США создают всё более трудные условия для работы российским дипломатам. Москва вынуждена вводить контрмеры, которые уже создали серьёзные проблемы для американской стороны: начиная с того, что дипломатам самим придётся выполнять административную и хозяйственную работу, и заканчивая вынужденным закрытием двух генеральных консульств в России

К российским дипломатам у США особые требования

Посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью журналу The National Interest подчеркнул, что российские дипмиссии в Штатах по-прежнему работают в условиях беспрецедентных ограничений, которые не только остаются в силе, но и усиливаются, несмотря на заявления администрации президента США Джо Байдена о готовности развивать стабильные и предсказуемые отношения с Москвой. Он будет представлять Трампа в Москве. Кто такой Джон Салливан, новый посол США в России? © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Американские коллеги проявляют настойчивость и изобретательность в этом вопросе. Высылка дипломатов осуществляется под надуманными предлогами. В прошлом декабре Госдепартамент в одностороннем порядке установил 3-летнее ограничение на период работы для российского персонала в Соединённых Штатах, которое, насколько нам известно, не применяется ни к одной другой стране. Более того, мы получили список 24 дипломатов, которым предписано покинуть страну до 3 сентября 2021 года, — почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз», — заявил он.

Более того, по словам посла, американские власти без объяснения причин аннулируют действующие визы жён и детей дипломатов, а также затягивают с выдачей виз новым сотрудникам, в результате чего решения по представленным в Госдепартамент запросам ожидают, причём некоторые уже больше года, около 60 дипломатов, а если считать с членами их семей, то 130 человек, а также 30 новых сотрудников не могут въехать в США.

«Американские партнёры бьют по нашим семьям, давая одному члену семьи визу и одновременно отказывая в таковой даже детям! Где же пресловутое американское уважение к семейным ценностям?» — задался вопросом Антонов, позже на брифинге для СМИ.

Парировать российскому послу поспешил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, общаясь с журналистами. Он утверждает, что характеристики ситуации, данные Антоновым, неточны и неправильны: в 3-летнем лимите действия виз российских дипломатов нет ничего нового, и, как ожидается, когда виза заканчивается, они покидают страну или запрашивают продление.

«На прошлой неделе мы объявили, что Госдепартамент ограничит длительность командировок большинства прибывающих дипломатических и консульских сотрудников в США максимум пятью годами. Конечно, это не касается всех иностранных миссий. Ограничение длительности командировок помогает нам сбалансировать взаимосвязь двустороннего утверждения дипломатов в США и для американских дипломатов за рубежом», — добавил Прайс. Россия предложила США пути улучшения отношений - Антонов © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На вопрос, почему в отношении посольства РФ действует 3-летний лимит, представитель Госдепа ответил: «Я не могу комментировать, является это уникальным для российских дипломатов или нет. Они могут запросить продление, все запросы будут рассматриваться на индивидуальной основе», не согласившись с утверждением, что подобная практика в отношении российской стороны служит своего рода возмездием.

Однако, как подчеркнул председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии, бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе, срок пребывания дипломата определяет направляющая сторона (как правило, американцы работают в РФ 3 года, а россияне в США от 3 до 5 лет), но никак не принимающая, а требование ограничить этот период по времени Вашингтон выдвигает только Москве, в отношении других стран ничего подобного нет, причём такая мера Венской конвенцией о дипломатических сношениях не предусмотрена.

Ещё в феврале российская сторона направила дипломатическую ноту с предложением исключить из визовых разменов отдельные категории сотрудников, договориться о годичном продлении истекших виз дипломатов, однако США эту инициативу проигнорировали. Очень наглядной выглядит ситуация с выдачей дипломатических виз: за последние дни, сообщил Антонов, Россия выдала американцам, направляющимся на работу в посольство в Москве, 22 визы, а Вашингтон лишь «как в насмешку» продлил визу для советника-посланника.

Ах так? Значит, сами, господа дипломаты, будете полы мыть!

К тому же США, как сказал Прайс, будут изучать варианты ответных мер на введённый Россией запрет нанимать на работу в американские дипмиссии в РФ граждан России и третьих стран, вследствие чего количество сотрудников посольства США в Москве с 1 августа стало минимальным за 5 лет — 120 человек. Для сравнения: в 2016 году их число было в 10 раз больше — 1200 человек.

