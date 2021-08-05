Несмотря на громкие заявления отдельных немецких политиков, Германия не намерена перекрывать поставки газа из России по трубопроводу «Северный поток - 2», какова бы ни была позиция США на этот счёт

Укладка труб «Северного потока — 2» продолжается по плану

В конце минувшей недели российский трубоукладчик «Академик Черский» покинул трассу газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) в экономической зоне Германии в Балтийском море. Сейчас он находится примерно в 40 километрах к северу от места работ. До этого судно за пять дней уложило участок второй нитки газопровода в 2,6 километра на мелководном участке Адлергрунд в немецких водах.

Ранее, в мае и начале апреля 2021 года, «Академик Черский» строил вторую нитку СП-2 в датских водах. За всё время трубоукладчик уложил около 20 километров газопровода и, очевидно, не оправдал ожиданий заказчиков. Основные работы ведет баржа «Фортуна». Если она укладывает до 1100 метров труб в сутки, то скорость «Академика Черского» не превышала 600 метров. Евгений Сатановский: Требование США согласовывать «Северный поток-2» с ЕС и НАТО — несусветная глупость © РИА Новости, Григорий Сысоев

Барже «Фортуна» по состоянию на 4 августа осталось уложить в датских и немецких водах около 25 километров труб СП-2. Глава компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявлял, что это планируется сделать к концу августа. При этом 2 августа трубоукладчик Castоrone уложил трубы «Балтийского газопровода» (Baltic Pipe) поверх обеих ниток «Северного потока — 2» и продолжил путь из Дании в Польшу, об этом свидетельствуют данные навигационных порталов. Несколькими днями ранее Castоrone пересёк «Северный поток — 1». До польского берега судну осталось уложить ещё около 65 километров труб этого газопровода.

«Балтийский газопровод» мощностью 10 миллиардов кубометров и протяженностью чуть более 600 километров пройдёт из Норвегии через острова Дании и Балтийское море в Польшу. Магистраль должна стать альтернативным источником поставок газа для польских потребителей с октября 2022 года, когда подойдет к концу долгосрочный газовый контракт польской государственной нефтегазовой компании PGNiG с «Газпромом». Однако «Балтийский газопровод» не увеличит мощность экспортных поставок из Норвегии, так как его подсоединят к действующей магистрали Europipe II мощностью 26 миллиардов кубометров, по которой скандинавский газ поступает в Германию через Северное море.

Польша не теряет надежд помешать запуску СП-2 в эксплуатацию

PGNiG и её дочерняя компания PGNiG Supply & Trading 2 августа попросили немецкого регулятора BNetzA включить их в процедуру сертификации СП-2 независимым оператором. «Nord Stream 2 AG не желает соблюдать общие принципы Третьего энергопакета, которые направлены на обеспечение конкуренции и равных условий для всех участников рынка. Негативное влияние газопровода на энергетическую безопасность Евросоюза и отдельных стран-членов ЕС также является важным обстоятельством», — так обосновал решение компании председатель правления PGNiG Павел Маевский. Очевидно, что в случае возможного отказа немецкого регулятора включить польскую госкомпанию в процесс сертификации СП-2, та обратится в суд с целью затянуть процесс запуска этого газопровода в эксплуатацию. Безпалько объяснил, что было бы, если бы США зарубили России «Северный поток-2» © Nord Stream 2 / Nord Stream 2 / Перейти в фотобанк

PGNiG уже не первый раз пытается поставить подножку российско-германским газопроводным проектам в Балтийском море с использованием европейской судебной системы, и ей это пока удаётся. Однако как раз 2 августа «Газпром» нанёс Польше весьма болезненный удар. В этот день оператор польской ГТС Gaz-System провёл аукцион по продаже мощностей на четвертый квартал 2021 года участка газопровода «Ямал-Европа» (проходит через Белоруссию и Польшу в Германию) на входящей точке «Кондратки» на границе с Белоруссией. На платформе GSA польский оператор предлагал ежесуточные поставки 87,6 миллиона кубометров газа, то есть за квартал 8 миллиардов кубометров газа, которые бы поступали в саму Польшу и Германию. Но «Газпром» не стал участвовать в торгах по транзиту, и они были признаны несостоявшимися. Также российская компания не стала бронировать польский транзит и на 2022-й год. Ко всему этому на венгерской платформе RBP «Газпром» отказался и от бронирования дополнительного украинского транзита на четвёртый квартал.

Также с конца минувшей недели «Газпром» приостановил наполнение подземных газохранилищ на территории Европы, сокращены поставки и по газопроводу «Ямал-Европа». Одной из причин называется прошедшая холодная зима, в результате чего произошел рекордный отбора газа из российских ПХГ (почти 61 млрд кубометров). Поэтому «Газпрому» предстоит закачать такой же объем газа в хранилища. Они опустели везде, в том числе в Европе, но заполнение российских площадок для компании является приоритетом.

