В Украине началась зачистка наследия бывшего министра МВД Арсена Авакова. Кабмин показательно уволил заместителя главы МВД, создателя сайта «Миротворец» Антона Геращенко, в отставку добровольно ушел связанный с экс-руководителем министерства начальник киевской полиции Андрей Крищенко. Но это только начало

В ближайшее время напишут заявления на увольнение руководители управлений полиции в Харьковской и Одесской областях. Наряду с этим, намечается передел власти в вотчине экс-министра Харькове, а также началась атака на подконтрольных Авакову уличных радикалов.

Переподчинение Нацгвардии президенту. С какой целью СБУ атаковало «Азов»?

После того, как Зе-команда объявила о том, что ее стратегической задачей будет реформирование министерства внутренних дел, а именно его дробление, чем займется новый глава ведомства Денис Монастырский, начался процесс избавления системы от людей Авакова. Здесь логика абсолютно понятна — Офис президента стремится переподчинить себе силовую вертикаль, чтобы иметь ресурс для противодействия уличным протестам, которые могут развернуться в стране осенью. Именно отсутствие внятной силовой опоры до сих пор было ахиллесовой пятой нынешней власти. Кто в Киеве может быть заинтересован в смерти Шишова: КГБ, СБУ, посольство США, Аваков?

В первую очередь Зеленский хочет вывести из системы МВД Национальную гвардию, передав ее под контроль президента. Она — крупнейшее из вооруженных формирований в стране после вооруженных сил Украины. Примечательно, что полк «Азов», считающийся подконтрольным Авакову, как раз входит в структуру Нацгвардии. Поэтому обыски у членов харьковской ячейки «Национального корпуса» — политического крыла этой мощной националистической группировки (в которую, помимо "Азова" входят и другие организации), стоит рассматривать именно в данном контексте.

Как заявили в СБУ, были проведены, около 50 обысков. Задержаны 7 человек, причастных к деятельности ОПГ. По данным следствия, в течение как минимум последних трёх лет данная организация занималась фактическим рэкетом. В частности, подозреваемые вымогали деньги с местных заведений охраны здоровья, а также с похоронного бизнеса. Им инкриминируют многочисленные случаи насилия и угроз, порчу имущества, уничтожение личного транспорта и прочее. Уголовные дела открыты по статьям о создании ОПГ (ст. 255 УК), вымогательству (ст. 289), противодействию законной хозяйственной деятельности (ст. 206).

Характерно, что руководителем банды являлся глава харьковской ячейки Нацкорпуса Сергей Величко, известный в криминальных кругах под прозвищем «Чилли-вилли». Он связан с поддерживавшего политсилу бизнесменом Артёмом Мошенским, на которого месяц назад было совершено покушение. У ряда задержанных, судя по фотографиям, на теле видны татуировки с абсолютно явной и заметной нацистской символикой. Вскоре будет решаться вопрос об избрании им мер пресечения.

В связи с действиями СБУ «Нацкорпус» сразу заявил, что воспринимает такие действия как «политическую зачистку». Мол, Зеленский боится уличных протестов, потому что готовится к «сдаче Украины и боится патриотов», начиная репрессии против ветеранов АТО с активной позицией.

Также радикалы прямо пригрозили президенту, что выведут на улицы ветеранов АТО против него и даже объявили мобилизацию для выезда в столицу. Корнилов рассказал, какие препятствия Аваков создал для будущего главы МВД Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

По сути, данными словами своих подопечных Аваков дал понять Зеленскому, что будет воевать с ним, если тот продолжит очищение власти от его людей, кем бы они ни были — рэкетирами, взяточниками или коррупционерами. Для Банковой это будет серьезным испытанием на прочность, поскольку многие «нацкорпусовцы» имеют значительный боевой опыт. В случае масштабной конфронтации эти люди могут повернуть оружие против власти, а его у них имеется в достатке.

Кроме того, наметились перемены и в расследовании дела громкого убийства белорусского оппозиционера Шишова: все идет к тому, что виновным в повешении главы «Белорусского дома» и во взрыве машины журналиста Шеремета признают радикала Сергея Коротких, тесно связанного с экс-главой МВД. Он воевал в батальоне «Азов», близко знаком с сыном Авакова, в министерстве два года возглавлял отдел охраны объектов стратегического назначения МВД Украины. По приказу Авакова этот отдел, к слову, охранял объекты олигарха Рината Ахметова. Из минского КГБ в «Азов». Что известно о скандальном Боцмане (Коротких) © скриншот видео "Власть vs Влащенко"

Зачистка и подчинение ОП ставленников Авакова в Харькове

Наряду с вышеописанным, Офис президента стремится лишить бывшего министра МВД рычагов влияния на Харьков, избавившись от его ставленников в местной власти. 6 августа ожидается отставка близкого к Авакову руководителя харьковского облсовета Артура Товмасяна. На днях детектив Национального антикоррупционного бюро Украины Николай Карась провел брифинг по поводу дела о взятке главе харьковского парламента и рассказал, что при обысках 22 июля чиновник избавился от улик. Товмасян разбил, а затем выбросил в окно мобильные телефоны, которыми пользовался. Он добавил, что пока неясно, удастся ли восстановить гаджеты и доказать, что они принадлежат именно Товмасяну, который, возможно, с их помощью координировал действия других фигурантов дела о взятке.

