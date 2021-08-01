У «арбуза» в русском языке и «гарбуза» в украинском общее тюркское происхождение. Но если заказать в украинском ресторане гарбуз, вам принесут тыкву

В славянских языках с названиями бахчевых культур возникла настоящая путаница. Это и неудивительно: дыня, арбуз, тыква, кабачок и даже огурцы — все это растения из семейства тыквенных. За годы освоения этих культур на определенных территориях за ними закрепились разные, но часто родственные названия.

В современном украинском и белорусском языках арбуз называется «кавун». Так его называют и в юго-западных регионах России. Это заимствование из тюркских языков, от турецкого kaun, kavun — дыня. При этом в польском языке kаwоn означает тыкву. Называют тыкву кавуном и в некоторых русских говорах.

Одесский фермер решил подарить Зеленскому первый украинский квадратный арбуз © Фото Facebook Роман Дяжук

Несмотря на азиатское происхождение названия, родина арбуза — Африка. По одной из версий, на территорию России арбузы завезли в VIII-X веках индийские купцы, по другой — татары в XIII-XIV веках. А с XVII века арбузы стали выращивать и в России.

Родиной дыни считается Средняя или Малая Азия. В России ее стали культивировать примерно одновременно с арбузом. Происхождение слова «дыня» неясно, считается, что название этого «надутого» плода связано со словом «дуть», а это уже общеславянский глагол, восходящий к индоевропейскому корню. Тут трудно ошибиться, по-украински дыня так и будет — «диня».

Родина тыквы — Центральная Америка или, по другой версии, как и у арбуза, — Северная Африка. В России она появилась в XVI веке. Слово «тыква» в русском языке имеет общеславянское происхождение, восходит к индоевропейскому *kūkū — «пухлый плод», откуда произошли и греческое и латинское название огурца — kykyon и cucumis. В украинском языке тоже есть слово «тиква», но постепенно в словаре закрепился именно «гарбуз» из южнорусских говоров.

Откапывали с помощью подъемного крана: белорусский дачник вырастил тыкву весом почти в полтонны © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

С гарбузом связан обычай, бытовавший в Малороссии. Если невеста или ее родители были против брака, то жениху или сватам вместо рушника, означавшего согласие, выносили на тарелке или выкатывали в комнату тыкву. Так можно было без объяснений отказаться от предложения руки и сердца.

«Дать гарбуза», «поднести гарбуза» стало означать «отказать в сватовстве». Позднее это выражение стало синонимом отказа, неудачи вообще в чем-либо, не только в делах сердечных.

Студия Зеленского «Квартал 95» в 2004-2008 годах вручала премию «Золотой гарбуз» за самые сомнительные достижения в сфере шоу-бизнеса. Для артистов придумывали шуточные номинации. Например, в 2007 году Святослав Вакарчук получил «Золотой гарбуз» за «неумение петь под фонограмму».