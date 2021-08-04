Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил о необходимости вернуть Украине славу поставщика устриц на мировые рынки. При этом Корниенко сослался на опыт Российской империи

Своё заявление Корниенко сделал во время визита в первую на Украине устричную ферму «Устрицы Скифии», расположенную на Талигульском лимане в Николаевской области.

«Украина с такими природными объектами, как Талигульский лиман, может быть мировым лидером по производству разных аквакультур, в первую очередь устричных. Это полностью экологическое производство, тут вообще нет загрязнения и никакого вреда экологии. Во времена Российской империи юг Украины был местом выращивания аквакультур, которые экспортировали на весь мир. И сейчас Украина должна возвращать себе славу устричного гиганта», — подчеркнул Корниенко. Логика паразита. Как Зеленский проговорился об истинном отношении к Крыму © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Он заявил, что власть будет «выращивать» соответствующие предприятия и помогать им расти и развиваться. Кроме того, он также призвал подумать и о создании туристическо-промышленного кластера.

Сама ферма, на которой побывал глава «Слуги народа», существует с 2014 года. Её основал Андрей Пигулевский — бывший IT-шник из Киева. Сейчас он лидер отрасли. Но не всё так легко, как может показаться на первый взгляд.

«Когда налетает шторм, разбрасывает все мешки, или их воруют. Или ты закупаешь бейби-устрицы — малёк — садишь их, а через три месяца они умирают, а ты не можешь сказать, почему», — рассказывал он в конце мая этого года журналисту Дмитрию Комарову.

Сегодня Пигулевский пытается разводить черноморскую устрицу, которую в последний раз в больших количествах видели в 60-х годах ХХ века. Причиной исчезновения устриц стали столь любимые президентом Украины Владимиром Зеленским рапаны.

Примечательно, что ферма Пигулевского расположена совсем не там, где находились производства, по словам Корниенко, кормившие устрицами весь мир.

Устрицы Российской империи

В вышедшем в 1914 году путеводителе по Крыму указывалось: «В Севастопольском рейде, в Джарылгатском заливе, в Керченском проливе и в некоторых других пунктах Черного моря, глубже прибрежного песка, мы находим в море скопления мало перебитых раковин и живых моллюсков, среди которых особенно много встречается устриц и гребешков».

Авторы путеводителя указывали: в Севастополе и Джарылгатском заливе имеются даже устричные заводы, где «занимаются выращиванием мелких устриц до их промыслового роста (не менее вершка)».

«По исследованию 1903 года, общий лов устриц по Крымскому побережью и в Каркинитском заливе определялся в 4,5 — 5 миллионов штук в год», — отмечалось в путеводителе. Прощай, водка! Украину возвращают к самогоноварению © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Современные исследователи отмечают: лучше устричные отмели находились в Севастопольской бухте — примерно в 50 м от северного берега. И тянулись они от Константиновской батареи почти до Инкермана.

«Особенно много моллюсков вылавливали в бухте Голландия — на Северной стороне, но так как там находилась дача командующего Черноморского флота, на лов требовалось специальное разрешение. Имелись устричные отмели и в других бухтах: Стрелецкой, Круглой (Омега), Камышовой, особенно между мысом Айя и Ласпи. В самой же Балаклавской бухте их не было. В некоторых местах лов запрещался: в Килен-бухте, в районе Сухарной балки и около Павловского мыса, хотя моллюски там и водились, но стоял флот», — писал в своей работе «История бухты Голландия в Севастополе» Владимир Бойко.

В этой же работе он указывал, что во второй половине XIX века в Севастопольской бухте было три завода по выращиванию устриц: первый — в южной бухте, второй — возле городского парка в Ушаковой балке, третий — в бухте Голландия.

Заняться разведением устриц в промышленном масштабе решили после того, как из-за интенсивной добычи этих моллюсков их численность сократилось.

