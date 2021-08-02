«Украина — страна мультимиллиардеров»: парадоксы украинской гривны

В в августе 2021 года исполняется 25 лет украинской гривне. В этот день в 1996 году своим указом президент Украины Леонид Кучма ввел в обращение гривну вместо "купонокарбованцев". Непосредственно обмен начался 2 сентября

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В 1996 году обменный курс был таким: миллион карбованцев меняли на 10 гривен. Средняя пенсия стала 50 гривен. В то время это было около 30 долларов (курс гривны к доллару в 1996 году — 1,76 гривны за доллар).

Жители Украины радовались, жизнь перестала пугать ненужными, пустыми "миллиардами". Символ безумной экономической политики со странным названием "купонокарбованцы" уходил в прошлое.

Никто тогда не предполагал, что "Поле чудес" только начинается и ещё не раз жители Украины будут становиться героями сказки про Буратино. Их будут обманывать, "разводить" и заманивать сказками о прекрасном будущем.

"Буратино выкопал ямку. Сказал шепотом: "Крекс, фекс, пекс". Положил в ямку четыре золотые монеты, засыпал…"

Украинские доллары



Кстати, мало кто помнит уже, что гривна только по случайности стала гривной. Были в Верховной Раде сторонники названий "рубль", "куна" и даже "украинский доллар" (предложение представителей диаспоры).

Копейку хотели назвать "шеляг", "шаг" или "резаная".

Большинство населения и сейчас продолжает уважать доллары больше, чем собственные деньги, и предпочитает хранить свои сбережения в "зелёных". И не доверяет финансовым учреждениям.

По последним опросам, 52 процента украинцев хранят деньги дома или в ячейке банка (в долларах и в гривне). И только 12 процентов имеют депозиты в банках.

Сумасшедшая инфляция, особенно после Майдана 2014 года, научила жителей страны — деньги надо держать поближе к телу. Желательно не в банке, который в любую минуту может отказаться выдавать вклад. А еще лучше в долларах или в другой надёжной валюте.

За 25 лет гривна прошла долгий и трудный путь. Инфляция и политические повороты привели к тому, что курс гривны по отношению к доллару изменился от 1,76 гривны за доллар до 27 гривен за доллар (с 1996 по 2021). То есть "вес" гривны по отношению к доллару уменьшился в 15 раз.

Гривны с Лесей



«Дело не в экономике». Ищенко о том, когда и почему наступит обвал гривны © slovoidilo.ua

"С тех пор, как портрет Леси Украинки появился на 200-гривневой купюре, она стала любимой писательницей миллионов украинцев": эта шутка станет понятнее, если знать, что 200 гривен были самой большой купюрой в 2001 году. Сегодня уже есть и 500 гривен (на банкноте изображён Григорий Сковорода), и 1000 гривен (на них — Владимир Вернадский).

На первом выпуске купюры была изображена Леся — взрослая, серьёзная. Это её портрет последних лет жизни. В последующих выпусках — в 2007 и 2019 — она становилась всё моложе, как и другие "денежные персонажи" украинских банкнот.

Помолодели все



Необычайно помолодел Тарас Шевченко. Вместо привычного облика — с усами, в шапке — на купюре в 100 гривен появился портрет Тараса Григорьевича, написанный им самим в молодости.

Немного помолодел Иван Франко (20 гривен). Хотя везде используется одно и то же изображение — привычный портрет в вышиванке.

Михаил Грушевский (50 гривен) остался в том же возрасте, как и был, но подвергся значительному "тюнингу": президенту УНР добавили волос на голове и покрасили бороду.

Говорят, что многие, глядя на купюру с Грушевским, искренно считали — перед ними портрет президента Ющенко, хоть они с Грушевским совершенно не похожи. В 2001 году прямо под портретом Грушевского на 50 гривнах красовалась надпись "президент Украины Виктор Ющенко".

Да, "лица" банкнот стали красивее и привлекательнее. Но никакого влияния на курс гривны и ее покупательную способность это, конечно, не оказало и оказать не могло.

Тайна "крестьянского" фото



Но где же были сделаны фотографии, которые сейчас украшают 200 гривен Украины?

Знаменитый сейчас фотопортрет был сделан в самом дорогом фотоателье Киева — у Франца де Мезера. Именно в этом ателье привыкла делать фото ещё в юности мама Леси — Ольга Драгоманова (литературный псевдоним — Олена Пчилка).

Когда она училась в Киеве в Институте благородных девиц, де Мезер преподавал там же рисование. Ольга Драгоманова-Косач продолжала фотографироваться только "у Мезера" и после замужества. Ателье сначала находилось на улице Прорезной, 4. А потом Мезер и вовсе переехал на Крещатик как самый модный фотограф города. Только у него был "этнографический реквизит" для фото. Грабли, венки, бусы, национальные костюмы. Все фото Леси и членов семьи Косачей в "мужицкой" одежде сделаны в самом дорогом салоне Киева.

