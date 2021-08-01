Лучшее советское кино про украинскую эмиграцию было снято в 1984 году, 35 лет тому назад. Сценарий основывался на реальных событиях

Фильм «Канкан в Английском парке» знаком сейчас тем, кому глубоко за тридцать, — в середине восьмидесятых его часто показывали телезрителям, но уже на закате перестроечных лет перестали делать это из-за смены идеологического курса. Между тем, эта, безусловно, пропагандистская лента познавательно описывает работу пропагандистских ресурсов украинских националистов, которые были организованы на американские или немецкие деньги, причем совершенно открыто, без всякой пошлой конспирологии, а также рисует общий портрет украинской политической эмиграции.

Праздник главного полотенца Украины: Егоза в кепке, сталинские хоромы и романтика на крыше вагона © commons.wikimedia.org, Андрей Бутко Валерием Пидпалым по мотивам романа «Горький дым», который вышел из-под пера колоритного писателя Ростислава Самбука. Этот человек, который потерял пальцы, обморозив их во время обороны Киева, монополизировал в украинской литературе жанр военного и криминального детектива, то есть в основном писал о работе органов милиции, разведки и контрразведки, вполне заслуженно стяжав себе славу Юлиана Семенова местного розлива.

Читатели знали его по романам и повестям о поисках сокровищ Третьего Рейха и приключениям украинского Пинкертона — бравого милицейского полковника Козюренко. Но среди прочего из-под пера Самбука вышел целый ряд произведений об ОУН и УПА, которые были написаны им с большим знанием предмета. Ведь Самбук долгое время жил и работал в послевоенном Ужгороде и Львове и, по некоторым данным, черпал свою информацию непосредственно в «компетентных источниках», что повышает их объективность. Причем большая часть его работ выходила в переводе на русский язык, чтобы познакомить с ней более широкую читательскую аудиторию.

Но вернемся к фильму. Сюжет «Канкана в Английском парке» таков — молодой идейный советский разведчик Максим Рутковский, которого очень неплохо сыграл Тимофей Спивак, приезжает по туристической путевке в Федеративную Республику Германии. Здесь, в городе Мюнхене, с конца сороковых годов был оборудован главный политический и пропагандистский центр украинской националистической эмиграции, в котором постепенно сконцентрировались остатки мельниковской ОУН, а также ОУН(б) и отколовшаяся от нее ОУН(з) — «Заграничная ОУН», которую признавало мигрантское квази-правительство — Украинский главный освободительный совет.

Западные спецслужбы курировали все эти группы скопом. Однако они часто брезговали сотрудничавшими с нацистами бандеровцами и больше предпочитали работать с «заграничниками», которые создали на деньги ЦРУ издательство «Пролог».

Как оскароносный уроженец Кременчуга запустил в СССР голую женщину, затмившую золото Америки © «Золото Маккенны»

А ее программы транслировались на территорию советских республик с помощью американского военного передатчика на военной базе в Лампертхайме, что в общем и целом наглядно показывает полностью марионеточный характер этого «независимого медиа».

Поэт Рутковский, а в этой роли легко угадывается собирательный образ видных фигур украинских литературных шестидесятников, весьма убедительно изображает из себя пламенного антисоветчика, любителя буржуазной жизни и сторонника националистической идеологии.

Он якобы поддается на уговоры своего кузена Юрия Синишина — богатого мюнхенского ресторатора — и становится «невозвращенцем», послав родине свое «остаточне прощавай!».

После этого Рутковского вербуют представители американской разведки, которые предлагают ему трудоустройство в мюнхенском радиоцентре. В результате советский агент раскрывает схемы деятельности этой пропагандистской структуры, чтобы проинформировать общественность о том, кто на самом деле финансирует и направляет действия украинских патриотов, а попутно еще и пытается спасти заблудшие души.

Безусловно, сюжет романа и фильма строятся на реальных оперативных данных советской разведки, которая имела в Мюнхене свою агентуру. Несмотря на насыщенность западными разведывательными и контрразведывательными органами (а оуновцы работали не только с американскими и британскими спецслужбами, но также сотрудничали с 1955 года с западногерманской разведкой БНД, а с 1957 года — с итальянской SISMI), советская резидентура чувствовала себя в мюнхенских парках, как у себя на Крещатике.

Достаточно вспомнить, что агент КГБ Богдан Сташинский ликвидировал здесь в 1957 году одного из лидеров ОУН(з) Льва Ребета, а в 1959 году та же судьба постигла лидера ОУН(б) Степана Бандеру.

Кроме того, в различных националистических структурах работали другие представители советской агентуры, главная задача которых состояла на первоначальном этапе в том, чтобы информировать советские власти о диверсионно-террористической деятельности оуновской агентуры. И неудивительно, что из 19 агентов Бандеры, заброшенных на территорию СССР с помощью авиации США в 1952 году, 18 сразу же были арестованы МГБ.

Однако времена поменялись — и в данном случае советский фильм имел выраженный контрпропагандистский характер. Его главной целью, безусловно, являлось разоблачение деятельности мюнхенского бюро Радио «Свобода», которое позиционировало себя как независимое демократическое СМИ, хотя по факту всегда являлось пропагандистским медиа на финансировании иностранного государства. Плавка, девушка, медведь: яркая и веселая советская пропаганда © РИА Новости, Михаил Озерский / Перейти в фотобанк

Неудивительно, что «Канкан в Английском парке» стал одной из первых жертв перемены подувших после перестройки ветров. Как вспоминал киновед Федор Раззаков, уже в 1986 году, по итогам V съезда Союза кинематографистов, журнал «Искусство кино» писал: «…в свое время мы не отважились опубликовать резко критическую рецензию на «Канкан в Английском парке», показалась нам она не достаточно аналитичной. А чего там было анализировать, когда опытному критику сразу видно: спекуляция на теме…»

Как результат — фильм благополучно забыт. А пропагандистские медиа националистов процветают и в наши дни.