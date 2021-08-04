Спорт в политике: уникальный путь депутата Рады Жана Беленюка к золоту Олимпиады

В среду, 4 августа, депутат Верховной Рады, борец греко-римского стиля Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе и принёс сборной Украины первую на Играх в Токио золотую медаль

В финальном поединке с венгром Виктором Лоринцом, которому Беленюк ни разу в карьере не проигрывал, одержал победу со счётом со счётом 5:1. Украинские чемпионы устроили «заплыв» по-русски © ua-football.com

Днём ранее после победы в полуфинале Жан Белелюк сказал:

«Очень трудный путь. Касается не только борьбы в Токио, но и подготовки. Есть нюансы, которые постигли нас. Позже поделюсь информацией. Истощён, были 3 очень тяжёлые схватки.

В первой, с этническим грузином было сложно, действующим чемпионом Европы, на чемпионате ему уступил, а сегодня взял реванш. Психологически очень трудно, но стараюсь абстрагироваться от этого, потому что именно Олимпийские игры тяжёлые в смысле психологической нагрузки.

Когда на тебе большая ответственность, за тобой целая страна, люди, которые говорили, что ждут золота. Конечно, я не хотел их подставить и разочаровать во мне. Спасибо моему тренеру, только его вера в меня позволила показать этот результат. Спасибо маме, за поддержку. Спасибо болельщикам, которые дают мне вдохновение, и я демонстрирую результат.

Хочу передать большой привет Владимиру Александровичу Зеленскому».

Слишком светлый в Африке, слишком тёмный на Украине

Беленюк всегда выделялся из толпы, прежде всего, цветом кожи, который унаследовал от отца-руандийца.

Как рассказал сам спортсмен в интервью изданию «Трибуна» после Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, где завоевал серебряную медаль, обычно он говорит, что отец погиб во время гражданской войны в Руанде 1994 года. Но на самом деле это произошло немного позже, после войны.

«Причины войны я знаю. Народность хуту начала восстание против национального меньшинства тутси, которое занимало руководящие должности в стране. То, что произошло в Руанде, чем-то было похоже на наш Майдан, где народ был настроен против власти. Возможно, там эта война была проплачена. Сколько людей — столько мнений», — сказал Беленюк.

Его семья по отцовской линии принадлежит к народности хуту — они более коренастые, темнее кожей и ниже ростом, а тутси — более светлокожие и высокие.

По словам Беленюка, он не сталкивался с проблемами на Украине из-за цвета кожи, хотя бывали единичные случаи, например, кто-то мог крикнуть в троллейбусе, рассмеяться.

«В своё время я тренировался с парнем, который был убеждённым расистом. Свастика по всему телу. Он был старше меня лет на 7-8, ему было за 20, а мне — лет 15. Сейчас я бы это воспринимал иначе — всё-таки постарше стал и поопытнее. А тогда было, конечно, тяжеловато. Если слышал что-то в свой адрес, моментально реагировал. В 17 лет не всегда удается себя сдержать. Но с тех пор много времени прошло, я вырос, кое-что понял. Так что конфликтов на этой почве уже давненько не было. В Африке я слишком светлый, здесь я слишком тёмный», — говорил Жан. По уровню расизма Украина легко даст прикурить США — Беленюк

В 2017 году он посетил родину отца, чтобы побывать на его могиле и познакомиться со своими родственниками: братом и сестрой, бабушкой, тремя дядями и тремя тётями.

«Меня удивила бедность некоторых посёлков, которые находятся вдали от города. Люди в Руанде отличаются от нас — мы более прогрессивные. Я не чувствовал там себя африканцем, потому как я вырос здесь (на Украине — ред.), у меня другие представления, я адаптирован к нашим условиям. А там жизнь совсем другая, даже мыслят люди по-другому, у них другие жизненные уклады, всё другое», — делился впечатлениями Беленюк.

Вся жизнь — борьба

В детстве Жан занимался футболом, баскетболом, каратэ и даже украинскими народными танцами. Но спортивную судьбу будущего олимпийца определил друг, который привёл его в 9-летнем возрасте, в 2000 году, в секцию борьбы. Беленюку понравилось, и он стал посвящать борьбе всё время. К окончанию школы показывать неплохие результаты, а к 30 годам стал спортсменов мирового класса: бронзовый призёр Универсиады, победитель и серебряный призёр Европейских игр, двукратный бронзовый призёр и трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель, серебряный и бронзовый призёр чемпионата мира.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Беленюк, уступив в финальной схватке россиянину Давиту Чакветадзе, завоевал серебряную медаль. Чем, как признался, был недоволен, потому что нацеливался только на золото.

После Игр он говорил о проблемах с условиями подготовки спортсменов на Украине и отношении к ним.

«Надеюсь, что на Украине что-то поменяется. В других странах ценят спортсменов. Например, в Дагестане чемпионов Европы чуть ли ни весь город собрался встречать. Ребят на руках носили, собрались президент Федерации, руководители посёлков, играл оркестр, подарили машины.

А мы приехали, нас встретила одна камера «Первого национального», дали интервью 3 минуты, и всё. Я не один раз говорил, в каких условиях живу, будучи чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы (в однокомнатной квартире с мамой — ред.). Мне даже стыдно об этом кому-то признаться. Все люди, которые меня встречают, спрашивают: «Что ты тут делаешь?»

Век спортсмена очень короткий. Ты ещё поборешься 5 лет и больше не сможешь показывать максимальный результат. А у нас все сводят всё к патриотизму. На чём он должен базироваться? Когда об тебя вытирают ноги, а ты должен в ответ кричать «Слава Украине!»? Я не считаю, что это правильно», — заявлял Беленюк.

