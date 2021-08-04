В среду, 4 августа, Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избирает меру пресечения для скандального экс-судьи Николая Чауса, который недавно «нашёлся» на Украине

Зеленский назначил Чауса губернатором Черниговской области © Facebook, Viacheslav Chaus Ростислав Кравец.

Тем не менее в два часа оно не началось, так как адвокаты захотели конфиденциально переговорить с подозреваемым.

Судья находится в следственном изоляторе СБУ, хотя недавно две конкурирующие фирмы, НАБУ и СБУ, пытались отбить его друг у друга, устроив погоню в Киеве и сбив случайного мотоциклиста. В соревновании украинских силовиков сначала победила СБУ, но затем НАБУ нашла его в элитной киевской больнице «Феофания».

Что же стало причиной погони и конфликта между украинскими силовиками? Вероятная причина в том, что судья много знает и может поставить крест на чьей-то политической карьере.

Напомним, что судью Николая Чауса в 2016 году взяли на взятке в $150 000 за то, что он даст лишь условный срок за сбыт наркотиков вместо полагающихся 7 лет тюрьмы. Помеченные деньги он утрамбовал в стеклянные банки, которые зарыл в своем огороде и в тот же день огласил обвиняемой условный срок.

Задержать его сразу не удалось, так как у него был судейский иммунитет. Снять его могла только Верховная Рада, которая была на каникулах на тот момент. Когда же иммунитет все-таки сняли, Чаус уже оказался в соседней Молдове, где попросил политического убежища.

Жена Чауса утверждает, что в Молдову его насильно вывезли люди Александра Грановского (экс-депутата и друга Петра Порошенко). По ее версии, 9 августа 2016 года Чаус пришел домой, отвез всю семью за город и перестал отвечать на звонки: «Муж исчез… Уже потом я узнала, что он три недели до выезда в Молдову провел где-то в Ирпене… Они его со мной не связывали».

Богдан предложил Чаусу «сдать всех» взамен на защиту © ТСН

В марте 2017 года Чауса задержали в Молдове и поместили под домашний арест в арендованной квартире. НАБУ направило в Молдову документы на его экстрадицию. Но беглый судья попросил в Молдове политического убежища.

Убежища ему не дали, но и Украине не выдали. Однако в апреле этого года Чауса выкрали из Молдовы и вывезли на Украину в багажнике автомобиля с дипномерами. В Молдове возмутились таким самоуправством. Расследование молдавской Генпрокуратуры указывает на людей из спецструктур Украины, в частности, Главного управления разведки (ГУР). После этого Чаус записал несколько видео со следами побоев, в которых многозначительно передавал приветы экс-президенту Порошенко.

Жена судьи утверждает, что на этот раз к его похищению из Молдовы причастны люди из окружения Зеленского.

«С каждым днем все больше доказательств, что к похищению Николая Чауса причастен лично Зеленский. В Молдове об этом уже практически открыто пишут. Гарант Конституции, говорите? Слава и безнаказанность Кучмы-Гонгадзе не дает покоя?» — пишет Светлана Чаус, требуя от Зеленского отпустить ее мужа.

Если верить всей этой истории, получается, что люди одного президента незаконно перебрасывают коррупционера через границу, а люди другого так же незаконно его возвращают. И на прошлой неделе Чаус внезапно оказывается в селе Винницкой области в одних трусах.

По мнению украинского политолога Виктора Тарана, ГУР должно было «подбросить» Чауса СБУ, но последняя перепутала точки на карте, а злополучный судья просто пошел пешком в ближайшее село. Там его арестовала местная полиция для передачи НАБУ, которое расследует его дело о взятке, но до прибытия НАБУ Чауса перехватывает СБУ, которая наконец-то нашла его по следу.

В итоге мы имеем погоню спецслужб и несчастного сбитого мотоциклиста.

Сюжет, достойный внимания сценаристов остросюжетных детективов, который может обернуться неприятностями для многих украинских руководителей.

Для Зеленского и подконтрольных ему силовых структур судья Чаус важен как свидетель в делах против экс-президента Порошенко. Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан даже предложил Чаусу услуги адвоката в обмен на информацию.

«Николай Алексеевич, а помните, как все начиналось??? Давайте так, я Вас защищаю, а Вы всех сдаете в обмен на свободу? И тех, и этих. Осень придет обоих посадим!!!» — написал Богдан в «Фейсбуке».

Для Зеленского и его людей не так важен сам Чаус с его делом о взятке, как информация, которую он может дать против Порошенко, которую затем можно использовать как рычаг давления на экс-президента в борьбе за власть.

Дело Чауса достойно пера Чехова и Гоголя - Азаров © Николай Чаус/Фейсбук Виталий Шабунин заявил в интервью «Радио Свобода» (СМИ, выполняющее в РФ функции иностранного агента), что президента Зеленского кто-то убедил, что Чаус — ценный свидетель против Порошенко. Известно, что в 2015 году судья Чаус принимал спорные решения в пользу людей Петра Порошенко, когда у того начался конфликт с людьми Игоря Коломойского, в частности, с Геннадием Корбаном.

«Николай Чаус принимал участие, когда еще был судьей в Украине, в процессах, которые имели, скажем так, некий политический оттенок. Некоторые эксперты считали, что он принимал какие-то решения в интересах власти и команды Петра Порошенко», — комментирует его задержание главный редактор издания «Громадське» Евгения Моторевская.

Однако многое, что творил Порошенко в должности президента, делалось с одобрения посольства США. Поэтому, сдав Порошенко, Чаус может сдать и его вышестоящих кураторов. По этой причине, вероятно, НАБУ, подконтрольное посольству США, так отчаянно пыталось его отбить у СБУ.

Для США важно не столько наказание коррупционеров, сколько получение рычагов влияния на украинских политиков, чтобы те не вздумали метнуться в сторону с указанного им курса. В финансируемой США борьбе с коррупцией главное не выйти на само посольство США. И по этой причине злосчастный судья-взяточник может внезапно подавиться чем-нибудь со смертельным исходом, так как слишком много знает.