«Мы долгое время проявляли сдержанность, но после очередной волны агрессивных санкций со стороны США в апреле мы были вынуждены предпринять дополнительные шаги по выравниванию условий работы для представительств США в России, включая запрет на найм местного персонала. Совершенно очевидно, что такая ситуация никому не выгодна. Существует необходимость в решениях, основанных на принципе паритета. Мы убеждены, что самый простой и быстрый способ сделать это — полностью отменить все меры и контрмеры, которые сдерживают деятельность дипломатов. Вашингтон не проявляет готовности принять такое решение, пытаясь обеспечить односторонние преимущества для американской стороны», — заявил Антонов. «Голова врага»: любимое блюдо американских дипломатов, работавших в России © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Дать зеркальный ответ американцы в этом случае не смогут, поскольку в дипмиссиях РФ всю административную и техническую работу выполняют прибывшие из России специалисты или родственники самих дипломатов, кроме того, часть задач передается сторонним организациям на основе разовых контрактов. Американцы, наоборот, предпочитают набирать административно-технический персонал из местных жителей. Любопытно, что в России дипмиссии США искали сотрудников самостоятельно, хотя при МИД РФ действует специализированная структура «Инпредкадры ГлавУпДК», которая оказывает посольствам, аккредитованным в РФ, содействие в найме россиян на работу, её услугами пользуются, в частности, дипмиссии Великобритании, Франции, Германии, Канады.

Таким образом, посольству и генеральным консульствам США придётся закрывать образовавшиеся вакансии либо за счёт тех американских граждан, которые уже находятся в России, либо взять на себя административно-техническую работу, как это делали американские дипломаты в конце 1980-х, когда СССР в ответ на выдворение из Штатов советских дипломатов по обвинению в шпионаже также запретил США нанимать на работу местный персонал (тогда пришлось разом уволить 260 сотрудников-граждан СССР). Послу США в СССР Артуру Хартману не осталось ничего другого, кроме как ввести принцип «обязанность выполнять любые функции»: у кого были определённые навыки, назначался ответственным за эту область, у кого не было, был на подхвате и выполнял мелкую работу (помочь на кухне, в саду, с уборкой и т.п.). Жена посла, например, сама готовила для гостей приёмов в Спасо-хаусе (резиденции главы дипмиссии в Москве) и обслуживала их. Впрочем, тогда американским дипломатам было чуть проще, чем их нынешним преемникам, — нанимать на работу граждан третьих стран, как сейчас, не запрещалось.

Тем не менее, как подчеркнул Антонов, Вашингтон не лишали права полностью выбрать ранее установленную квоту в 455 сотрудников для дипмиссии в РФ, и Москва ждёт визовых запросов для американцев, которые заменят местный персонал: начиная от дипломатов консульской службы до водителей. «Свинья» под елочку: Новогодний подарок Обамы для Трампа © РИА Новости, Кейтлин Оукс / Перейти в фотобанк

«Мы в этом случае предлагаем честный эквивалентный размен виз. Реализация нашей контрмеры в отношении американских представительств направлена на восстановление баланса дипприсутствия — российского в США и американского в России», — добавил посол.

Установленное на сегодняшний день допустимое количество сотрудников в 455 человек для диппредставительств двух стран возникло не случайно, а стало следствием введённых Штатами ограничений: именно столько человек оставалось в посольстве РФ в США после того, как Барак Обама в последние дни своего второго президентского срока, 9 декабря 2016 года, выслал из Вашингтона 35 российских дипломатов и запретил использовать дипломатические представительства РФ в Мэриленде и Нью-Йорке, находящиеся в собственности России.

В жертву пришлось принести целые дипмиссии

Сокращение численности персонала, а точнее приведение его к паритету, вынудило Госдепартамент объявить в конце 2020 года о закрытии двух генеральных консульств — в Екатеринбурге и Владивостоке. Это решение США приняли самостоятельно, в отличие от России, чьи шесть дипломатических объектов не работают, поскольку американские власти отобрали их в 2016-2018 годах в нарушение норм международного права и внутреннего законодательства США. Из проруби в валенки. Россию покинул американский посол-мормон, влюбившийся в пельмени © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В 2018 году посольство РФ в США предложило пользователям Twitter самим выбрать американское консульство в РФ, работу которого следует прекратить в качестве ответной меры на выдворение российских дипломатов. Большинство голосов набрал вариант Санкт-Петербург, хотя по принципу «консульских пар» Россия должна закрыть дипломатическое представительство во Владивостоке. В конечном итоге в 2021-м консульство на Дальнем Востоке и так закрыло свои двери. Таким образом, сейчас в РФ продолжают работу только посольство в Москве и консульство в Санкт-Петербурге. Как рассказывала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российская сторона неоднократно предлагала американцам открыть ещё одно представительство, поскольку у США и СССР было по 4 дипмиссии, но после распада Советского Союза одно из американских генпредставительств оказалось на территории получившей независимость Украины, однако американцы от предложения отказались.

Очевидно, что дипломатические войны, инициированные Вашингтоном, влекут за собой целый комплекс проблем и не нужны ни одной, ни второй стороне. Россия неоднократно предлагала оставить дипломатический конфликт в прошлом, обнулив все меры и контрмеры, использовать тактику «малых шагов», но ответа от США не последовало. Не дало никаких результатов даже обсуждение этого вопроса на переговорах президентов двух стран в Женеве.