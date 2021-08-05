Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвиняет власть и национал-радикалов в давлении на суд и осуществлении морального и политического террора. Политсила уже заявила, что направит обращения в правоохранительные органы с требованием привлечь к ответственности виновных

Речь идёт, в частности, об инциденте у Приднепровского райсуда города Черкассы, где в среду, 4 августа, рассматривалось исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации ОПЗЖ к одному из представителей «Нацкорпуса» Дмитрию Кухарчуку. От него партия требует опровержения информации, обнародованной в зарегистрированной им электронной петиции о запрете деятельности ОПЗЖ (эту петицию поддержали 31 депутат Черкасского горсовета). Запретить ОПЗЖ предлагается из-за «пророссийской позиции» этой политсилы «в условиях войны с Россией».

В партии с такой оценкой своей деятельности не согласились и обратились в суд. У здания суда перед началом заседания произошла драка между радикалами и прибывшими к суду сторонниками ОПЗЖ. По информации местных СМИ, прибыли они в Черкассы на автобусах с киевскими номерами. Зеленский начал войну против судей ради узурпации власти на Украине - ОПЗЖ © пресс-служба президента Украины

«4 августа в 14:00 на территории Приднепровского районного суда города Черкассы, используя химические средства, холодное и огнестрельное оружие, применяя физическую силу, радикалы совершили нападение на представителей партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», — говорится в заявлении партии со ссылкой на сообщение депутата Верховной Рады от фракции ОПЗЖ Василия Нимченко.

«Цель нападения радикалов понятна: оказать давление на суд и членов партии и запугать граждан ‒ сторонников ОПЗЖ. Нескольким пострадавшим от рук экстремистов пришлось оказывать неотложную медицинскую помощь ‒ вызывать скорую», — говорится в заявлении.

Василий Нимченко также подчеркнул, что «при том давлении на суд и моральном терроре, который продолжается годами и осуществляется национал-радикалами по сути прямо в здании суда, на законное решение рассчитывать не приходится». По его словам, «окончательное решение ‒ за судами высшей инстанции». Националисты у здания ОПЗЖ требуют запретить оппозиционную партию © скриншот видео Інформаційне агентство ASPI news/Facebook

Нападение на офис партии ОПЗЖ в Киеве и столкновения у здания суда в Черкассах в партии считают звеньями одной цепи.

«Стоит отметить системность подобного рода преступных действий, совершаемых при пособничестве власти, которая создает предпосылки для осуществления морального террора в отношении инакомыслящих, прибегая к приватизации судебной системы и использованию радикальных группировок под «личиной лояльности власти», для превращения Украины в диктаторское и полицейское государство», — говорится в заявлении ОПЗЖ.

Напомним, в среду в Киеве национал-радикалы провели акцию у здания офиса ОПЗЖ в Киеве, потребовав запрета деятельности партии. В ходе акции радикалы использовали дымовые шашки, файеры и взрывпакеты. Сотрудники партийного офиса были эвакуированы.