Речь идёт, в частности, об инциденте у Приднепровского райсуда города Черкассы, где в среду, 4 августа, рассматривалось исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации ОПЗЖ к одному из представителей «Нацкорпуса» Дмитрию Кухарчуку. От него партия требует опровержения информации, обнародованной в зарегистрированной им электронной петиции о запрете деятельности ОПЗЖ (эту петицию поддержали 31 депутат Черкасского горсовета). Запретить ОПЗЖ предлагается из-за «пророссийской позиции» этой политсилы «в условиях войны с Россией».
В партии с такой оценкой своей деятельности не согласились и обратились в суд. У здания суда перед началом заседания произошла драка между радикалами и прибывшими к суду сторонниками ОПЗЖ. По информации местных СМИ, прибыли они в Черкассы на автобусах с киевскими номерами.
«4 августа в 14:00 на территории Приднепровского районного суда города Черкассы, используя химические средства, холодное и огнестрельное оружие, применяя физическую силу, радикалы совершили нападение на представителей партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», — говорится в заявлении партии со ссылкой на сообщение депутата Верховной Рады от фракции ОПЗЖ Василия Нимченко.
«Цель нападения радикалов понятна: оказать давление на суд и членов партии и запугать граждан ‒ сторонников ОПЗЖ. Нескольким пострадавшим от рук экстремистов пришлось оказывать неотложную медицинскую помощь ‒ вызывать скорую», — говорится в заявлении.
Василий Нимченко также подчеркнул, что «при том давлении на суд и моральном терроре, который продолжается годами и осуществляется национал-радикалами по сути прямо в здании суда, на законное решение рассчитывать не приходится». По его словам, «окончательное решение ‒ за судами высшей инстанции».
Нападение на офис партии ОПЗЖ в Киеве и столкновения у здания суда в Черкассах в партии считают звеньями одной цепи.
«Стоит отметить системность подобного рода преступных действий, совершаемых при пособничестве власти, которая создает предпосылки для осуществления морального террора в отношении инакомыслящих, прибегая к приватизации судебной системы и использованию радикальных группировок под «личиной лояльности власти», для превращения Украины в диктаторское и полицейское государство», — говорится в заявлении ОПЗЖ.
Напомним, в среду в Киеве национал-радикалы провели акцию у здания офиса ОПЗЖ в Киеве, потребовав запрета деятельности партии. В ходе акции радикалы использовали дымовые шашки, файеры и взрывпакеты. Сотрудники партийного офиса были эвакуированы.