«Интенсивная добыча привела к обмелению устричных участков и предприниматель В.А.Штоль в 1881 году решил устрицу выращивать. Вначале В.Штоль скупал мелкие моллюски и выдерживал их в садах под хлебными пристанями в Южной бухте. Результат превзошел все ожидания и В. Штоль решил создать устричный завод. Ему удалось заинтересовать своей идеей Балаклавского землевладельца отставного генерала. А.Н.Витмера. В 1884 компаньонам разрешили устроить завод на берегу бухты Голландия, но место оказалось не очень удачным. Летом 1886 года во время шторма устричное хозяйство сильно пострадало. Несколько позже разведением устриц в Стрелецкой бухте занялся владелец хутора Н.ИТур (отсюда названия местности в Севастополе — Туровка), а В. Штоль же занялся устройством нового устричного завода», — писал Бойко. Истина в вине. Как виноделы Крыма выиграли от присоединения к России

Однако одним Крымом Штоль не ограничился. В начале ХХ века он по приглашению Софьи Фальц-Фейн — матери основателя заповедника Аскания-Нова Фридриха Фальц-Фейна — прибыл в основанное ею на полуострове Горький Кут что в Каркинитском заливе, село Хорлы.

Штоль считал, что более солёная вода будет способствовать увеличению размера устриц. Условия в Хорлах были подходящие. Производство Штолю наладить удалось. Но революцию основанный им завод не пережил. А саму Софью Фальц-Фейн в 1919 году в ночь на 17 июня застрелили в Хорлах члены большевистского отряда.

Примечательно, что почитаемый сегодня на Украине классик Олесь Гончар в своём романе «Таврия» изобразил Фальц-Фейн «распутной, ни на что не способной бабой», что, конечно, было далеко от истины.

Сегодня село Хорлы относится уже не к Таврической губернии Российской империи, но к Херсонской области Украины. Здесь отдыхающие могут посетить даже Устричные Острова — это мыс к востоку от села. Да только устриц там уже не разводят.

Зато «устричный бум» переживает Крым. И не только.

Санкции помогли

Семь лет тому назад — в августе 2014 года — устрицы и мидии попали в список запрещённых к ввозу товаров из ЕС, США, Канады и ряда других государств, которые ввели санкции против России.

До этого момента в РФ не было массового товарного производства устриц. А вот мидии производились только в Приморье.

Три с лишним года спустя, при подведении итогов 2017 года, выяснилось, что в российских хозяйствах за год вырастили 531 тонну устриц и 1,2 тыс. тонн мидий. При этом больше всего устриц вырастили в Республике Крым — 358 тонн. Второе место по количеству выращенных устриц занял Приморский край — 89 тонн, а вот третье — Севастополь с показателем в 65 тонн. Еще 19 тонн устриц вырастили в Краснодарском крае.

Сегодня Крым — в лидерах по производству устриц и мидий.

«В 2021 году ожидаем производство мидий и устриц порядка 1700 тонн. Их реализация успешно осуществляется не только в Крыму, но и далеко за его пределами. Мидии и устрицы продают в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодарском крае, Ярославле, Тюмени и Северном Кавказе», — заявил в апреле 2021 года министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

По его словам, в 2020 году рыбохозяйственные предприятия республики произвели 1577 тонн мидий и устриц, что на 11% больше, чем в 2019 году.

Ещё раньше — в январе 2020 года — Рюмшин уже заявлял, что крымские фермеры планировали начинать поставки своей продукции за рубеж: в Казахстан, Армению и Белоруссию. Право на пиво. На Украине готовят крафтовую революцию © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Впрочем, этими странами дело вряд ли ограничится. Как только насытится внутренний рынок, черноморская устрица вполне сможет завоевать и внешние.

«Вкус устрицы может отличаться из-за среды обитания. Наш моллюск вкуснее, чем те, которые выловлены в Средиземном море. Причем это не наше замечание. Мы неоднократно участвовали на празднике урожая и вина. Так вот французы и итальянцы, находящиеся там, замечали, что наша устрица более нежная и вкусная», — отмечал в 2019 году председатель Крымской ассоциации аквакультуры Сергей Грищенко.

И у черноморских устриц из России вряд ли будут конкуренты: та же ферма Пигулевского, которая сегодня остаётся единственным предприятием на Украине, занимающимся устрицами, выращивает около 20 тонн устриц в год. И, несмотря на все заявления Корниенко, подобные предприятия на Украине вряд ли будут столь массовыми, как это происходит в Крыму. Ведь украинский рынок открыт для устриц из Европы. А это значит, что завоёвывать свою долю в нём будет весьма непросто и затратно.