Можно было бы посчитать эти "ряженые" снимки лицемерием, особенно учитывая состояние семьи Косачей. Но в общем-то это была обычная практика того времени.

Леся и деньги

Есть, конечно, насмешка судьбы в том, что именно Леся стала "лицом" денег. Большую часть жизни она в деньгах не нуждалась, но последние годы нуждалась отчаянно. По убеждениям же была скорее социалисткой и призывала "устранить эксплуатацию".

Здесь есть большое внутреннее противоречие. Было немало чрезвычайно богатых людей в Российской империи, которые сочувствовали социал-демократам, эсерам, лозунгам "за равноправие" и "против царизма". Поддерживали революционеров деньгами, приветствовали и пропагандировали их идеи. В их числе и Леся Украинка.

Семья Ларисы Косач (Леси Украинки) была не просто зажиточной, это были богачи. Ещё в раннем детстве Леси её отец купил имение в нынешнем Ковельском районе Волынской области. Величина имения — 500 гектаров.

Сегодня в Украине по новому закону можно купить не более 100 гектаров в одни руки. Через три года уже можно будет покупать землю до 10.000 гектаров. То есть сегодня отец Леси всё-таки ещё не мог бы купить своё огромное имение. Одно из своих имений.

Леся училась у частных учителей. Она брала уроки музыки у жены знаменитого Николая Лысенко — Ольги О'Коннор. Часто и подолгу путешествовала за границу.

Отец, Пётр Косач, в дни её юности получал зарплату в 2500 рублей в год. Это были огромные деньги, которые позволили Лесе объехать весь мир: Египет, Германия, Болгария, Италия, Австрия… Они с мамой любили посещать венский оперный театр. Предварительно выпив австрийского пива в кафе и почитав местную прессу. Как тогда, так и сейчас абсолютному большинству жителей Украины этот образ жизни совершенно недоступен.

"Манифест" Леси



Леся не была членом партии, но сочувствовала социал-демократам. Её близкий товарищ, Павел Тучапский, был участником первого съезда РСДРП, представлял Киевскую организацию социал-демократов в единственном лице, а всего участников съезда было девять. Харьковская организация, например, участвовать отказалась, многих не пригласили.

Павел был близким другом и последователем Михаила Драгоманова. Это дядя Леси Украинки, брат ее матери. С дядей Леся была очень близка, год жила в его семье в Софии. Именно дядя повлиял на ее политические убеждения и помогал в творчестве.

Тучапский впоследствии примкнул к Союзу борьбы за освобождение рабочего класса.

Теоретически Леся где-то могла бы встретиться с Владимиром Лениным. Но Ленин был в то время в ссылке. А Леся сожалела в письмах о том, что у нее нет публицистического таланта, чтобы пропагандировать идеи социал-демократов.

Именно Леся Украинка перевела на украинский "Манифест Коммунистической партии" Карла Маркса. Хотя нет уверенности в том, что первый появившийся перевод принадлежит именно ей.

Тучапский вскоре после съезда был сослан в Вологду, арестованы и сосланы были почти все участники съезда. Леся переписывалась в это время с его женой, Верой Крыжановской. Потом много лет выполняла подпольные поручения социал-демократов.

Леся Украинка написала предисловие к первому изданию "Манифеста" и назвала его "Достояние пролетариата всех цивилизованных стран от Калифорнии до Сибири".

"Повсюду переводится этот набросок наших великих учителей Маркса и Энгельса. Теперь приходит черед и Украины. Мы впервые издаем на украинском языке это произведение", — писала она.

Климент Квитка



Волноваться о деньгах Лесе пришлось после неудачного в материальном плане замужества, которое её мама называла "несчастьем" и категорически не одобряла.

Когда закончилось приданое, пришлось заниматься поиском денег. По другим сведениям, супруги сами отказались от помощи семьи Леси, так как Косачи были против ее замужества с "жебраком" (нищим). К тому же Климент был младше Леси на 9 лет — полный мезальянс.

Во время замужества Леся давала объявления в газеты: "Чтица, знающая 6 языков, ищет занятий в городе". Болезнь не давала ей возможности полноценно работать. Она пыталась вернуть те деньги, которые давала взаймы ещё до замужества, в основном безуспешно. Продавала вещи из дома.

Лечение и курорты стали невозможными. Климент Квитка, конечно, не был нищим, но его скромных заработков не хватало на курорты. Семья Косачей фактически отказалась от Леси. Сама она объясняла это поведение "болезненной ревностью" матери к её семейной жизни.

В 1913-м Леся Украинка скончалась в Грузии, где её муж работал на государственной должности. Климент Квитка надолго пережил свою жену, а в 1917-м он даже стал заместителем министра юстиции УНР. Но был в этой должности пару месяцев, по объективным причинам вскоре УНР не стало.

В СССР он сделал серьезную карьеру, стал профессором-музыковедом (это было его основное увлечение) сначала в Киеве, потом в Москве.

