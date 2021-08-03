Среди великого множества оценок, мнений, прогнозов относительно перспектив украинской газотранспортной системы Украины (ГТС) все отчетливее проступает главное - если все так пойдет и дальше, то уже скоро эта «труба» станет нужной исключительно в виде груды металлолома. Да и то будет непонятно, что с ней (этой грудой) делать

Условно говоря, «труба дружбы», которая могла бы и дальше объединять Украину не только с Россией, но и с Европой (транзит — это отличная «склейка») и по-прежнему приносить прибыль (до 3 млрд долл. в год), уже превращена киевскими властями в «трубу вражды», а рискует стать «трубой разорения».

Украина уже сейчас носится по Европе со своей «трубой», как пьяный бейсболист с битой, и угрожает, что если биту бросит, то худо станет всем. Но никому не страшно, и все смеются. Потому что умеют еще и считать, а не только мечтать или жить завиральными идеями. И при этом опираются на здравый смысл, в свою очередь, основанный на цифрах и фактах, которые, как известно, вещь упрямая. Они — посильнее «Фауста» Гете, они — реальность, а не миражи. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Но такой исход вполне логичен, потому что в основе его лежат факты, а не завиральные идеи и прогнозы патриотов-экономистов, умеющих отлично произносить лозунги, но не умеющих считать. Посчитаем и мы.

Газово-транзитные цифры и факты таковы: еще в январе текущего года «Газпром» отчитался, что в 2020 году он транзитом поставил в дальнее зарубежье 179,3 млрд кубов газа. Это на 20 млрд кубов меньше, чем в 2019-м (экспорт в дальнее зарубежье составил 199,2 млрд кубов), но для «Газпрома» тоже неплохо. На украинскую «трубу», которая может транзитировать в год 100-110 и более миллиардов кубометров, этого транзита пришлось в 2020-м всего 55,8 млрд кубов, и это стало новым антирекордом прокачки начиная с 2014 года (62 млрд кубов), что, разумеется, было обусловлено госпереворотом на «евромайдане».

А вот в текущем году все может быть либо на уровне прошлого года, либо и того хуже. «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину сначала на прошедший август, а сейчас и на четвертый квартал текущего года. Это для Украины и ее «трубы» даже не звоночек, а набат: «Газпром» волен в выборе своей стратегии, а Украина на него повлиять практически не может никак.

На будущий 2021 год для «Газпрома» и «Нефтегаза Украины» действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. В сутки это 109 млн куб. Плюс 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно в июле, и всего — 124 млн куб. «Газпром» старательно выбирал этот забронированный объем, но увеличивать его не стал. И реакция Европы была молниеносной: тамошние потребители спровоцировали летом рост цен в Европе до небывалых максимумов: спотовые котировки и фьючерсы приблизились к отметке 500 долл. за 1 тыс. кубометров. «Северный поток - 2»: кому вершки, а кому корешки © REUTERS, Anton Vaganov/File Photo

И что характерно: «Газпром» начал так действовать, даже несмотря на плановые ремонты на газопроводах «Северный поток» и «Ямал — Европа» — главных экспортных магистралях в Европу. Но российский монополист не стал увеличивать бронирование украинских мощностей, а начал компенсировать недостающий и выпадающий транзит отбором газа из хранилищ в Европе. И всем всего хватило. Пока.

Украинские мечтатели как раз и надеются на это «пока»: дескать, в Европе вырастет потребление газа, и мы понадобимся. Но «Газпром», как известно, и на эти надежды нашел свой ответ. В конце августа, если ничего не помешает, будет достроен газопровод «Северный поток-2» («СП-2») мощностью 55 млрд кубов, и украинская недостача будет компенсирована. Полностью и даже с лихвой.

Случилось же это потому, что украинские власти за 30 лет своей независимости, получив, по словам президента России Владимира Путина, более 82 млрд долл. дармовых денег за искусственно дешевые российские энергоносители, просто расслабились. И, не умея стратегически мыслить на более-менее отдаленное будущее, не учли факторы, определяющие погоду на энергетическом рынке. Война за «Северный поток 2» продолжается: эксперт Юшков объяснил, почему Украина обвиняет «Газпром» в росте цен на газ в Европе © РИА Новости, Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

Во-первых, Россия, похоже, изначально не верила в надежность украинского транзита и озаботилась поиском и строительством альтернативных путей. Были построены и пущены в работу в 1999 году «Ямал-Европа» (мощность 33 млрд кубов, в 2003 году — «Голубой поток» (замыкается на Турции, но прокачивает 16-17 млрд кубов), в 2011 году — «Северный поток» (фактическая мощность 58,8 млрд кубов), в 2020 году «Турецкий поток» (17,7 млрд кубов), сейчас вот готовится «Северный поток-2» (55 млрд кубов). Всё это — в обход Украины и ее «трубы».

