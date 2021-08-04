В среду, 4 августа, в здание Кабинета министров Украины вошел мужчина с гранатой. Он заявил, что это захват здания, а также что уже выдернул чеку. Неизвестный кричал, что его «все за***ли» и он готов сесть в тюрьму на десять лет

Сначала мужчина стоял в дверях Кабмина и, угрожая, что взорвет гранату, предлагал всем выйти. Затем вошел внутрь и заявил, что идет захват здания.

На место прибыли сотрудники спецназа, полиция вела переговоры с захватчиком. Спустя несколько минут его удалось обезвредить: мужчина согласился сдаться властям, покинул здание и извинился перед полицейскими. Его задержали.

Как выяснили украинские СМИ, захватчик — 43-летний Владимир Прохнич из Ирпеня. Он был сапером в батальоне «Айдар» и служил в Счастье Луганской области. В 2015 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко наградил его орденом «За мужество» третьей степени.

СМИ сообщили имя захватчика Кабмина, его граната была боевой © Андрей Лубенский Игоря Клименко, Прохнич был дважды ранен, а также получил на фронте черепно-мозговую травму. Переговоры с ним вел его знакомый Василий Алексюк, по его словам, у мужчины «врожденное чувство справедливости».

«Учитывая его ранение и бытовой уровень жизни, возможно, где-то сыграло что-то, из-за чего он нарушил закон. Если у человека нет за спиной какого-то блага или еще чего-то, он работает, не просит деньги, работает на СТО, не пошел попрошайничать…» — заявил Алексюк.

Известно, что Прохнич владеет СТО (станцией техобслуживания) в Ирпене.

По словам главы Нацполиции, в отношение захватчика откроют уголовное дело сразу по четырем статьям. Наказание по одной из них — до 15 лет лишения свободы.

Не первый случай

Этот случай на Украине сравнивают с похожим инцидентом 2019 года. Тогда 18 сентября бывший военнослужащий Сил специальных операций Алексей Белько, вооружившись карабином, заблокировал автомобилем проезд по мосту через Днепр и угрожал его взорвать. Внятных требований террорист не выдвинул.

Завернувшийся в украинский флаг «подрывник» сдался спецназовцам сам, перед этим ухитрившись выстрелом из ружья сбить полицейский беспилотник. Взрывчатки при нем не нашли, но оказалось, что ветеран так называемой АТО находился под действием наркотиков.

Индульгенция от Авакова: зачем главе МВД Украины наркозависимые террористы © Andrei Novitsky Арсен Аваков.

Как захватывали заложников в украинской истории

Первым случаем захвата заложников на Украине стал инцидент с 34-летним забойщиком шахты «Дуванная» Игорем Чичкиным в Суходольске Луганской области 3 февраля 1994 года. Преступник с тремя килограммами тротила захватил в детском саду воспитателя и двух детей, требуя обеспечить ему вылет в США. В международном аэропорту Ростова-на-Дону его обезвредили сотрудники российских ФСБ и МВД. Чичкина признали невменяемым и поместили в психиатрическую больницу Днепропетровска (ныне Днепр) с диагнозом «шизофрения».

20 мая 2015 года неизвестный, угрожая оружием, взял в заложницы двух сотрудниц аптеки на Пантелеймоновской улице в Одессе. Отпустив заложниц в обмен на замначальника областного управления МВД Украины, мужчина согласился на переговоры, в ходе которых был схвачен и обезврежен.

25 мая того же года в Люботине Харьковской области 47-летний мужчина открыл огонь из карабина «Сайга» по судебному исполнителю, сопровождавшему его участковому и понятым. Два человека погибли.

Педофилы, террористы, убийцы: самый громкий криминал Украины 2020 года © МВД Украины / МВД Украины / Перейти в фотобанк

Количество терактов на Украине резко выросло на фоне политического кризиса и силовой операции киевского режима против народных республик Донбасса.

Так, с июня 2014 по апрель 2015 года в Харьковской области произошло более 20 событий, которые украинские правоохранители квалифицировали как теракты и диверсии. Пострадали в основном объекты промышленно-транспортной инфраструктуры и объекты, связанные с украинской армией, в том числе железнодорожные мосты.

Искать взрывчатку на злополучном мосту Метро после инцидента 2019 года силовикам пришлось 1 июня 2020 года, в разгар карантина из-за пандемии коронавируса. Злоумышленник требовал встречи с Арсеном Аваковым, угрожая привести в действие взрывное устройство. Минера, который скрывал свое лицо за медицинской маской, задержали после спецоперации.

Как выяснилось, житель Киева использовал муляж бомбы, поэтому в подготовке теракта его обвинять не стали. В отношении задержанного возбудили дело о хулиганстве и о ложном сообщении о минировании.

Послесловие к захвату заложников в Луцке. Почему СБУ оказалась бессильной? © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Мужчина, представившийся как Максим Плохой, потребовал от влиятельных политиков и бизнесменов Украины, в том числе Петра Порошенко, Игоря Коломойского и Рината Ахметова, записать видеообращение с публичным признанием в терроризме. Также он потребовал от Зеленского записать и опубликовать обращение к украинцам с рекомендацией посмотреть фильм «Земляне», повествующий о жестоком обращении с животными.

Дело взял под личный контроль президент Украины Владимир Зеленский, действия силовиков координировал глава МВД Арсен Аваков. В Луцк были стянуты БТРы и снайперы, на место прибыли части Нацгвардии.

Президент выполнил требование захватчика — записал и опубликовал видео с призывом посмотреть «Землян». После этого террорист самостоятельно сдался.

Захватчиком оказался 44-летний Максим Кривош. Его арестовали на два месяца и предъявили обвинение по четырем статьям УК Украины.

Многие эксперты посчитали произошедшее намеренно разыгранным «шоу» и отмечали странное и несогласованное поведение сотрудников СБУ, а украинские политики увидели в теракте «российский след».

Резюме

Во всех последних (начиная с 2014 года) случаях захватов заложников и так называемых терактах на Украине четко прослеживается след гражданского конфликта на востоке страны. Либо сами "террористы", исполняющие акции, были участниками боевых действий, либо используемое ими оружие и боеприпасы поступали из зоны боевых действий.

Очевидно, что военный конфликт, фактически являющийся гражданской войной, где украинцы убивают украинцев, крайне отрицательно сказывается на психике участников этого конфликта.