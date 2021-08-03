Информационной машине президента Белоруссии брошен личный вызов. Всего за последние три дня в адрес Минска были запущены две мощные пропагандистские «ракеты»

1 августа инфо-взрыв произошел в штаб-квартире Олимпийской сборной РБ в Токио. «Бомбу» привезла с собой из Минска и пронесла на Олимпиаду член белорусской сборной. На следующий день, 2 августа пропагандистский «пуск» был запеленгован в Киеве, где вышел на пробежку и не вернулся беглый участник Беломайдана. Весь понедельник в телеграмм-каналах наблюдался конденсационный след от двигателей, а во вторник детонация: белоруса нашли повешенным в киевском лесопарке. Если история с «бягухой»-перебежчицей из разряда курьезов, то во втором случае во весь рост замаячил призрак грузинского украинца, Георгия Гонгадзе. Одно отличие: Шишов погиб не в Белоруссии, а на Украине, где просто кладбище оппозиционных активистов всех стран.

Ситуативный казус

Желающие могут пробежать глазами историю грузинского эмигранта Георгия Гонгадзе, чтобы понять, насколько она похожа на смерть белорусского оппозиционера Виталия Шишова. Сходство обстоятельств начинается сразу — имена обоих до гибели никому не были известны. Работникам СМИ, которым сейчас нужно выдавать на-гора информацию и аналитику, писать нечего: Виталий Шишов был абсолютно никому не известен, никогда не звучал даже в оппозиционных телеграмм-каналах, сводках белорусской юстиции, МВД, пенитенциарной системы. Он не сидел в тюрьме за Беломайдан, не был членом Координационного совета, не мелькал на фоне Тихановской, Колесниковой и Цепкало, не засвечен и на Беломайдане, в августе 2020-го. Все, что о нем пишут прямо сейчас — результат аврального близ-опроса по «сарафанному радио», начиная с девушки, с которой он жил в Киеве и людей, которые его по Киеву же и знали. Результат будет таким же, как и в случае с Гонгадзе: у всех на глазах будут формировать из никому не известной личности, абсолютно не похожий на реальность пропагандистский образ, не имеющий ничего общего с оригиналом. «Белорусский дом в Украине» обвинил спецслужбы в убийстве Шишова © t.me/Беларускі Дом ва Украіне (БДУ)

Виталий Шишов — кто он?

Виталий Шишов. 26 лет. Рост 185. Белорусский эмигрант проживавший в Киеве. Позиционировал себя, как участник Беломайдана, сбежавший от преследований. В Киеве основал общественную организацию «Белорусский дом в Украине» (БДУ). Из блиц-интервью, которые сейчас в пожарном порядке берут украинские СМИ у людей, которые хотя бы пересекались с Шишовым, известно, что родился он в Белоруссии, в 1995 году, в городе Речица, Гомельской области и проживал там до 2020 года. Сирота. Родители умерли, родственники неизвестны. Бежал из Белоруссии не один, а, якобы со своей девушкой по имени Божена Жолудь. Именно она сообщила первые сведения о личности погибшего. В частности, рассказала за счет чего жил Шишов. Профессия — «фрилансер-айтишник», о которой люди бывалые знают другое название: безработный. Никаких следов или признаков трудовой деятельности Виталия Шишова в природе не существует. Зато известно за счет чего питался и снимал квартиру в недешевом Киеве белорусский эмигрант. Помня историю украинских «майданов», чей прямой потомок и белорусский продукт, можно назвать этот род трудовой деятельности — «общественный активизм».

Виталий Шишов, как он сам о себе говорил тем, кто его знал, был руководителем общественной организации «Белорусский дом в Украине». Сходство с известным «Украинским домом», производным от «Американского дома» не просто напрашивается — это калька, так что авторство Виталия исключается. Следов деятельности по оказанию помощи белорусским эмигрантам в адаптации на Украине, правовой и материальной помощи, и так далее, общественная организация не оставила. Не звучала она даже в оппозиционных телеграмм-каналах. Но она есть, имеет сайт и телеграмм-канал, который читает 2252 подписчика. Это не «Украинская правда» Георгия Гонгадзе и вряд ли повод для резонансного убийства. Тем не менее — факт.

Роковая пробежка

Опустим то, что можно прочитать в новостях: Виталий Шишов 2 августа вышел на пробежку, исчез, 3 августа найден повешенным. Сейчас важнее то, что нельзя прочитать нигде. В понедельник, 2 августа, практически одновременно, как говорится, «хором», целых три крупный телеграмм-канала — «Нехта», «Беларусь головного мозга» и ряд менее известных опубликовали сообщение о том, что Виталий Шишов вышел на пробежку и не вернулся. Как и с Гонгадзе, инфо-площадки проявили невиданную бдительность и прозорливость. Они весь понедельник писали так, как будто о смерти их коллеги было известно заранее. Указывали на Святошинский лесопарк, где Шишова и нашли во вторник повешенным. Несмотря на полное отсутствие информации и данных, квалифицировали событие, которого еще не было, как «похищение», «убийство», указывали «заказчика». Подключился и международный резонанс: уже выступил председатель Европарламента, Давид Сассоли. «Как глава «Белорусского дома в Украине» он помогал тем, кто спасается от преследований. Тот факт, что белорусские активисты становятся жертвами нападений в третьих странах — серьёзная эскалация», — написал Давид Сассоли в Twitter.