НАБУ подозревает Товмасяна в вымогательстве одного миллиона гривен у руководителя коммунального предприятия.

«Будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога приблизительно в четыре миллиона гривен. Нет рисков, которые стали бы основанием для содержания под стражей», — намекнул правоохранитель.

Сам Товмасян, который стал самым молодым руководителем Харьковского облсовета считается близким другом сына Авакова — Александра, именно министр МВД «пробил» для него высокий пост в 2020-м году, рассчитывая укрепить контроль над первой столицей Украины. Нет сомнений, что коррупционные обвинения в адрес Томасяна еще больше запятнают мундир отставного силовика. Аваков мешал Зеленскому оккупировать власть — Неменский © РИА Новости, Владимир Трефилов

Правда, по Харькову Аваков пока не сдается и на место Товмасяна пытается продвигать депутата Александра Попова, который также входит в обойму экс-главы МВД. По сведениям телеграм-канала «Зеландия», двигает Попова сейчас непосредственно бизнес-партнер и «кошелек» Авакова Игорь Котвицкий. Ему активно помогают губернатор Айна Тимчук и и.о. мэра Харькова Игорь Терехов: кандидат в градоначальники давит на депутатов «Блока Кернеса», а губернатор — на «Слуг народа».

Что касается губернатора Айны Тымчук, то слухи о ее грядущем увольнении, ходили довольно давно, а на фоне неожиданного ухода Авакова они лишь усилились. На нее уже нашли серьезный компромат в виде ведения бизнеса в Крыму по российским законам. В частности, 30 июля ГО «У.Права» и журналистское объединение «Кнопки Харьков» продемонстрировали фильм-расследование, где говорится, что семья Тымчуков неоднократно посещала полуостров в 2014-2016 гг, инвестировав в отель «История», расположенный в Алуште 280 тыс. долларов. В 2016 г. данный объект переоформили на Дмитрия Перепелицу за 17,5 млн. рублей по законам РФ. Последний работал в харьковской ОГА времен Януковича, а в 2014 году переехал в Крым и принял российское гражданство. Теперь у пока еще действующей чиновницы могут возникнуть проблемы, поскольку СБУ, в случае надобности, квалифицирует ее действия как госизмену. Ведь оформление сделки таким способом по украиским законам равнозначно признанию полуострова российским.

Чего ожидать в дальнейшем?

Все описанное выше существенно меняет расклад на выборах в Харькове. Ведь ранее и.о мэра Игорь Терехов считался согласованной кандидатурой между ОП и Аваковым. Но учитывая, что он ориентировался на экс-министра, теперь его позиции под вопросом.

«Терехову дали неделю на размышление, он должен присягнуть Офису Президента и слить всю клиентелу Авакова в регионе. Первый удар был нанесён по Фуксу, а следом пошли ослаблять всю сетку в Харьковской области. Председателя облсовета Товмасяна публично выгонят из фракции «Слуг» и уберут с должности. А вот губернатор пока еще пытается договорится, идут торги», — пишет телеграм-канал «Резидент».

Очевидно, местным чиновникам поставят условие — или переориентироваться на обслуживание интересов ОП, отрекшись от прежнего покровителя, или увольнение и уголовные дела.

Таким образом, власть последовательно и комплексно уничтожает наследие Арсена Авакова по ряду направлений.

Во-первых, убирает его людей из МВД, подчиняет Нацгвардию президентской вертикали. Во-вторых, купирует возможность бывшего министра влиять на уличную политику через его ручных радикалов из «Нацкорпуса». Последних ожидает зачистка или работа на Банковую. В-третьих, подрывает влияние Авакова в Харькове на местных чиновников, требуя или присягнуть ОП, или уйти.

Весь вопрос в том, насколько у Ермака и Зеленского хватит возможностей и ресурсов, чтобы все реализовать. Ведь опытный интриган, путешествующий сейчас по Италии, вряд ли сдастся так просто. Не зря же он долгие годы имел неофициальное звание «не первый, но и не второй» в государстве. Поэтому концовка лета, которое зачастую считается мертвым для политики сезоном, будет в Украине скорее всего необычайно жаркой.