующий день он был найден повешенным.

Организация занималась поддержкой политических эмигрантов из Белоруссии, а также подготовкой боевиков. Считается, что реально организацией руководил не Шишов, а широко известный Сергей Коротких (Боцман) — один из руководителей полка «Азов» и партии «Национальный корпус». Ещё одному соучредителю организации, Родиону Батулину, 4 августа был запрещён въезд на территорию Украины. По объяснению СБУ, «Родион Батулин известен своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста на Украине».

Основных версий произошедшего может быть три.

Во-первых, Шишов мог оказаться жертвой белорусских спецслужб.

Эту версию сразу же выдвинула белорусская оппозиция и её украинские союзники, но счесть её совсем уже нереальной мы не можем, ведь БДУ действительно занималась подготовкой боевиков. Организация выступления Шишова на белорусском телевидении по примеру Протасевича очень серьёзно подняла бы авторитет КГБ РБ. Но, понятно, в смерти Шишова белорусская власть не заинтересована.

Во-вторых, Шишов мог оказаться жертвой западных спецслужб.

Во всяком случае прослеживается явная последовательность событий: встреча Светланы Тихановской с Байденом — инцидент с Кристиной Тимановской — гибель Шишова.

Единственно, если это план западных спецслужб, то он какой-то странный. Раскачать ситуацию в Белоруссии провоцированием событий извне довольно трудно. Скорее такие инциденты повлияют на Европу и заставят её ещё больше отгородиться от Белоруссии, результатом чего станет сближение Белоруссии с Россией…

В-третьих, это вполне мог быть результат разборок внутри патриотической среды.

Убийство Шишова последовало за отставкой Авакова и зачисткой части харьковского «Нацкорпуса» СБУ. Вполне возможно, что эти факты взаимосвязаны.

Дело Чауса

Дело бывшего судьи Чауса на неделе продолжало развиваться самым удивительным образом.

Во-первых, он нашёлся. Нашёлся именно там, где пропал — в управлении СБУ в Киеве. Адвокат Чауса Ростислав Кравец сообщил, что бывший судья подвергался пыткам, а в его похищениях и задержаниях участвовало множество отечественных и зарубежных (!?) спецслужб.

Во-вторых, в управлении он пробыл недолго. Вскоре его задержало НАБУ — в номенклатурной больнице в Феофании.

В-третьих, самый справедливый украинский суд не нашёл оснований содержать Чауса под стражей и отправил его под домашний арест.

В-четвёртых, депутат Гео Лерос заявил, что президент встречался с Чаусом, на что пресс-секретарь Сергей Никифоров ответил, что такого не было. Правда, он назвал Чауса судьёй, а тот уже не судья. Так что, даже если президент встречался, Никифоров не соврал.

Возня вокруг экс-судьи, который находится в таком состоянии, что ждать от него сколько-нибудь внятных, а тем более достойных доверия показаний просто несерьёзно, приобрела довольно большой размах. Причём, что именно происходит, понять трудно.

Наиболее обоснованной представляется версия о том, что передача Чауса НАБУ было условием для нормального проведения миссии Дмитрия Кулебы и Андрея Ермака, которые отправились в США обсуждать подробности визита Зеленского.

Собственно, в данном контексте важно не то, какие показания и по какому делу даст Чаус, а то, в юрисдикции какого именно правоохранительного органа он будет находиться — условно украинского (СБУ) или безусловно американского (НАБУ). В данном случае это символ того, кто именно осуществляет власть в стране, — у кого Чаус, тот и правитель.

Ответ Зеленского Путину — II

На неделе в два приёма было опубликовано интервью Владимира Зеленского телеканалу «Дом». СМИ привлекли внимание заявления Зеленского относительно статуса Крыма и Донбасса. Они во многом перекликались с заявлениями Владимира Путина, сделанными в разное время по поводу истории и статуса этих территорий.

Кратко суждения Зеленского сводятся к следующим моментам.

Во-первых, Крым и Донбасс всегда принадлежали Украине, и России не удастся «переписать историю». Самое интересное, что историю переписывает как раз Украина, пытаясь найти какие-то доказательства того, что она имеет историческое право на эти территории. Например, основанный в 1932 году Красноперекопск в Яны Капу именно Верховная Рада переименовала (многие сёла района и правда имеют двойные названия — советские и татарские, но к райцентру это не относится).

Во-вторых, Крым и Донбасс будут украинскими. Потому что русские никогда не будут любить Крым, как его любят украинцы. Тут даже украинские патриоты заметили, что слова Зеленского плохо стыкуются с водной и энергетической блокадой полуострова.

В-третьих, население должно верить в возвращение в состав Украины и сопротивляться «оккупации». Например, шёпотом рассказывать детям, что Донбасс это Украина и т.п.

В-четвёртых, для тех, кто голосовал на референдумах: «если ты живёшь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированном, и ты считаешь, что это дело правое и нам в Россию, мы русские — это большая ошибка оставаться жить на Донбассе. (…) Во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет». В общем, чемодан, вокзал, Россия. И да — Украине нужна земля, а не люди.

Ну и набор любимых цитат из Петра Порошенко, включая, например, то, что украинские военные по мирному населению не стреляют, в отличие от противоположной стороны.

Надо, впрочем, делать поправку на специфический контингент зрителей этого канала, которые действительно считают себя жителями «оккупированных территорий» и ждут «освобождения». Их, кстати, не так уж мало — что в Донбассе, что в Крыму. И этот контингент слова Зеленского воспримет нормально. Даже начнёт фантазировать относительно передела имущества тех, кто будет искать себе место в России.