В Украине - очередной скандал. С 2019 года Госреестр моряков Украины, где хранились данные и с помощью которого выдавали документы, находился фактически в частных руках. Из-за этого моряки вынуждены были платить свои кровные средства мошенникам, отдавая им от 3 до 8 тыс. долларов

Ведь в противном случае было невозможно получить либо продлить документы, подтверждающие квалификацию, и уйти в рейс.

СБУ отчиталась о ликвидации преступной группировки, зарабатывающей на моряках

Согласно информации, озвученной в ходе брифинга СБУ, систему захватили некие рейдеры, зарабатывавшие на шантаже моряков по 150 млн. долларов ежегодно. Моряки стали заложниками ситуации, поскольку злоумышленники могли в любое время изменить данные или вовсе их уничтожить. Основой этой группы захватчиков были так называемые агенты-посредники, которые и собирали «вознаграждение» за быстрый проход документальных процедур. Благодаря вмешательству правоохранителей, сегодня эти люди утратили контроль над процессом.

Установлено, что в схеме были задействованы должностные лица Государственной службы морского и речного транспорта Украины и Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков. В рамках уголовного дела двум таким посредникам уже объявлено подозрение, личности остальных устанавливаются. Моряки попросили посольство США помочь побороть коррупцию в морской отрасли Украины © ТГ-канал PavlovskyNews

Правда, теперь перед украинскими моряками возникла другая проблема — реестр вовсе перестал работать, из-за чего возможность ухода в рейс оказалась заблокированной. Чиновники министерства цифровой трансформации уверяли, что данным вопросом занимается большая группа специалистов и обещали полностью восстановить нормальное функционирование системы в течение двух месяцев.

Массовые поборы и безучастность чиновников. С чем связаны проблемы украинских моряков?

Отметим, что украинские власти долгое время не обращали внимание на просьбы о помощи со стороны моряков, которые выходили на массовые акции протеста в разных городах Украины еще с осени прошлого года. Тогда участники мероприятий апеллировали к президенту Зеленскому, утверждая, что в сфере подготовки и дипломирования моряков в Украине действует коррупционная преступная группировка, которая грозит уничтожением морской отрасли. Люди требовали отставки тогдашнего министра транспорта Владислава Криклия, упрощения системы выдачи дипломов и прочих необходимых документов. В мае нынешнего года доведенные до отчаяния моряки, опасавшиеся потери работы, даже обращались за помощью к посольству США.

Дело в том, что из-за коронакризиса и махинаций украинских чиновников произошёл кризис в международной морской отрасли. Украина входит в топ-5 стран, поставляющих членов экипажей на торговые суда под международными флагами. Необходимость прохождения переаттестации вызвала проблемы с заменой членов экипажей на судах.

Каждый украинский моряк раз в пять лет вынужден обновлять свои документы — рабочий диплом и сертификаты. Им приходится проходить учебные курсы, сдавать экзамен в Инспекции по дипломированию моряков и получать у капитана порта подтверждение рабочего диплома. Однако если до 2017 года это обходилось в 500-800 долларов (разумеется, неофициально), то за последние годы стоимость «услуги» выросла в десять раз. Протесты в Одессе. Моряки — против коррупции и поборов в Мининфраструктуры © 048.ua

Уже в конце правления Порошенко появилась масштабная схема, которая успешно продолжила функционировать при Зеленском. Для того чтобы подать документы на экзамен, моряку необходимо было установить на смартфон приложение e-sailor, загрузить в него все свои личные данные, оформить нотариальную доверенность и оплатить услуги «агента». Запись на экзамен была возможна исключительно через приложение. Разумеется, оно получило шквал негативных отзывов и было удалено сначала из Google play store, а позже из Apple store. Но «разработчики» быстро сориентировались, и подача документов стала вестись со смартфона «агента» возле Инспекции по дипломированию моряков. Также появилась новая структура — Морречсервис. Это государственное предприятие, которое за деньги оказывает посреднические услуги при оформлении документов.

От Зе-команды и Мининфраструктуры люди неоднократно слышали обещания улучшить ситуацию и провести «реформы», но дело никак не двигалось. Это вынудило моряков объединяться в социальных сетях для отстаивания своих прав и даже призывов к очередному Майдану. В общем, это неудивительно, ведь около 200 тыс. моряков, работающих за границей, приносят в бюджет страны 2-3 млрд долларов ежегодно, но ничего не получают взамен.

