В среду, 4 августа, Кабмин Украины назначил советником министра инфраструктуры Мустафу Найема, организатора Евромайдана в 2013 году, который тогда призвал украинцев выходить с зонтиками, чаем и хорошим настроением, что в итоге вылилось в раскол страны и гражданский вооруженный конфликт

С тех пор организаторы Майдана и ставленники посольства США, так называемые «соросята», не сходят с руководящих должностей, несмотря на полнейшую профнепригодность. Последние семь лет на Украине продолжается тасование колоды одних и тех же прозападных политиков, которых в отставку можно отправить, только предложив не менее щедро оплачиваемую должность.

После Майдана Мустафа Найем стал депутатом от «Блока Петра Порошенко» (БПП). На полставки преподавал в Украинском католическом университете во Львове, одной из кузниц кадров Евромайдана. Затем стал куратором создания патрульной полиции в Закарпатье. После вместе с Михаилом Саакашвили организовывал форумы «Движения за очищение». В 2017 году открыто выступил против предоставления права голоса жителям Донбасса, так как среди них есть «сторонники сепаратистов». В 2019 году вышел из БПП и был назначен в «Укроборонпром». Ни в одной должности звезд с неба не хватал, но в коррупционные скандалы попадал постоянно. Найем заявил, что его сократили из «Укроборонпрома» © Yulia Babych / Yulia Babych / Перейти в фотобанк

В апреле 2021 года Мустафа Найем ушел с поста заместителя гендиректора госконцерна «Укроборонпром». Накануне, в марте этого года, представитель наблюдательного совета ОАО «Меридиан им. С.П. Королёва» Вадим Гриб на своей странице в Facebook сообщил, что Мустафа Найем подозревается в коррупции. «Сегодня подали в НАБУ жалобу на Мустафу Найема за превышение служебных полномочий и вымогательство денег в ходе реализации им „эффективной‟ корпоративной политики на нашем предприятии», — написал Гриб. Также, по его словам, Найем лоббировал создание схемы, при которой фактически осуществляются возможности для бесконтрольной продажи имущества предприятий оборонно-промышленного комплекса. И через неделю Найема попросили на выход из «Укроборонпрома». За прошлый год Найем задекларировал более 3 миллионов зарплаты в этой должности. В апреле его должность просто сократили.

Поскольку «соросята» долго без пропитания находиться не могут, Найем недолго оставался безработным, и его быстро пристроили на другую руководящую должность. Брат Мустафы, Маси Найем, поздравил его фразой: «Соросёнок снова в деле». В мае Маси Найем с нетерпением ждал от Зеленского команды напасть на РФ. «Безумно сложно осознать, что мы стоим и ждем. Потому что это ожидание по итогу (в сумме) увеличивает ущерб в виде человеческих жизней. Риторический вопрос: если мы вдруг решим напасть на РФ — будет меньше потерь в целом? Потому что лично я только и жду команды Главнокомандующего. Только бы быстрее решились», — написал Маси Найем.

Блогер Анатолий Шарий утверждает, что теперь дети Найема точно без куска хлеба не останутся. «Потрясающе эффективный на всех предыдущих должностях Мустафа Найем назначен замом министра инфраструктуры. Теперь у Мустафы, его детей и внуков никогда не будет проблем с деньгами, с покупкой элитной недвижимости и люксовых авто», — иронизирует Шарий.

По поводу этого назначения недоумевает и депутат от президентской партии Максим Бужанский. «Получается, кадровых сотрудников МВД, ГПУ, СБУ мы гоним на какие-то конкурсы и аттестации, заставляем их сдавать идиотские тесты, ломаем им карьеры на собеседованиях. А потом хоп, и Мустафа Найем становится заместителем министра инфраструктуры. Это какая то новая гениальная кадровая система? Он самый лысый среди всех претендентов был? Просто не могу найти других достоинств и критериев отбора, не приходят в голову», — пишет нардеп. Найем, социофобка или соратница Кличко: на Украине гадают, кто станет новым пресс-секретарем Зеленского © Facebook, Команда Зеленского

Telegram-канал Shadow Anonymous считает это назначение проявлением внутренних противоречий в Офисе президента. «Назначение Найема — (Кирилл) Тимошенко обыграл Ермака. Очередное подтверждение нашей информации. Близкая к Андрею Ермаку депутат от «Слуги народа» Юлия Гришина, которую он пытался поставить главой киевской партийной организации, написала в своем телеграм-канале: «Мустафу Найема сегодня назначили заместителем министра инфраструктуры. Пытаюсь понять, осознать… Пока версия одна — Кубракова (министра инфраструктуры) пытали». Удивление Гришиной легко понять. Мы писали после назначения Мустафы Найема внештатным советником министра инфраструктуры Александра Кубракова, что это очевидное проявление вражды замглавы ОП Кирилла Тимошенко и главы ОП Андрея Ермака», — пишет Shadow Anonymous.

Однако еще более правдоподобной кажется версия о том, что накануне визита Зеленского в США ставленников и агентов Госдепа негоже оставлять без высокой зарплаты, а то ведь могут нажаловаться. США на Украине, как и во всех прочих странах, используют тактику внедрения «паразитов». Их агенты должны питаться за счет бюджета той страны, в которой они работают.

В Министерстве инфраструктуры сейчас крутятся большие деньги и большие откаты в рамках президентской программы «Большая стройка». Политолог Михаил Чаплыга считает, что в новой должности Найем должен будет взаимодействовать с западными кураторами и предоставлять им доступ к интересующей их информации. «Это пост "смотрящего". Он сможет смотреть и пересылать документы партнерам из посольств. В том числе документы для служебного пользования. Доноры получат контроль над инфраструктурными проектами и их финансированием. Запад пытаются задобрить», — говорит Чаплыга.

Основная роль таких политиков и организаторов Евромайдана, как Мустафа Найем, Сергей Лещенко или Светлана Залищук, — следить за украинскими политиками и чиновниками и своевременно докладывать посольству США о любых изменениях. Только вот содержать своих агентов американцы на свои средства не желают, перекладывая это бремя на украинских налогоплательщиков.