Досье: Виталий Шишов. Глава «Белорусского дома на Украине» (БДУ) - некоммерческой организации, которая помогает белорусам, сбежавшим от «режима» Лукашенко. 31 год. Организатор протеста против Президента Белоруссии. Вместе со своей девушкой Боженой Жёлудь сбежали из Белоруссии в Киев от преследований. Она и сообщила полиции о пропаже Шишова

В оппозиционном телеграм-канале NEXTA подчёркивают, что в июне Шишов создал в социальной сети канал «Тихари на экспорт». Там он собирал информацию о работниках белорусских спецслужб, работающих на режим Лукашенко за границей, в том числе и на Украине.

Телеграм-канал «Белорусский дом в Украине» не раз публиковал негативные высказывания в адрес Лукашенко и даже пытался защитить Протасевича в трудную минуту (Протасевичу, правда, обеспечили более надёжную защиту).

При этом до трагической гибели Шишов был персоной малоизвестной. На телеграм-канале около 2300 подписчиков, в Фейсбук-аккаунте — 136 подписчиков. Маловато для ярых противников «режима». Георгий Гонгадзе был не в пример более раскрученной персоной.

Между тем, скандал вокруг его исчезновения был поднят буквально сразу же, после того как он не вернулся с прогулки. Поисками Шишова занималась и полиция, и кинологи, и представители Национальной гвардии.

Тело Шишова было найдено в лесном массиве в Киеве. Шишов висел на верёвке на расстоянии трёх метров от земли. Совершенно ясно, что человек, направившийся на пробежку, не станет вязать себе узел на дереве. Но что может стоять за его смертью? Политика, личные счёты или проблемы с деньгами?

Что могут сделать из этой смерти? Пиар? Пример для остальных белорусов? Установят ему памятник как великому другу всего батальона «Азов»?

Недавно прошёл брифинг полиции, где рассказали, что на камере зафиксирован выход Шишова из дома. Насколько известно, полиция не упоминала о том, что Шишов нёс в руках, идя на пробежку. Буквально неделю назад он просил друга позаботиться о своей девушке, «если с ним что-нибудь» случится. И случилось.

В телеграм-канале «Белорусского дома на Украине» утверждают, что Шишов не был обеспокоен. На все подобные разговоры он отшучивался и вёл себя совершенно естественно. Правда, соратники сейчас уверяют, что за Шишовым следили, и они даже обращались по этому поводу в полицию…

Но если ты боишься, что что-либо произойдёт, ты будешь бегать в заросшем лесу? Скорее, ты купишь себе беговую дорожку и станешь заниматься дома. Или соберёшь свои вещи и уедешь в другую страну, прихватив с собой свою сожительницу. Стоит ли считать, что страх Шишова быть убитым был обоснованным? Ему угрожали или просто было плохое предчувствие? В любом случае он не видел нападавшего, хотя бы потому, что мог упасть головой вниз (судя по ранам, которые были обнаружены).

Полиция рассказывала о расследовании смерти довольно подробно. Какие обнаружены улики (мобильный телефон, след ноги на пеньке), какие ссадины у умершего на теле (на носу, груди и колене). Это невольно напоминает детективный сериал, в котором появляется всё больше вопросов. Рассказанные улики до мелочей, в сопровождении фотографий и даже видео на брифинге Киевской полиции. Со стороны кажется, что из смерти делают настоящее шоу.

Примечательно, что о времени смерти сказано не было. Возможно, полиция и остальные не могли его найти, потому что во время поисков Шишова в парке не было, и, возможно, ещё утром 3 августа он был жив. Не исключено, конечно, что его искали на земле, а не на высоте трёх метров.

Стоит отметить, что на фоне этого убийства история с Чаусом совсем поблекла. И почему-то заядлый белорусский активист Роман Протасевич не высказал ни единого слова в этой истории и сам около недели не заходил на свой аккаунт в «Твиттере». Возможно, он и сам опасается говорить что-либо на этот счёт, а может, наоборот, он уже записывает очередное интервью белорусскому каналу.

Символично, что на брифинге Сергея Никифорова, главы Офиса Президента, звучало два интересных вопроса: о расследовании убийства Шишова и о похищении Чауса. На первый вопрос о том, как относится Офис Президента к смерти лидера белорусских мигрантов, Никифоров ответил, что Президент Украины лично следит за расследованием. О Чаусе ответили «на отвали».

Смерть Шишова произошла не сама по себе, а на соответствующем фоне.

Сначала Светлана Тихановская встретилась с Джозефом Байденом (такого удостаиваются не все легитимные главы государств).

Потом белорусская спортсменка Кристина Тимановская попросила убежища в Польше, потому что «устала от Белоруссии, а особенно — от её власти». Буквально сразу же её муж уехал на Украину, а на следующий день Шишов пропал.

Шишов не единственный белорус, которого убивают на Украине. И, возможно, за этим стоит что-то ещё более особенное, но «науке это пока неизвестно». Его девушка уже начала высказывать своё мнение на камеру и призывать остальных белорусов поднимать оружие против «режима Лукашенко». Конечно, в таком состоянии можно наговорить много лишнего, но…

Украинские правоохранительные органы рассматривают две версии: либо убийство по личным мотивам, либо по политическим, имея в виду «месть» со стороны спецслужб Белоруссии.

Последнее не так уж нереально, если учитывать, что БДУ — вовсе не мирная волонтёрская организация. Она помогала полку «Азов» и сама занималась подготовкой боевиков для будущих белорусских добробатов. Прочувствованный комментарий написал один из руководителей «Азова» и Нацкорпуса Сергей Коротких (Боцман) — по его версии, Шишова хотели выкрасть и заставить каяться, как Протасевича.

Полиция не рассматривает версию самоубийства (что нелогично, пока не доказано обратное) и, главное, не рассматривают версию о том, что это операция иностранных спецслужб (на Украине они чувствуют себя как дома), направленная на дискредитацию Лукашенко. Впрочем, думать в этом направлении им, пожалуй, запрещено, а то вспомнится история со скоропостижной смертью оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Кстати, «дело Бабченко» — кажется, единственное в постмайданной Украине о преступлении против журналиста, которое было полностью расследовано. Конечно, вышли на себя, но расследовали же! Правда, убийство Бузины тоже расследовано. Убийцы на виду. И когда президент Зеленский берёт дело под личную опеку, сразу вспоминается их судьба.