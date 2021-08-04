Гнилая кукуруза, котлеты из мошек и мороженое из человеческого молока: семь мерзких блюд мира

Издание Украина.ру продолжает «кулинарный ужастик» и публикует вторую часть подборки тошнотворных блюд со всего мира

Первую часть подборки смотрите здесь.

Уитлакоче

Уитлакоче, или «кукурузный трюфель», — это грибок, поражающий кукурузные зерна. Споры проникают в початок, разрастаются и изменяют его до неузнаваемости. Сложно представить, кому могло прийти в голову впервые попробовать нечто столь уродливое и несъедобное на вид, но факт остается фактом: уитлакоче в Мексике считается ценным продуктом, а многочисленные блюда с ним — деликатесом.

Мактак

Традиционная еда инуитов и эскимосов — замороженная кожа и подкожный жир гренландского кита, нарвала или белухи. Чаще всего употребляется в пищу в сыром виде, иногда обжаривается в панировке.

С точки зрения выживания в суровых условиях крайнего севера — ценный источник витаминов C и D. С кулинарной точки зрения — нет, на вкус совсем не курица.

Беондеги

Вареные или тушеные куколки тутового шелкопряда — популярная корейская закуска, которую можно встретить как на лотках уличных торговцев, так и на магазинных полках или в барных меню.

Беондеги едят с соусом и специями или используют для приготовления других блюд.

Котлеты из мошкары

Прежде чем жаловаться на сосиски и колбасу из соседнего супермаркета, стоит вспомнить, что есть места, где о подобной еде даже не слышали.

Чтобы получить необходимое количество белка, жителям восточной Африки приходится делать котлетки из мошкары, которой так много в округе, что из-за нее не видно солнца.

Поймать насекомых не составляет никакого труда: болтай в воздухе кастрюлей — вот тебе и размазанное по стенкам «мясо». Потом из них делают котлеты и обжаривают на сковороде.

Гусеницы мопане

Крупные зелено-голубые гусеницы бабочки-павлиноглазки — тоже ценный, а главное, бесплатный источник белка для жителей многих африканских стран.

Гусениц собирают на деревьях, перед употреблением в пищу отваривают и сушат на солнце. В Южной Африке, где мопане считаются деликатесом, их выращивают на специальных фермах и нередко подают в ресторанах.

Суп из летучей лисицы

Это индонезийское блюдо можно было бы и не отличить от обычного азиатского супа, если бы в ход шло только мясо летучей лисицы — довольно нейтральное на вкус. Но по рецепту в суп попадает вся лисица целиком — с крыльями, зубастой пастью, шерстью и когтями.

В некоторых странах Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона Южной Америки мясо рукокрылых также употребляют в пищу, но выглядит это уже не так брутально — мясо предварительно очищают.

И на десерт — мороженое

Весной 2015 года лондонская фабрика выпустила партию мороженого Royal Baby Gaga из человеческого грудного молока. Этот во всех смыслах «вкус детства» приурочили к рождению второго ребенка у принца Уильяма и Кейт Миддлтон.