Это стало основанием для слухов о намерении борца сменить гражданство и перейти в другую сборную, однако он эту информацию опроверг, хотя ему поступали предложения от нескольких стран, в том числе России и Азербайджана, где развитию борьбы уделяют гораздо больше внимания, чем на Украине.

Беленюк неоднократно подчёркивал, что даже не рассматривает вариант смены гражданства, однако в 2016-м в одном из интервью признал, что определённые обстоятельства могут вынудить его это сделать. Поставить удар и стать чемпионом ММА. Депутат Беленюк рассказал о планах в спорте © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

«Меня пригласили в одну европейскую страну и предложили $200 тысяч за переход в их сборную, то есть я перехожу, получаю эти деньги, получаю европейский паспорт и зарплату в $5 тысяч в месяц. И предлагают такие условия не только мне, а многим украинским спортсменам.

Куча предложений у меня было — куда не приеду, везде предлагают. В Китай звали, даже в Крым приглашали и давали $5 тысяч. Но я верю в будущее Украины, верю в эту страну.

Вот недавно прогулялся на Крещатику, ко мне очень много людей подходят фотографируются, благодарят, желают удачи. Я ведь буду чувствовать себя куском говна, если развернусь и уеду, подведя людей, которые за меня искренне болеют и говорят искренние слова. Это для меня крайне важно — не предавать чувства людей, друзей и близких», — заявил Беленюк в мае 2018 года.

Уникальный депутат Украины

В 2019 году стало известно, что спортсмен баллотируется в депутаты Верховной Рады по партийному списку «Слуги народа» под 10-м номером. Беленюк в публикации на своей странице в Facebook подчеркнул, что захотел взять инициативу в свои руки вместо того, чтобы просто критиковать власть. Кроме того, по его словам, президент страны Владимир Зеленский увидел в нём человека, который может изменить ситуацию в украинском спорте.

В парламенте Беленюк стал первым заместителем председателя Комитета по вопросам молодёжи и спорта, а также вошёл в группы по межпарламентским связям с США, Японией, Великобританией и Северной Ирландией, ЮАР, Эфиопией, Сингапуром и Кубой.

Украинский олимпиец признался, что не был особо патриотически настроенным до событий на Майдане и в Крыму.

«Даже как-то не задумывался над этим. Но я раньше все время ездил в Крым тренироваться. Там находится наша база, там море, в котором мы любили плавать. С Крымом у меня связано очень много воспоминаний — и спортивных, и личных. Я всегда считал его украинским и считаю до сих пор.

Я ведь исхожу не из каких-то политических убеждений, не поддерживаю конкретных политиков — в большинстве случаев даже не считаю их порядочными людьми. Мне это всё по барабану. Я исхожу просто из того, что Крым — наша территория. Если б я был россиянином, я бы, наверное, думал, как большинство из них, был бы за присоединение Крыма. Украинец смотрит на ситуацию со своей позиции, россиянин — со своей. У меня такая точка зрения и априори другой быть не может, потому что я — украинец.

Мне вот обидно», — говорил Беленюк в 2016 году. «Никого не хочу обманывать»: Беленюк рассказал, почему предпочитает русский язык © Facebook, Александр Андросов

Тем не менее, к российским спортсменам он относится без негатива.

«У спортсменов нет ненависти на национальной почве. Мы нормально относимся к людям из России. У них может быть другое мнение насчёт того же Крыма, ну и что?

Российский борец (которого Беленюк победил в финале Чемпионата Европы-2014 года — ред.) — Алексей Мишин — это, между прочим, олимпийский чемпион, чемпион мира и многократный чемпион Европы. Я его очень уважаю. Он был моим кумиром вообще. Да и как мы можем «по-особенному настраиваться на россиян», если наш главный тренер Артур Дзигасов из России? Мы спортсмены, нам по барабану — русский, поляк или ещё кто-то. Мы должны выходить, бороться и выигрывать.

За пределами ковра мы все жмём друг другу руки, обнимаемся и благодарим за борьбу. Порядочные борцы не делают подлостей», — подчеркнул Беленюк.

В 2018 году он раскритиковал решение властей Украины о запрете членам сборной выступать на любых соревнованиях в России, а именно там проходил чемпионат Европы по борьбе.

«Меня уверили, что всё будет в порядке: «Не беспокойся, а тренируйся». И я тренировался на высоких оборотах — ведь каким-то образом украинские спортсмены последние 4 года поднимали украинские флаги на соревнованиях в России, привозили оттуда победы. И что примечательно, ни у кого не возникало вопросов!» — написал он на своей странице в соцсетях.

Что касается госпереворота 2013-2014 годов, Беленюк в акциях протеста не участвовал, к тому же в это время борцы находились на сборах и следили за событиями дистанционно, нынешний депутат только однажды пришёл на площадь, купил цветы. Посмотрел, что там творилось. Беленюк объяснил, почему решил заняться политикой © Instagram Жана Беленюка

«Я родился в Киеве, люблю свой район, свой город, свою страну. Понятно, что в этой стране много минусов — так нужно давать народу возможность влиять на ситуацию. Если его что-то не устраивает, нужно показывать свою точку зрения, заставлять власти искать компромисс.

То, что было при Януковиче — это вообще какой-то бандитизм непонятный. То, что случилось, рано или поздно должно было случиться. Не знаю, будут ли изменения, но есть факт: народ показал, что не будет мириться с беспределом. Люди гибнут, верят в изменения. Если никаких изменений не будет, получается, что столько жизней загублено просто так.

Мне кажется, никакое правительство не может быть дороже даже одной человеческой жизни», — говорил Беленюк в 2016-м.

Такой он, первый темнокожий депутат Верховной Рады и второй в истории независимой Украины олимпийский чемпион по греко-римской борьбе.