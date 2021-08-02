В течение последних месяцев отношения между Украиной и Китаем переживали не лучшие времена

Евгений Сингатулин: Китай видит свое процветание в благополучии соседей © предоставлено Евгением Сингатулиным блогосфере впервые появилось довольно много критических высказываний в отношении Украины.

Поэтому недавнее неожиданное потепление отношений двух стран комментируется в публикациях мировых СМИ.

На сайте американской телекомпании «Эн-Би-Си» опубликована статья под заголовком «Намаявшись с США, Украина заключает сделки с Китаем и не заикается об уйгурах».

Авторы статьи рассказывают о достигнутом в конце прошлого месяца соглашении между Китаем и Украиной о строительстве на территории последней автомобильных и железных дорог и аэропортов. Украина также выразила благодарность Китаю за поставки вакцины против COVID-19. «Всего за несколько дней до заключения соглашений о сотрудничестве Киев предпочел промолчать о предполагаемых нарушениях прав человека в Китае», — отмечается в статье, имея в виду отзыв подписи, которую Украина ранее поставила под резолюцией Совета по правам человека ООН, критиковавшую Китай за отношение к национальным меньшинствам, в частности, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Министерство иностранных дел Украины никак не объяснило такой шаг и не ответило на просьбу «Эн-Би-Си» о комментарии.

Китаевед рассказал, что в стране на самом деле думают об Украине и «Мотор Сичи» © Посольство Украины в КНР и Монголии

«Президент Владимир Зеленский не скрывает своего горького разочарования тем, как администрация Байдена отнеслась к вопросу о планируемом российском газопроводе в Европу, обвиняя Белый дом в неспособности предпринять решительные действия для остановки проекта, который, по словам Киева, даст Москве рычаги влияния на европейские правительства.

Также Зеленский в течение нескольких месяцев просил о личной встрече с Байденом, и только на прошлой неделе Белый дом объявил, что Байден примет его в США 30 августа», — говорится в статье.

Дым не без огня. Что стоит за реверансами Киева в адрес китайских коммунистов © РИА Новости, Григорий Сысоев / пресс-служба президента Украины Зеленским и руководителем Китая Си Цзиньпином, отмечают авторы, добавляя, что дипломатические шаги Зеленского в сторону Китая — это «намеренный сигнал Вашингтону о том, что партнёрство и сотрудничество Украины нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся».

Инфраструктурные проекты Китая по всему миру зачастую имеют цену, как финансовую, так и политическую, отмечается в статье. Большинство проектов финансируются за счет кредитов, которые многие бедные страны затем не в состоянии погасить, что позволяет Пекину становиться владельцем строящихся объектов. Страны, с которыми Китай заключает торговые или инфраструктурные соглашения, часто идут ему на политические уступки, считают авторы.

Австралийское издание «Интерпретер» отмечает, что «Киев оказался экономически привязанным к Пекину», так как Китай в последнее время стал крупнейшим торговым партнёром Украины. Реакция Китая на национализацию завода «Мотор Сич» была «весьма умеренной», отмечается в статье. «Вместо того чтобы ставить под угрозу свои деловые связи с Киевом, Пекин решил увеличить своё экономическое присутствие», — пишет автор и приводит в пример подписание Китаем и Украиной соглашения о совместном строительстве объектов инфраструктуры. «Интересно будет наблюдать за тем, как Украина сможет сочетать свои попытки развития экономических связей с Китаем с растущим отношением Запада к нему как к своему главному противнику», — говорится в статье.

Гонконгская газета «Саус Чайна морнинг пост» считает китайско-украинское соглашение о строительстве объектов инфраструктуры «сюрпризом для наблюдателей за геополитикой Пекина, Киева и Москвы». «Соглашение, подписанное 30 июня, указывает на недавно произошедшее сближение позиций между Пекином и Киевом, чья внешняя политика считалась прозападной с тех пор, как Россия аннексировала Крым в 2014 году», — считает автор статьи, забывая о том, что «прозападной» политика Киева стала в результате Евромайдана.

Китайская газета «Глобал таймс» информирует читателей о подписании вышеупомянутого соглашения между Китаем и Украиной. Сун Куй, президент «Современного Института исследований региональной экономики Китая и России», в связи с данным проектом заявил в интервью газете: «Если Киев сможет осознать ситуацию и избавиться от зависимости страны от Запада, перспективы сотрудничества между Китаем и Украиной будут хорошими».

Пока что Киев только обозначил свою готовность к тесному сотрудничеству со страной, где официально принят курс на построение социализма, у власти находится коммунистическая партия, а марксизм-ленинизм является государственной идеологией, но это сразу вызывает вопросы по поводу официальной политики «декоммунизации», начатой на Украине до президента Зеленского и охотно продолжаемой его правительством. Кроме того, американские кураторы Украины считают Китай своим противником и любое углубление сотрудничества с этой страной автоматически вызывает их недовольство. Нынешнее потепление отношения к Китаю со стороны украинских властей может оказаться всего лишь наивной попыткой шантажа «коллективного Запада», а может — приходящим к ним (с трудом) пониманием необходимости самостоятельной внешней политики. Ближайшее будущее покажет, какой из двух сценариев выберет Киев.