Уже «с полной лопатой» темы Шишова расследователи Bellingcat. О Тихановской и ее компании не стоит и вспоминать: конечно, они тоже «пометили территорию» с самыми однозначными выводами. Как же связывают деятельность никому не известного Шишова с тем самым «заказчиком»? Якобы, в Киеве он занимался публичной деанонимизацией белорусских силовиков. Доказательства не предъявляются, но в сети можно обнаружить телеграмм-канал «Тихари на экспорт», который презентован так: «группа создана для сбора информации о чекистских тихарях, работающих на белорусских акциях за рубежом». В группе 145 участников.

Канал был создан 3 июня 2021 года и в нем три сообщения. Первое — презентация, размещенная в день открытия. Через неделю, 10 июня авторы разместили репост с другого канала, а также плохого качества изображение мужчины, с просьбой помочь идентифицировать него. Выглядит, как смелый стартап и все же для убийства этого явно недостаточно, тем более, что канал анонимный.

Зловещий след

Российский журналист, Александр Коц, в помощь расследованию Bellingcat напомнил о том, что с 2015 года на Украине «покончили с собой» три боевика банды «Азов». Тело Виталия Княжеского нашли в лесу под Харьковом в 2017-м. Реконструктор из России Александр Алябьев был найден застреленным 16 августа 2016 года на территории воинской части. Еще один учредитель «Азова» Ярослав Бабич 26 июля 2015 года был найден повешенным на шведской стенке в собственной квартире. Свидетель по делу последнего, таксист, подвозивший подозрительных людей к дому убитого, неожиданно скончался от коронавируса.

Но он успел назвать имя Сергея Коротких, более известного по кличке «Боцман» и «Малюта». Этот самый «Боцман» и является настоящим учредителем «Белорусского дома в Украине», а совсем не Виталий Шишов. Есть еще информация о покойном. Глава «Белорусского дома в Украине» найден мертвым © Открытые источники

Источники автора утверждают, что у Шишова и его партнеров, о которых пойдет речь ниже, был конфликт с украинскими анархистами, пару месяцев назад. Есть мотивы и «амурные»: девушка Шишова по имени Божена Жолудь, на самом деле бежала из РБ не с ним, а с другим белорусским активистом, Александром Жмурко. В Киеве Божена его бросила и ушла к Шишову. Мотив? Мотив! Наконец, у Шишова и его деловых партнеров (см. ниже) был конфликт с белорусским эмигрантом Вячеславом Сивчиком на почве «приватизации» «Белорусского дома в Украине». А главное — смерть белорусского «Гонгадзе», Виталия Шишова удивительным образом совпала с зачисткой людей экс-министра МВД Арсена Авакова. Может это совпадение, может нет. Но то, что Аваков и руководимое им МВД крышевало/управляло НВФ и уличными бандами — факт, который не проверила только украинская Генпрокуратура.

Команда «Боцмана»

Автор успел копнуть и выяснил, что у «Белорусского дома в Украине» есть еще соучредители. Идея «отмывочной» протестных денег принадлежала некоему Родиону Батулину. Копнув глубже автор узнал, что он буквально накануне гибели Шишова выехал в Польшу. Родиона Батулина не вспомнил ни один «расследователь». А ведь он — человек «Боцмана» (Сергей Коротких). И Батулин, и Коротких — боевики НВФ «Азов».

Виталий Шишов был из их тусовки, а в тех узких кругах, где его знали, был известен своими ультраправыми, нацистскоми взглядами. Батулин также неонацист. То, что они работали вместе — абсолютно логично. Интерес к «белорусским тихарям» у обоих объяснялся просто: они организовывали антибелорусские акции в Киеве, через них проходили деньги на эти проекты. Бухгалтером был «Боцман» — Коротких. Батулин и Шишов были в этой схеме нижним звеном.

Вырисовывается картина, которая несколько проясняет деятельность Виталия Шишова, которая ничуть не похожа на «айти-фриланс». Круг деловых партнеров покойного — нацисты банды «Азов», близкие к политическим проектам, которые курировало МВД при Арсене Авакове. Эту информацию обязательно стоит учитывать всем «расследователям». Громкое убийство белорусского оппозиционера обязательно отвлекает от дела судьи Чауса, так что Офис президента Украины в числе выгодополучателей. Заодно отрабатывается антибелорусский залп, нужный западу.

И последнее, для «расследователей». Информацию о конфликте Шишова с анархистами можно легко найти в телеграмм-чате БДУ, два-три месяца назад. Убийство Шишова на бытовой почве из-за ревности также могло иметь место: он и правда отбил Божену Жолудь, которая сейчас ведет Ютуб-канал БДУ у Александра Жмурко, с которым до выборов 2020 года она сожительствовала в Белоруссии. Наконец следы Виталия Сивчика, у которого украли идею БДУ, пока он организовывал антибелорусские акции в Польше, тоже факт. Вернувшись летом 2021-го в Киев, Сивчик разругался с Шишовым, Батулиным, Жолудь и еще одним БДМ-овцем, Валерием Слепухиным. Следы скандала — в телеграмм-чатах «БДУ», «Родны кут», «Беларусы в Украине — чат». Эта история немножко не та, которую сейчас лепят «расследователи», но она куда более реалистичная, не так ли?