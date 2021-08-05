На 81-м году жизни скончался Евгений Кириллович Марчук. Это один из тех людей, которые построили современную Украину именно такой, какой мы её наблюдаем, ведь в украинской политике он присутствовал до мая 2019 года, когда покинул Минскую ТКГ. Однако даже в украинской политике он проявил себя как эталонный… украинский политик

Евгений Марчук родился в январе 1941 года в селе Долиновка в Кировоградской области. В 1963 году окончил филфак Кировоградского пединститута, но по специальности ни минуты не работал — пошёл в КГБ (злые языки уверяют, что он был завербован ещё в институте, но это чепуха — сексотов на работу в систему не брали).

Именно в КГБ он сделал вполне уверенную (хотя и не блестящую) карьеру, в 1990 году став первым зампредом КГБ УССР. Работал в основном в Пятом (идеологическом) управлении, вёл дела многих диссидентов, в том числе Ирины и Игоря Калинцов, Левка Лукьяненко.

С июня по ноябрь 1991 года занимал должность Государственного министра УССР по вопросам обороны, национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций. 19 августа возглавил временную комиссию с неопределённо широкими полномочиями. По идее это был республиканский ГКЧП, но особой нужды в нём не было — к комиссии власть в республике не переходила.

В ноябре 1991 года возглавил СБУ, а в 1994 году стал вице-премьером по вопросам обороны и госбезопасности. На этих постах заработал славу либерала и даже патриота. Выполнял разнообразные дипломатические поручения президента Леонида Кравчука. Он, например, был временным специальным уполномоченным в Республике Крым и, по мнению Константина Затулина, играл главную роль в организации конфликта между ветвями власти в Крыму, который в конце концов привёл к подавлению организованного сепаратистского движения.

При Леониде Кучме его карьера продолжала идти в рост — первый вице-премьер, и.о. премьер-министра и, наконец, с июня 1995 года — премьер-министр.

Сейчас трудно уже вспомнить, но, кажется, разговоры о том, что Марчук может стать будущим президентом, начались именно при Кучме. Сложившейся традиции перехода первого поста на Украине не было, но был случай Кучмы, когда бывший премьер стал президентом. До Кучмы общественность ожидала «декоммунизации» бывшего кагэбиста. Не дождалась.

В декабре 1995 года был избран народным депутатом (будучи премьером — тогда так было можно).

Как премьер проявил себя слабо. Собственно, экономическая ситуация в стране была не блестящей и так, и эдак, но правительство в позитивную сторону на неё уж точно не влияло, проводя жёсткую монетарную политику с неизменным результатом в виде стагфляции. Главным достижением Марчука на посту премьера стало смещение в мае 1996 года с феерической формулировкой за «создание собственного политического имиджа».

Этим он действительно занимался целенаправленно, сколотив вокруг себя коалицию разнородных политических сил и даже побывав на конгрессе Социнтерна.

В 1998 году он стал депутатом по списку СДПУ(о). Список тогда был просто блестящим — Кравчук, Марчук, Медведчук, Онопенко и, внезапно, Суркис. До сих пор в реальной политике из них остаётся только Виктор Медведчук. Кравчук уже тогда играл роль свадебного генерала.

Пиком политической карьеры Марчука стало участие в президентских выборах 1999 года. Он стал одним из членов «Каневской четвёрки» — договорился с Александром Морозом, Владимиром Олейником и Александром Ткаченко о выдвижении единого кандидата.

Реальный рейтинг имели Мороз и Марчук. Причём если Мороз опирался на левых избирателей, то «социал-демократ» Марчук неожиданно стал знаменем националистов. За него агитировали даже его бывшие подследственные по КГБ.

Киевский политолог Антон Финько придумал по этому поводу замечательный анекдот:

«Левко Лукьяненко вспоминает:

- И вот заводят меня в кабинет Марчука, а он меня и спрашивает: "Ну что, сука бандеровская, будем колоться или дальше в кошки-мышки со следствием играть?" И в этих его словах услышал я такую тугу за тяжкой долей поневоленной москалями Украины…»

Забавный момент — Марчук шёл на выборы под нагло приватизированным лозунгом Франсуа Миттерана «спокойная сила».

Именно Марчук первым вышел из «четвёрки», в результате чего от неё пошло три «единых кандидата» (Ткаченко призвал голосовать за лидера КПУ Петра Симоненко). Учитывая, что сразу после выборов Марчук, получивший несколько более 8% голосов избирателей, стал секретарём СНБОУ, в экспертных кругах сложилось убеждение, что вся схема с его выдвижением была задумана для ослабления оппозиции. Умеренный Александр Мороз в случае выхода во второй тур имел несколько больше шансов, чем Симоненко. «Каневская четвёрка» мешала реализации российской схемы 1996 года, и Марчук её разрушил.

В 2003-2004 годах Марчук побыл министром обороны. Опять же без особого успеха.

Во время парламентских выборов 2006 года возглавлял блок «Евгений Марчук — «Еднисть», который получил 0,06% голосов.

Позже Марчук периодически появлялся где-то в четвёртом эшелоне политиков, став, например, советником Виктора Ющенко на излёте политической карьеры последнего. С 2015 года участвовал в работе Минской ТКГ, а в ноябре 2018 — мае 2019 годов возглавляя её.

Что можно сказать про Евгения Марчука как политика?

Защищал советскую власть и коммунистическую партию — стал антикоммунистом.

Защищал СССР — стал националистом.

Предал Кравчука. Можно, конечно, сказать, что Кравчук утратил поддержку практически всей украинской элиты, и это правда, но Марчук был одним из самых близких к нему чиновников, исполнителем важных поручений…

Кинул своих партнёров по «Каневской четвёрке».

Не предал Кучму. Хотя… именно Марчук был тем самым человеком, с которым до последнего момента общался Георгий Гонгадзе. Его фамилия неоднократно всплывала в этом контексте, но так до конца и не всплыла.

Создавал силовые структуры Украины. Сейчас «патриоты» его хвалят — мощный, говорят, был человек… Но к событиям 2014 года украинские силовики подошли именно в том состоянии, которое было в том числе благодаря Марчуку. Вообще его способности как организатора сильно преувеличены, а слухи о том, что в украинской элите все работают на Марчука, не имели отношения к реальности.

Боролся за территориальную целостность Украины… Ой, всё. Кстати, в 1994 году Крым удалось сохранить в составе Украины только благодаря полному безразличию к проблеме со стороны Кремля.

Чем Марчук действительно занимался успешно, так это формированием своего политического имиджа и достиг в этом немалых успехов. Хотя, помнится, в 1999 году газета «День», возглавляемая женой Марчука Ларисой Ившиной, очень напоминала газету «Правда» образца года так примерно 1937.

В общем, действительно эталонный украинский политик и безусловный герой своего времени. Просто времена были такие, о которых ещё классик сказал, что бывали хуже, но не было подлее…