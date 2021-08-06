Мировые СМИ освещают миграционный кризис на белорусско-литовской границе, начавшийся после отказа Минска сдерживать стремящихся попасть в Евросоюз нелегалов

Издание «Вашингтон Пост», наряду с обычными в западных СМИ выпадами по адресу Белоруссии, замечает, что кризис «представляет собой серьёзную проблему на внешней границе ЕС». Также подчеркивается отсутствие у блока последовательной политики в области миграции и предоставления убежища, что даже его собственные официальные лица признают слабым местом.

Литва обвинила Лукашенко в силовом удержании мигрантов © POOL / POOL / Перейти в фотобанк «Эн-Пи-Ар» публикует интервью с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом, заявляющем о «преступном режиме Беларуси, который использует этих людей как разновидность оружия против моей страны и ЕС».

Ведущая замечает, что речь всё-таки идёт о людях.

«Что происходит с ними? Будет ли у них возможность обратиться за убежищем?». Министр отвечает: «Они обращаются, но, к сожалению, я не думаю, что у них получится… потому что им очень трудно доказать, что они действительно люди, которым нужно убежище». Затем, на вопрос ведущей о том, получил ли кто-нибудь из беженцев убежище в Литве, Ландсбергис отвечает: «Никто», а затем рассказывает о том, как Литва выпустила «более 2000 виз для политических беженцев из Белоруссии и России».

На сайте Канадской радиовещательной корпорации опубликована статья «Отчаявшиеся иракцы — новые пешки в противостоянии Белоруссии с ЕС».

В лагере беженцев Эсиан на севере Ирака не знают о санкциях ЕС в отношении Белоруссии, зато знают о том, что Белоруссия предлагает въездную визу для граждан 70 стран, включая иракцев, и что у этой страны есть 600 километров слабо охраняемой границы с Литвой — членом ЕС, говорится в статье. Некоторые обитатели лагеря уже отправились в Белоруссию, другие готовятся к поездке туда.

Отмечается, что многие иракцы, проживающие в лагере — езиды, иракское религиозное меньшинство, подвергшееся несколько лет назад геноциду «Исламского государства» (запрещено в РФ).

Война начинается вдруг. Белоруссия в прицеле коллективного Запада © REUTERS, Janis Laizans

«Турция получила миллиарды евро для того, чтобы не допустить, чтобы люди добирались до Европы через свою территорию», что сделало белорусский маршрут более привлекательным, поскольку два прямых рейса в неделю из Багдада в Минск заменяют опасный маршрут через Средиземное море, отмечается в статье. Также автор упоминает, что недавно принятые Литвой законы, ограничивающие права беженцев, нарушают международные договорённости, и ссылается на литовский Красный Крест, по утверждениям которого около 40% беженцев, проникающих в Литву, действительно относится к уязвимым группам населения.

Агентство «Ассошиэйтед Пресс» посвящает отдельную статью критике литовских властей со стороны Красного Креста.

«Во вторник Литва заявила, что оставляет за собой право применения силы, чтобы остановить нелегальную иммиграцию, и выдворила 180 человек, пытавшихся въехать в страну. Но правозащитные группы отметили, что все страны обязаны защищать уязвимых людей», — отмечается в статье.

Также приводится информация из Белоруссии о смерти одного из беженцев, выдворенных из Литвы, и телесных повреждениях (включая укусы собак) у ещё пятерых, и реакция литовских министров, называющих эти сообщения «сказками братьев Гримм» и «очевидной провокацией».

Агентство «Рейтер» публикует статью «Литва опровергает сообщения Белоруссии о смерти мигранта на границе», в которой отмечается, что Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности РБ, заявил о том, что гражданин Ирака «был так избит, что белорусские пограничники не смогли ему помочь». В связи с этим агентство замечает, что Литва на днях уполномочила своих пограничников на использование силы для выдворения беженцев обратно в Белоруссию.

Агентство приводит также заверения главы литовской пограничной службы Рустама Любаева о том, что за последние два дня не было ситуаций, когда литовские пограничники использовали силу, и что сообщения о смерти иракца — ложные, распространяемые «только белорусскими СМИ».

Однако европейский сайт infomigrants.net, специализирующийся на освещении новостей, связанных с беженцами и мигрантами, сообщает: «Белорусский президент Александр Лукашенко уже распорядился провести расследование инцидента, добавив, что родственники погибшего будут найдены и им выдадут визы для приезда в Белоруссию».

Марков рассказал, как Прибалтика покончит с нелегалами из Белоруссии - видео © Украина.ру Аль-Шаркия, ссылаясь на «источники в Белоруссии», сообщает имя погибшего иракца — Джафар Аль-Харез из провинции Наджаф.

«Иракские иммигранты в Белоруссии рассказали, что молодой человек по имени Джафар пытался пересечь белорусско-литовскую границу, но пограничники перехватили его и жестоко избили до потери сознания, а затем бросили его на белорусскую сторону границы», — сообщается на сайте.

Около месяца назад Индре Балчайте, научный сотрудник, занимающаяся проблемами миграции, опубликовала на сайте литовского телеканала «ЛРТ» статью, в которой, в частности, отмечала, что проблема беженцев создана отнюдь не Лукашенко. Причина этой проблемы — угнетение, бедность, войны, в которые, по мнению автора, сам же Запад и внёс свой вклад.

«Можно ли в такой неразберихе легко решить, кто из прибывших является экономическими мигрантами, даже не пытаясь их выслушать? Неужели так трудно понять, что в наше время глобализации люди понимают, насколько их жизнь отличается от жизни жителей «глобального Севера», и поэтому хотят туда переехать? Если мы делаем этих людей… гражданами второго сорта, то чего стоят наши разговоры о нарушениях прав человека в России и Белоруссии?», — спрашивала автор.

Видимо, последние события на границе свидетельствуют о том, что в литовском правительстве к ней не прислушались.