Пиар Саакашвили и саботаж попытки изменить ситуацию на местах

На этой проблеме пытался сделать себе пиар бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который неоднократно осуждал бюрократизм и коррупцию чиновников.

По его словам, за поборами стоит народный депутат от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский и бывший парламентарий от «Партии регионов» Вилен Шатворян.

«Чиновники обилечивают моряков, забирая от 3 до 15 тысяч долларов у каждого, когда они приходят продлевать свой сертификат. Мы им ничем не помогаем, но обилечиваем. Есть такой депутат от «Слуг» — Игорь Негулевский. Никто никогда не слышал его выступления в Раде, но он кормится за счёт этих манипуляций с морской администрацией. С кем он делится? С Виленом Шатворяном из экс-регионалов. Партийная принадлежность не имеет никакого значения. У нас есть огромное количество феодалов, которые убивают и грабят страну», — заявлял Саакашвили в апреле текущего года.

В этом контексте напрашивался вопрос: почему же «прогрессивный реформатор» ничего не сделал, чтобы предметно решить проблему моряков, исключив поборы? Фактически все действия Саакашвили сводились к пустому словоблудию на экранах телевидения.

В итоге месяц назад всё же Министерство инфраструктуры под нажимом общественности, казалось бы, нашло способ справиться с непростой ситуацией. Была принята новая процедура дипломирования: если моряк претендует на повышение, то при наличии необходимого стажа сдавать экзамены ему уже не надо. Такой подход должен был минимизировать коррупцию, но на практике всё натолкнулось на саботаж чиновников. Так, в Одессе документы по-прежнему выдавали по старой процедуре — после сдачи тестирования, а ответственные лица отправляли несогласных в Киев.

Моряки как главный двигатель протеста в Украине

Сейчас морякам в который раз пообещали сдвинуть все с мертвой точки. Хотя еще зимой сами моряки были не очень довольными спецоперацией СБУ по освобождению их от злоумышленников. Так, в январе-феврале текущего года члены общественных движений даже перекрывали киевскую трассу, обвиняя спецслужбу в блокировании сервисов по выдаче документов.

«СБУ заблокировала работу морской отрасли, а в портовых городах назревают протесты. Недавно сотрудники департамента контрразведывательной защиты информации СБУ провели масштабные обыски в зданиях Морской администрации Украины, в Одесском филиале «Морречсервиса», Инспекции по подготовке и дипломированию моряков. Формально поводом стало решение суда по блокировке доступа к ресурсу GigaCloud. И если Одесский филиал ГП «Морречсервис» смог восстановить работу, то часть онлайн сервисов, крайне важных для работы морской отрасли Украины, все еще заблокирована. Например, не работает электронный кабинет моряка, электронный реестр моряков, личный кабинет судоводителя малого или маломерного судна, сервис для оформления заходов и выходов морских судов из наших портов. Заблокированы те сервисы, которые позволяют морякам Украины получить документы для дальнейшего трудоустройства, а администрациям морских портов оформлять судозаход и судовыход в нормальном режиме работы. Моряки в портовых городах готовят акции протеста вместе со своими семьями, потому что они банально лишаются заработка и не могут нормально работать», — писал тогда по данному поводу телеграм-канал «Легитимный». Украинские моряки протестуют против местных взяточников © Ukrainian Shipping Magazine

Протестующие тогда главный огонь критики сосредоточили на главе Мининфрастурктуры, а также требовали отставки главы Морской администрации Андрея Глазкова. В итоге и Криклий, и Глазков своих должностей лишились.

В мае 2021 г. моряки даже штурмовали офис Морречсервиса, обвиняя инспекцию в нежелании выполнять приказ Мининфраструктуры об отмене экзаменов. А в июле в Одессе они протестовали под стенами дома на Французском бульваре, который принадлежит Игорю Зозуле, главе Национальной ассоциации защиты прав граждан, который еще трудится также на должности главного специалиста Одесского регионального филиала Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков. Именно его протестующие называли главным виновником своих бед, а именно вымогательства взяток за прохождение переаттестации.

Таким образом, моряки в современной Украине стали своеобразным двигателем протестов, поскольку чиновники делали все, чтобы обложить их поборами, а не наладить честную и прозрачную систему выдачи документов. Учитывая слабость государственной системы страны, которая не в состоянии решать даже элементарные вопросы, можно сделать предположение, что людям еще неоднократно придется выходить на улицы и отстаивать свои права.