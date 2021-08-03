Когда и где был выращен первый арбуз на территории Украины, точно не известно. По одной из версий, на Украину арбузы завезли из Астраханской области, по другой — из Крымского ханства.
Первые упоминания о промышленном выращивании арбузов на территории современной Харьковской области (город Чугуев) появились в 1660 году. Выращиванием арбузов занимались казаки, простые крестьяне и мещане.
До середины XIX века бахчеводство было ориентировано на местный рынок. Ситуация изменилась после появления железных дорог и благодаря развитию водного транспорта — арбузы начали отправлять на продажу в разные точки.
На территории Украины образовались четыре района бахчеводства: кременчугский, харьковской, херсонской и одесский.
На трассе Днепропетровск-Херсон и в небольшом городе Голая Пристань (Херсонская область) даже установили памятники арбузам.
Однако сегодня Украина не входит даже в десятку лидеров-экспортеров бахчевых (первое место занимает Китай, а Россия — на восьмом месте).
Предлагаем побаловать себя летними легкими блюдами, одним из ключевых ингредиентов которых станет арбуз.
В качестве закуски к аперитиву в жаркий летний день отлично подойдет арбузно-томатный салат.
Для приготовления понадобится:
- 2 столовых ложки оливкового масла
- 2 столовых ложки красного винного уксуса
- 1 небольшой огурец
- половина красной луковицы
- 3 помидора, нарезанных кубиками
- половина арбуза без косточек
- 1 красный болгарский перец
- 200 г сыра фета
- зелень для украшения (мы рекомендуем мяту)
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- В первую очередь необходимо уделить внимание заправке для салата. Для этого нужно смешать уксус, соль и перец. Затем добавляем оливковое масло и тщательно перемешиваем. Соус отставляем на пару минут и переходим к овощам.
- Огурец очищаем от кожуры и нарезаем «полумесяцем». Арбуз, помидоры, сыр фета и перец режем небольшими кубиками, а лук — тонкими полукольцами.
- Украшаем салат свежей зеленью. К столу нужно подавать сразу.
В качестве основного блюда будем готовить гаспачо. Традиционный испанский холодный суп готовится без арбуза, но мы предлагаем внести разнообразие.
Для приготовления нам понадобится:
- 600 г спелых помидоров (рекомендуем розовые сорта)
- 500 г арбуза
- 1 средний огурец
- 1 большой зубчик чеснока
- 1 столовая ложка белого винного уксуса
- 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока
- 1 красный перец
- половина луковицы
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1 головка лука шалот;
- веточки базилика и петрушки
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Арбузную мякоть без косточек, очищенный огурец и перец нарезать ломтиками. К ним добавить измельчённую зелень, лук шалот, уксус и оливковое масло. Необходимо тщательно перемешать.
- Получившуюся смесь пюрируем в блендере до однородной массы.
- Гаспачо разлить по тарелкам и сразу подавать к столу.
- Украсить блюдо можно арбузными шариками и листиками свежей мяты. Арбузные шарики легко приготовить при помощи ложки для мороженого.
Если вам надоели банальные арбузные ломтики в качестве десерта, лучшая альтернатива — арбузно-мятный щербет.
Для приготовления понадобится:
- 2,5 кг спелого сочного арбуза
- 1 столовая ложка сахара (с горкой). Можно заменить на мед
- 2 лайма
- 3 столовые ложки белого рома (по желанию)
- щепотка соли
- листья мяты
Способ приготовления:
- Арбуз нарезаем и освобождаем от косточек, из лаймов выжимаем сок.
- Ломтики арбуза, сахар, сок лайма и ром тщательно пюрируем в блендере до однородной массы.
- Добавляем мелко нарезанную мяту и продолжаем взбивать смесь, пока мята не превратится в маленькие частицы и ее не станет видно.
- Готовую смесь наливаем в герметичный контейнер и помещаем в морозильную камеру.
- Чтобы щербет получился однородным и в нем не образовалось больших кубиков льда, необходимо каждый час перемешивать смесь при помощи ложки.
- Для полной готовности щербет необходимо выдержать в морозильной камере 6-8 часов.
Если возможности долго готовить у вас нет, вместо щербета в качестве десерта подайте арбузно-молочный шейк.
Для приготовления понадобится (на 1 порцию):
- 250 г арбуз
- 100 г любимого сливочного мороженого
- листики мяты
Способ приготовления:
· Если хотите, чтобы у шейка была более твердая консистенция, арбузную мякоть стоит предварительно заморозить.
- Затем нужно смешать все ингредиенты в блендере и продолжать взбивать до консистенции молочного коктейля.
- Готовый шейк разливаем по бокалам и украшаем листиками мяты.