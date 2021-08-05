Преследование лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука носит чисто политический характер и с законностью имеет очень мало общего, последствия для нынешней власти могут быть серьёзными, считают эксперты

Представители националистических организаций провели в среду, 4 августа, акцию у здания офиса партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) в Киеве с требованием запретить эту политсилу. Участники акции заявляли, в частности, что представители ОПЗЖ будто бы могут быть причастны к гибели руководителя "Белорусского Дома в Украине" Виталия Шишова и обещали протестовать до тех пор, пока ОПЗЖ не будет запрещена.

В заявлении партии эти действия национал-радикалов названы "акцией устрашения и давления на единственную в стране политическую силу, которая борется со всеми проявлениями нацизма и фашизма в Украине". Указывается также, что "такая реакция национал-радикалов стала возможной исключительно при пособничестве власти — лично президента Зеленского и его карманной правоохранительной системы, в частности, СБУ, которая проводит системные репрессии в отношении партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Националисты у здания ОПЗЖ требуют запретить оппозиционную партию © скриншот видео Інформаційне агентство ASPI news/Facebook

В заявлении ОПЗЖ также говорится о том, что акция радикалов — это месть СБУ за свидетеля, которого партия взяла под защиту и которого "карательная система СБУ пыталась запугать и, не исключено, даже уничтожить".

Вполне возможно, что события у офиса ОПЗЖ являются проявлением своеобразной реакции власти на ситуацию вокруг "дела Медведчука", отметил в беседе с корреспондентом издания Украина.ру источник, близкий к партии.

Глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук с 13 мая находится под круглосуточным домашним арестом, ему предъявлено подозрение в госизмене, расхищении национальных ресурсов в Крыму и в «посягательстве на нарушение обычаев войны».

Политик все эти обвинения отвергает. В середине июня он обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на «незаконные действия украинской власти». Суд открыл производство по жалобе политика.

Депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин считает, что дело может быть рассмотрено ЕСПЧ в приоритетном порядке, последствия для украинской власти будут серьёзные, возможен даже импичмент… Медведчук отреагировал на статью Путина об Украине © Facebook, ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ

Не все столь категоричны в оценках. Так, украинский политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру отметил, что «процедуру импичмента в украинских условиях организовать невозможно». Однако, по его словам, если действительно произойдет достаточно быстрое рассмотрение дела в ЕСПЧ, то это может повлиять на ситуацию внутри страны — «тем более что в Украине действует примат международного права над национальным».

Эксперт предположил, что в таком случае «высока вероятность того, что начнется падение всех этих процессов, которые выстраивал Зеленский».

Как отметил в интервью «Первому Независимому» политолог Михаил Погребинский, преследование лидера оппозиции с законностью не имеет ничего общего, по его словам, «это даже не телефонное право».

Эксперт напомнил, что ранее президент Украины Владимир Зеленский «публично заявлял, что он будет разбираться с Медведчуком, явно демонстрируя прямое давление на судебную ветвь власти».

«Он (Зеленский. — Ред.) вроде бы получал юридическое образование и, имея диплом юриста, не должен совсем не понимать, что он делает. Мне кажется, что он принял для себя решение, что ему тут море по колено», — сказал Погребинский, предположив, что президент «не собирается считаться с законами и Конституцией и будет двигаться по этому пути столько, сколько он посчитает нужным, а также столько, сколько его будут поддерживать «старшие товарищи» (так политолог обозначил американское посольство. — Ред.). Медведчук раскрыл планы Зеленского уничтожить судебную власть

При этом политолог отметил, что у него нет оптимистических ожиданий по той причине, что для сделавшего ставку на полное игнорирование закона и Конституции Зеленского «единственным сдерживающим фактором является точка зрения американского посольства».

«Но, поскольку там ничего не имеют против беспредела по отношению к Медведчуку, судя по тому, что американское посольство одобрило внесудебную расправу над тремя популярными информационными телевизионными каналами, этот судебный процесс трудно назвать юридическим», — сказал Погребинский.

Эксперт уточнил, что дело — очевидно заказное. «То есть мы вернулись в чёрт знает какие времена при нашем замечательном президенте Зеленском», — констатировал он.

А что же украинское общество? Социологи международного исследовательского центра BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) выяснили отношение украинцев к «делу Медведчука» и к возможным последствиям. Большинство (58,8%) респондентов, опрошенных в рамках исследования, проведенного с 30 июля по 2 августа 2021 года, считают, что наиболее справедливым результатом судебного процесса над Виктором Медведчуком станет признание его невиновным и восстановление политика во всех правах. Алексей Якубин: Иск Медведчука в ЕСПЧ может обрушить власть Зеленского по принципу домино © Facebook, Алексей Якубин

При этом 70,2% опрошенных считают, что судебный процесс по делу Медведчука приведет к увеличению его личного рейтинга и увеличит рейтинг партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). И только 10,8% респондентов полагают, что это приведёт к росту рейтинга президента Владимира Зеленского и партии «Слуга народа».

При этом 41,2% респондентов видят в преследовании Медведчука попытку власти отвлечь внимание избирателей от реальных проблем в экономике и социальной сфере, а 21,1% опрошенных полагают, что это расправа с политическим оппонентом, который может составить основную конкуренцию президенту на выборах, сообщает 112.ua.tv со ссылкой на издание EuToday.

Опрос проводился на всей территории Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей и Крыма метод — телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов — 2,010 человек, вероятная погрешность — 2,2%.