Мать Леси Украинки при первом знакомстве назвала его "нищим, который охотится за деньгами Косачей". К моменту Лесиного замужества у семейства Косачей был собственный дом в Киеве и несколько поместий на Украине. Но жизнь сделала крутой поворот, и уже в 1923 году Олена Пчилка писала своему бывшему зятю письма с просьбой о помощи в переиздании произведений.

Однако вернёмся в сегодняшний день. Сколько и чего можно купить на купюру в 200 гривен? И как изменилась ее ценность за эти 25 лет?

Индекс борща и "Киевского торта"



Стоимость гривны за 25 лет уменьшилась в среднем в 65 раз (на стоимости разных продуктов инфляция сказалась по разному).

Например, хлеб украинский (круглый черный) стоил в 1996 году 52 копейки. Сегодня — 30-33 гривны. При этом надо учитывать, что вес всех фасованных продуктов уменьшился. В буханке хлеба уже не килограмм, а 900 или даже 800 граммов. В пачке сметаны — не 500, а 450 или 420 граммов. И так далее.

Самый известный сувенир из Украины — торт "Киевский" — в 1996 году стоил 9 гривен. Сегодня его стоимость у популярного производителя — фабрики "Рошен" — колеблется от 330 до 465 гривен. Но вес торта — уже не килограмм, а 850 граммов.

"Индекс борща" (по аналогии с индексом биг-мака) на Украине стали подсчитывать только в последние годы. Примерно можно подсчитать, сколько стоила трехлитровая кастрюля борща в 2001 году: 4-5 гривен.

Сегодня такая же кастрюля будет стоить 50-60 гривен.

Да, выросли и средние зарплаты на Украине. Но баснословно повысили и тарифы ЖКХ: инфляция и тарифы съедают большинство доходов жителей Украины.

Кроме того, эта трехлитровая кастрюля борща — "усредненная" кастрюля всех жителей Украины. Борщ себе могут позволить пока ещё практически все, но рецепты будут разными: у кого-то борщ со сметаной и мясом, а у кого-то — чисто "вегетарианский".

По данным института демографии НАНУ, больше половины жителей Украины живёт за чертой бедности (51 процент). Это данные 2020 года. Директор института демографии Элла Либанова отметила, что сейчас, в 2021-м, этот показатель должен быть ещё выше.

"Семьи с двумя работающими родителями не могут полностью обеспечить двоих детей даже по низким украинским стандартам. Рождение второго ребенка создаёт очень высокий риск обнищания", — сказала она.

Почти все многодетные семьи в Украине бедствуют.

Прогноз института на 2050 год — в Украине будет около 30 миллионов населения. До 2014 года, сказала Элла Либанова, был прогноз в 36 миллионов человек, но теперь его приходится корректировать.

Интересно, что сказала бы по этому поводу Леся Украинка?

Бродячий философ и "сталинский академик"



И ещё один маленький юбилей августа — 15 лет банкнотам в 500 гривен, выпущенным в 2006 году.

Страна должников: все больше украинцев оказываются в «кредитном рабстве» © slovoidilo.ua Григорий Саввич Сковорода, изображённый на деньгах, — это ещё один большой парадокс. Странствующий нищий философ, практически "монах в миру" имел своими принципами "жизнь простую, удовлетворение малым, воздержание, отказ от ненужного…" "Ненужным" Григорий Саввич считал и деньги, и большинство вещей. Призывал отказаться от "приманчивых безмерных богатств".

Говорил "мир ловил меня, но не поймал".

Сегодня он с укором смотрит на потомков с банкноты в 500 гривен, как бы призывая отказываться от "ненужного" богатства.

А Владимир Вернадский, чей портрет — на купюре в 1000 гривен (введены в обращение в 2019 году)! Современные украинские историки называют его "сталинистом и деникинцем" и сами недоумевают, как он оказался на украинских деньгах.

Вернадский, конечно, — учёный мирового масштаба. Во время революции он недолгое время возглавлял Украинскую академию наук (при гетмане Павле Скоропадском). При этом украинского гражданства не принимал по договорённости с правительством Скоропадского.

Всю свою научную жизнь и до, и после 1917 года провел в Петербурге и Москве. Лауреат Сталинской премии. Создатель "учения о ноосфере", мечтавший о гармонии всех форм жизни на Земле.

И Владимир Вернадский, и Григорий Сковорода были необычайно далеки от темы денег. Вернадский деньги, которые получил как лауреат Сталинской премии, отдал в Фонд обороны (в 1943 году). Григорий Сковорода принципиально денег не зарабатывал: жил на то, что люди дадут.

Удивительно, что люди, которые меньше всего в своей жизни интересовались деньгами, украшают собой самые крупные банкноты Украины.

Но это далеко не главный парадокс украинской валюты. Главный — ожидание, что вырастет "золотое дерево" на Поле чудес после магического "Крекс, пекс, фекс".

Уже долгие, долгие годы.