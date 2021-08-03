Во вторник, 3 августа, в разных странах мира отмечают День арбуза. В целом август часто называют месяцем этой необычной ягоды: считается, что именно в этот период арбузы особенно вкусны и полезны

Когда и где был выращен первый арбуз на территории Украины, точно не известно. По одной из версий, на Украину арбузы завезли из Астраханской области, по другой — из Крымского ханства.

Первые упоминания о промышленном выращивании арбузов на территории современной Харьковской области (город Чугуев) появились в 1660 году. Выращиванием арбузов занимались казаки, простые крестьяне и мещане.

До середины XIX века бахчеводство было ориентировано на местный рынок. Ситуация изменилась после появления железных дорог и благодаря развитию водного транспорта — арбузы начали отправлять на продажу в разные точки. Огорчение дня: украинка купила арбуз-сюрприз — фото © Malinka/goodfon.ru

На территории Украины образовались четыре района бахчеводства: кременчугский, харьковской, херсонской и одесский.

На трассе Днепропетровск-Херсон и в небольшом городе Голая Пристань (Херсонская область) даже установили памятники арбузам.

Однако сегодня Украина не входит даже в десятку лидеров-экспортеров бахчевых (первое место занимает Китай, а Россия — на восьмом месте).

Предлагаем побаловать себя летними легкими блюдами, одним из ключевых ингредиентов которых станет арбуз.

В качестве закуски к аперитиву в жаркий летний день отлично подойдет арбузно-томатный салат.

Для приготовления понадобится:

2 столовых ложки оливкового масла

2 столовых ложки красного винного уксуса

1 небольшой огурец

половина красной луковицы

3 помидора, нарезанных кубиками

половина арбуза без косточек

1 красный болгарский перец

200 г сыра фета

зелень для украшения (мы рекомендуем мяту)

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

В первую очередь необходимо уделить внимание заправке для салата. Для этого нужно смешать уксус, соль и перец. Затем добавляем оливковое масло и тщательно перемешиваем. Соус отставляем на пару минут и переходим к овощам.

Огурец очищаем от кожуры и нарезаем «полумесяцем». Арбуз, помидоры, сыр фета и перец режем небольшими кубиками, а лук — тонкими полукольцами.

Украшаем салат свежей зеленью. К столу нужно подавать сразу.

Лекарство от жары: 5 рецептов холодных супов © Очаково гаспачо. Традиционный испанский холодный суп готовится без арбуза, но мы предлагаем внести разнообразие.

Для приготовления нам понадобится:

600 г спелых помидоров (рекомендуем розовые сорта)

500 г арбуза

1 средний огурец

1 большой зубчик чеснока

1 столовая ложка белого винного уксуса

1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока

1 красный перец

половина луковицы

1 столовая ложка оливкового масла

1 головка лука шалот;

веточки базилика и петрушки

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Арбузную мякоть без косточек, очищенный огурец и перец нарезать ломтиками. К ним добавить измельчённую зелень, лук шалот, уксус и оливковое масло. Необходимо тщательно перемешать.

Получившуюся смесь пюрируем в блендере до однородной массы.

Гаспачо разлить по тарелкам и сразу подавать к столу.

Украсить блюдо можно арбузными шариками и листиками свежей мяты. Арбузные шарики легко приготовить при помощи ложки для мороженого.

«Это тупо»: кулинар-русофоб дал рецепт любимого десерта Зеленского © Евгений Клопотенко/Инстаграм арбузно-мятный щербет.

Для приготовления понадобится:

2,5 кг спелого сочного арбуза

1 столовая ложка сахара (с горкой). Можно заменить на мед

2 лайма

3 столовые ложки белого рома (по желанию)

щепотка соли

листья мяты

Способ приготовления:

Арбуз нарезаем и освобождаем от косточек, из лаймов выжимаем сок.

Ломтики арбуза, сахар, сок лайма и ром тщательно пюрируем в блендере до однородной массы.

Добавляем мелко нарезанную мяту и продолжаем взбивать смесь, пока мята не превратится в маленькие частицы и ее не станет видно.

Готовую смесь наливаем в герметичный контейнер и помещаем в морозильную камеру.

Чтобы щербет получился однородным и в нем не образовалось больших кубиков льда, необходимо каждый час перемешивать смесь при помощи ложки.

Для полной готовности щербет необходимо выдержать в морозильной камере 6-8 часов.

Если возможности долго готовить у вас нет, вместо щербета в качестве десерта подайте арбузно-молочный шейк.

Для приготовления понадобится (на 1 порцию):

250 г арбуз

100 г любимого сливочного мороженого

листики мяты

Способ приготовления:

· Если хотите, чтобы у шейка была более твердая консистенция, арбузную мякоть стоит предварительно заморозить.