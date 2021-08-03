Когда и где был выращен первый арбуз на территории Украины, точно не известно. По одной из версий, на Украину арбузы завезли из Астраханской области, по другой — из Крымского ханства.

Первые упоминания о промышленном выращивании арбузов на территории современной Харьковской области (город Чугуев) появились в 1660 году. Выращиванием арбузов занимались казаки, простые крестьяне и мещане.

До середины XIX века бахчеводство было ориентировано на местный рынок. Ситуация изменилась после появления железных дорог и благодаря развитию водного транспорта — арбузы начали отправлять на продажу в разные точки.

Огорчение дня: украинка купила арбуз-сюрприз — фото
Огорчение дня: украинка купила арбуз-сюрприз — фото
© Malinka/goodfon.ru

На территории Украины образовались четыре района бахчеводства: кременчугский, харьковской, херсонской и одесский.

На трассе Днепропетровск-Херсон и в небольшом городе Голая Пристань (Херсонская область) даже установили памятники арбузам.

Однако сегодня Украина не входит даже в десятку лидеров-экспортеров бахчевых (первое место занимает Китай, а Россия — на восьмом месте).

Предлагаем побаловать себя летними легкими блюдами, одним из ключевых ингредиентов которых станет арбуз.  

В качестве закуски к аперитиву в жаркий летний день отлично подойдет арбузно-томатный салат.

Для приготовления понадобится:

  • 2 столовых ложки оливкового масла
  • 2 столовых ложки красного винного уксуса
  • 1 небольшой огурец
  • половина красной луковицы
  • 3 помидора, нарезанных кубиками
  • половина арбуза без косточек
  • 1 красный болгарский перец
  • 200 г сыра фета
  • зелень для украшения (мы рекомендуем мяту)
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  • В первую очередь необходимо уделить внимание заправке для салата. Для этого нужно смешать уксус, соль и перец. Затем добавляем оливковое масло и тщательно перемешиваем. Соус отставляем на пару минут и переходим к овощам.
  • Огурец очищаем от кожуры и нарезаем «полумесяцем». Арбуз, помидоры, сыр фета и перец режем небольшими кубиками, а лук — тонкими полукольцами.
  • Украшаем салат свежей зеленью. К столу нужно подавать сразу.

Лекарство от жары: 5 рецептов холодных супов
Лекарство от жары: 5 рецептов холодных супов
© Очаково
В качестве основного блюда будем готовить гаспачо. Традиционный испанский холодный суп готовится без арбуза, но мы предлагаем внести разнообразие.

Для приготовления нам понадобится:

  • 600 г спелых помидоров (рекомендуем розовые сорта)
  • 500 г арбуза
  • 1 средний огурец
  • 1 большой зубчик чеснока
  • 1 столовая ложка белого винного уксуса
  • 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока
  • 1 красный перец
  • половина луковицы
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 головка лука шалот;
  • веточки базилика и петрушки
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:  

  • Арбузную мякоть без косточек, очищенный огурец и перец нарезать ломтиками. К ним добавить измельчённую зелень, лук шалот, уксус и оливковое масло. Необходимо тщательно перемешать.
  • Получившуюся смесь пюрируем в блендере до однородной массы.
  • Гаспачо разлить по тарелкам и сразу подавать к столу.
  • Украсить блюдо можно арбузными шариками и листиками свежей мяты. Арбузные шарики легко приготовить при помощи ложки для мороженого.

«Это тупо»: кулинар-русофоб дал рецепт любимого десерта Зеленского
«Это тупо»: кулинар-русофоб дал рецепт любимого десерта Зеленского
© Евгений Клопотенко/Инстаграм
Если вам надоели банальные арбузные ломтики в качестве десерта, лучшая альтернатива — арбузно-мятный щербет.

Для приготовления понадобится:

  • 2,5 кг спелого сочного арбуза
  • 1 столовая ложка сахара (с горкой). Можно заменить на мед
  • 2 лайма
  • 3 столовые ложки белого рома (по желанию)
  • щепотка соли
  • листья мяты

Способ приготовления: 

  • Арбуз нарезаем и освобождаем от косточек, из лаймов выжимаем сок.
  • Ломтики арбуза, сахар, сок лайма и ром тщательно пюрируем в блендере до однородной массы.
  • Добавляем мелко нарезанную мяту и продолжаем взбивать смесь, пока мята не превратится в маленькие частицы и ее не станет видно.
  • Готовую смесь наливаем в герметичный контейнер и помещаем в морозильную камеру.
  • Чтобы щербет получился однородным и в нем не образовалось больших кубиков льда, необходимо каждый час перемешивать смесь при помощи ложки.
  • Для полной готовности щербет необходимо выдержать в морозильной камере 6-8 часов.

Если возможности долго готовить у вас нет, вместо щербета в качестве десерта подайте арбузно-молочный шейк.

Для приготовления понадобится (на 1 порцию):

  • 250 г арбуз
  • 100 г любимого сливочного мороженого
  • листики мяты

Способ приготовления:

·        Если хотите, чтобы у шейка была более твердая консистенция, арбузную мякоть стоит предварительно заморозить.

  • Затем нужно смешать все ингредиенты в блендере и продолжать взбивать до консистенции молочного коктейля.
  • Готовый шейк разливаем по бокалам и украшаем листиками мяты.