В Германии успокаивают США и их сателлитов в Европе

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС), кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет в интервью польской газете Rzeczpospolita, опубликованном 31 июля, пригрозил России санкциями в случае использования СП-2 против Украины или иных агрессивных действий в отношении неё. «Если Россия снова совершит агрессивные действия, направленные против Украины, то Германия примет меры на национальном уровне и будет выступать за штрафные меры со стороны всего Евросоюза, — сказал он. — Тем самым мы предотвратим использование Россией трубопровода в качестве геополитического оружия». Война за «Северный поток 2» продолжается: эксперт Юшков объяснил, почему Украина обвиняет «Газпром» в росте цен на газ в Европе © РИА Новости, Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

Немецкий политик заявил, что «безопасность Украины должна быть приоритетом для германской внешней политики».

«Германо-американское соглашение по СП-2 даёт нам в руки инструмент, посредством которого мы сможем сообща привлечь Россию к ответу за деструктивную деятельность, — заявил Лашет. — Также важно ясно дать понять России, что мы не приемлем, когда она нарушает международное право, нападает на западные демократии, прибегая к гибридным средствам, или нарушает базовые права человека и граждан в собственной стране». Большинство аналитиков, в том числе немецких, расценили эти слова как адресованные в первую очередь американской стороне.

Однако эффект, на который рассчитывал вероятный преемник Меркель в кресле канцлера ФРГ, вряд ли был достигнут. 2 августа американское агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в немецком правительстве сообщило, что Германия не намерена перекрывать поставки газа из России по трубопроводу «Северный поток — 2», какова бы ни была позиция США на этот счёт. По данным агентства, Берлин предпочитает использовать для попыток повлиять на Москву санкции Евросоюза, а не прямые угрозы перекрыть газопровод. Как отмечает Bloomberg, рассчитывать на успех в этом случае будет труднее, и эта политика, вероятно, не изменится и после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера в сентябре — за ввод СП-2 в эксплуатацию выступают практически все политические силы в Германии.

В США пытаются заставить Байдена ввести новые санкции против проекта

При этом ещё 30 июля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании государственных, зарубежных операций и смежных программ на 2022 финансовый год. В него включили пункт, который запрещает президенту США предоставлять исключения из санкций по «Северному потоку — 2». В частности, речь идёт о поправке к закону о военном бюджете США. Принятый в конце 2019 года и расширенный годом позже, он предусматривает санкции к тем, кто предоставляет проекту балтийского газопровода самые различные услуги: от трубоукладки до сертификации газопровода для его запуска.

Каждые три месяца администрация президента США обязана предоставлять в Конгресс отчет о компаниях, которые нарушают санкции, и введении в их отношении ограничений. В список санкций к руководителям и собственникам «нарушителей» входят как запрет на посещение США, так и блокирование их собственности в юрисдикции Соединенных Штатов. До последнего времени Белый дом ввел ограничения только к российским СТИФ и «КВТ-Рус», которые являются собственниками трубоукладчика «Академик Черский» и баржи «Фортуна». А вот по отношению к оператору проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительному директору Маттиасу Варнигу, например, Белый дом воспользовался правом исключений и не ввел санкции из-за интересов национальной безопасности. Принятый Палатой представителей Конгресса США законопроект как раз и отказывает Джо Байдену в такой возможности на следующий финансовый год. Американский эксперт объяснил, почему США тоже выгоден «Северный поток-2» © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк

Чтобы документ стал законом, ему необходимо еще пройти голосование в Сенате, после чего его должен подписать президент США. По мнению эксперта по энергетике Мадалины Викари, американские сенаторы не успеют это сделать быстро, так как текущая неделя — последняя перед каникулами. Поэтому дальнейшая судьба законопроекта будет решаться уже после 13 сентября. Она отметила, что законопроект столкнулся с противодействием большинства республиканцев, хотя и по другим причинам, и двум политическим силам США еще придется искать компромисс.

При этом команда Джо Байдена пытается через СМИ объяснить необходимость сделки с Германией в отношении СП-2. Так, 31 июля колумнист американского журнала Foreign Policy Элизабет Броу написала, что отказ президента США от санкций против СП-2 обусловлен защитой американских компаний от возможных встречных санкций со стороны европейских компаний. Кроме того, по её мнению, такие санкции могут убедить компании всего мира перестать торговать в долларах, что может значительно ослабить роль США. По словам Броу, существует и ещё одна могущественная страна, которая также может ввести односторонние санкции против компаний, чья деятельность ей не нравится, — это Китай, главный конкурент США.

С другой стороны, консервативно настроенные политики США и их медиарупоры продолжают обвинять Джо Байдена в «зраде». Так, 4 августа обозреватель журнала The National Interest Джон Рюль констатировал, что запуск СП-2 в эксплуатацию позволит Москве ограничивать транзит газа через Украину и при этом не задевать интересы своих западноевропейских клиентов. По словам аналитика, таким образом реализация данного проекта предоставит России прекрасную возможность «наказать» Украину, при этом не опасаясь каких-либо негативных реакций со стороны Западной Европы. Автор также уверен в том, что, несмотря на заверения со стороны Германии и США, после завершения газопровода Киев не сможет рассчитывать на широкое международное «возмущение» из-за новых для него обстоятельств.