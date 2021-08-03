Цыганский музей №1. Урок и опыт для Украины

Что показывает посетителям единственный в бывшем СССР музей культуры и быта ромов

2 августа в мире отмечается скорбная дата — Международный день память жертв геноцида цыган. В ночь со 2 на 3 августа 1944 года в концентрационном лагере Освенцим уничтожили тысячи представителей ромской национальности, которые содержались в так называемом «семейном лагере «Z» и закончили свои дни в газовых камерах.

Эти люди — мужчины, женщины, дети, люди разных взглядов и различных профессий — провинились перед нацистами только своей «врождённой неполноценностью», пополняя длинный список жертв расовых предрассудков. Начиная с 1932 года их массово отлавливали во время специальных облав, с целью принудительной стерилизации и ареста. А затем убивали без следствия и суда.

В результате Холокоста цыган было уничтожено около полумиллиона человек — включая десятки тысяч советских граждан. Эти геноцидные чистки происходили и в Украине. Айнзацгруппы расстреливали цыганское население вместе с представителями еврейской общины, коммунистами, партизанами и прочими «враждебными элементами», которые были обречены на смерть согласно расовым и политическим доктринам нацистского Рейха.

«На территории Украины наиболее массовые истребления цыганского населения зафиксированы на Западной Украине. При активном участии героизированных ныне правящим режимом, украинских националистов. Антицыганский расизм до сих пор остается значительной проблемой в украинском обществе. Нередки случаи нападения и дискриминации со стороны ультраправых активистов и полицейских. Несколько лет тому назад по всей территории Украины пронеслись антицыганские погромы, один из которых, под Львовом, закончился убийством молодого рома Давида Попа» — напоминает об этом украинский антифашистский телеграм-канал Antinazi Channel. Шестой погром: украинские националисты убивают ромов © Данило Яковлев

«Сегодня День памяти геноцида ромов, который совершили нацисты. Не знаю, как вы, но у меня, когда я про это слышу, прежде всего встают в памяти образы погромов, совершенных нацистами несколько лет назад — в Киеве, Тернополе, Львове и других городах Украины. За это никто не понес ответственности» — пишет известный украинский правозащитник Владимир Чемерис.

Память о цыганской составляющей Холокоста до сих пор не увековечена должным образом — по причине царящей в украинском обществе ксенофобии. Так, в Украине до сих пор не открыли ни одного специализированного музея, который рассказывал бы об истории и культуре цыган, помогая бороться с неизжитыми предрассудками. Такой музей собирались открыть в Киеве, а потом в Каменце-Подольском. Однако эта инициатива не встречала поддержки со стороны власти. А главное, никто не смог бы защитить цыганскую экспозицию от неизбежного нападения со стороны ультраправых.

Тем важнее рассказать об опыте единственного ромского музея, который действует сейчас на территории бывшего СССР. Это специализированный музей цыганской культуры и быта, который открылся в 2015 году в Костроме, получив с тех пор широкую известность и популярность. Туристы специально приезжают, чтобы посмотреть на экспозиции этого культурно-просветительского центра, который давно вошел в список достопримечательностей волжского города. Основатель музея, костромчанин Сергей Андреев создавал его своими собственными усилиями, при поддержке волонтеров и местных жителей. И цыганский музей получился ярким, познавательным, не оставляя равнодушными никого из своих посетителей.

В комнатах музея можно ознакомиться с традиционными культурными элементами цыганского быта, увидеть разнообразие цыганских костюмов, услышать рассказ об обычаях и фольклорных традициях ромов. Здесь имеются тысячи экспонатов, которые рассказывают о жизни различных цыганских групп — музыкантов-песенников, ремесленников-котляров, кузнецов-коневодов, знахарок и гадалок, цирковых актеров, которые выступали в балаганах на волжских ярмарках. Среди них — театральный костюм, подаренный Сергею Андрееву народным артистом СССР Николаем Сличенко, руководителем легендарного цыганского театра «Ромэн» в Москве. Он бессменно возглавлял театр сорок четыре года, и ушел из жизни всего месяц назад.

Экспозиции рассказывают о съемках фильмов «Очи черные» и «Жестокий романс», в которых участвовали артисты-цыгане. Здесь можно видеть снимок самого Сергея Андреева, принимавшего участие в съемках мелодраматической картины Эльдара Рязанова, в одних сценах с Сергеем Михалковым. Цыганская культура составляет целую веху в искусстве советских лет, начиная с тридцатых годов, когда в стране впервые пробудилось национальное самосознание ромов, а кинозрители увидели первые в истории цыганские фильмы — например, драму «Последний табор», про смелого наездника Ивана Лихо и красавицу Альту.

Однако в музее можно узнать не только о музыке, кино и фольклоре. Посетителей встречает экспозиция «Цыгане в битве за Родину», которая рассказывает о солдатах, медсестрах, подпольщиках и партизанах Великой Отечественной войны. Ведь ромы отвечали своим убийцам отплатой. Тысячи советских цыган оказывали активное сопротивление оккупантам и совершили подвиги в борьбе против нацизма.

Об этой героической истории, которая давно заслуживает достойной экранизации, рассказывает книга историка Николая Бессонова — «Цыганская трагедия 1941-1945. Вооруженный отпор», а также его работа «Патриотизм цыган СССР в годы Великой Отечественной войны». Они тоже представлены в костромском музее, потому что его создатель Сергей Андреев сотрудничал с ныне покойным исследователем, посвятившим свою жизнь освещению трагической истории цыганского геноцида.

Музей цыган действительно уникален, а подвижническая деятельность Андреева получила международное признание. «Это все благодаря Сергею Борисовичу. Он много достиг, создал такой прекрасный музей. Если кто-то там был, то те меня поддержат. И многое для нас сделал. Нас воспитал, можно сказать, на сцене» — рассказывает журналистам Ян Москалев, артист Цыганского театра кукол и ансамбля «Большое счастье», которые работают на базе этого музейного центра.

Это начинают понимать местные власти — к пятилетию основания музея цыганской культуры и быта чиновники выделили для него новые помещения. Такой подарок позволит достать из запасников многие дополнительные экспонаты и расширит культурную работу, которую проводит команда Сергея Андреева. Его деятельность может служить вдохновляющим примером для украинских цыган. Потому что они давно стремятся к созданию собственного музейного центра.

Увы, эти планы остаются на сегодня недостижимой мечтой. Ведь украинские ультраправые регулярно устраивают погромы цыганских таборов, а журналисты и статусные политики открыто разжигают ненависть к ромам — вплоть до прямых призывов к их депортации. «Упакуем всех». чиновник призывал депортировать ромов © РИА Новости, Андрей Варенков / Перейти в фотобанк

«Глядя на эту ситуацию с ромской национальностью, у меня не хватает слов и толерантности к тому, что они творят в городе. Буквально на днях должен был провести заседание рабочей группы с правоохранительными органами, чтобы решить этот вопрос, чтобы представители ромской национальности не вели себя так нагло… Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье», — заявил недавно по радио мэр города Ровно Александр Третяк. И не понес за эти слова ни малейшего наказания.

Так что будет справедливо, если первый украинский музей цыган однажды откроется именно на Западной Украине, ориентируясь на опыт и достижения костромчан.