Вот и сравним с тем, что «Газпром» прокачал в прошлом году своим зарубежным партнерам в Европе — 179,3 млрд. Сплюсуем все, что идет мимо Украины (два по 55 млрд от «Северных потоков, два по 16-17 млрд от «Голубого» и «Турецкого», 33 млрд от «Ямал-Европа»), и получим то, что Украине практически совсем ничего не достается. Плюс, конечно же, то, что ряд стран, раньше получавших российский газ через Украину, начнут получать его по Балканскому газопроводу — продолжению «Турецкого потока». Трамп: «Северный поток 2» скоро завершат, Россия получит миллиарды долларов © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Другими словами, «труба» Украины выходит на ноль, а «Газпром» начал сворачиваться и пробовать жить без нее. Кроме отказа бронировать дополнительные мощности для транзита российский монополист, по словам директора компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона, уже закрыл несколько компрессорных станций на украинском направлении и может начать демонтировать трубы. Чтобы, значит, «навсегда» прекратить транзит газа через Украину, уменьшив объемы транспортировки газа через так называемый центральный коридор и перекинув основные объемы на «Северные потоки». «Идет оптимизация, потому что им уже не нужны такие мощности», — резюмировал Макогон.

Спасает же Украину и ее «трубу» лишь то, что до 2024 года согласно двухстороннему контракту она будут прокачивать по 40 млрд кубов в год. Но что будет потом? Ведь оптимальный объем прокачки, чтобы «труба» работала и не себе в убыток, — 31,5 млрд кубов. А где их взять?

Во-вторых, Украина игнорирует то, что нужность ее «трубы» для Европы определяется двумя чисто экономическими причинами — недогруженностью обходных газопроводов и повышением потребления российского газа европотребителями, и напирает на политику. То есть требует, чтобы Европа под давлением США повлияла на Россию и заставила ее транзитировать свой газ через Украину и после 2024 года. Именно к этому сводится вся эта дипломатически-мышиная возня вокруг «СП-2», который Киев по-прежнему требует если и не закрыть, то сделать неработающим. Рар рассказал, заплатит ли Германия Украине компенсацию за «Северный поток – 2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В этом смысл последних киевских завываний на тему «битва проиграна («СП-2» беде достроен), но мы должны победить в войне» (не дать работать газопроводу). Согласны с Киевом и все записные и патентованные русофобы Европы. В частности, экс-глава МИД Дании Уффе Эллеманн-Йенсен призвал Европу сделать всё, чтобы найти способ превратить газопровод «СП-2» в пиррову победу Москвы. И США на встрече их президента Джо Байдена с канцлером Германии Ангелой Меркель, как известно, выдавили некое соглашение о том, что Европа во главе с Берлином будет давить на Россию, если та использует свой газ и его транзит как политическое оружие. В том числе и против Украины. Но даже этот самый экс-министр не сказал всей правды, изрекая политическую дурь: его такая антироссийская на всю голову страна Дания в прошлом году была среди тех девяти стран Европы, куда поставки газа от «Газпрома» достигли исторически рекордных значений. А это о многом говорит. Меркель и Байден встали на защиту Украины, но Киев этому не рад © AFP, SAUL LOEB

Берлин устами Меркель, разумеется, все Вашингтону пообещал. И даже пригрозил Москве санкциями, если «Газпром» будет бузить. Но что не сделаешь, чтобы достроить и запустить в работу «СП-2», который выгоден германской экономике и в который вложены миллиарды евро? Это политико-дипломатическая игра для спасения и получения выгод в экономике, а Киев продолжает жить бреднями про «весь мир с нами». И, разумеется, уже проигрывает, а в будущем может проиграть все.

Нынешние украинские политики, коллаборационисты и компрадоры по сути своей, пребывающие в плену дурацких и несбыточных иллюзий и надежд, что «Запад нам поможет», не хотят понимать, что провал с «СП-2», потеря транзита, окончательное обнуление «трубы» может стоить и им власти, и существования всей страны. Потому что ведет, с одной стороны, к невероятному повышению цены на газ для промышленности, что может вообще привести к ее смерти, и к полной деиндустриализации страны.

С другой — к обнищанию населения из-за дальнейшего повышения тарифов ЖКХ. Ведь повышение цен на газ приведет к повышению тарифов на электроэнергию, к дальнейшему росту цен на все, а значит, и к дальнейшему обнищанию людей. А это чревато социальным взрывом, который может закончиться развалом страны. Из-за ее ненужности ее же населению.

Кое-кто, особенно эксперты в Киеве, понимают пагубность потери транзитного потенциала Украиной и предлагают его спасать. Ну, там, вернуться к идее ранее тупо зарубленного Киевом тройного (Россия-Украина-Европа) газотранспортного консорциума (ГТК); в новом возможном договоре с Россией о транзите после 2024 года делать привлекательными условия транзита для России; добывать больше собственного газа и таким образом делаться еще более независимыми от российских поставок газа, сейчас замененных сомнительным «реверсом», и т. д.

Но кто это в Киеве будет делать, если там по-прежнему телега стоит впереди лошади, а политика мешает именно экономике, на которой и строится независимость любой страны? В Украине это, увы, вопрос риторический…