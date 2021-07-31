США продолжают преследовать одного из главных разоблачителей закулисной жизни коллективного Запада – основателя WikiLeaks, австралийца Джулиана Ассанжа. Руками, разумеется, своих спецслужб, судей и, вы не поверите, эквадорских президентов

Особенно двух последних по времени, которые и суетятся непомерно, чтобы угодить «Большому белому брату». Увы, за деньги, разумеется.

Но обо всем по порядку. В прошедший понедельник стало известно, что «судьи административного суда (Эквадора. — Авт.) согласились с аргументами министерства иностранных дел и объявили недействительным письмо о натурализации». То есть лишили-таки Ассанжа гражданства этой страны.

Адвокат Ассанжа Карлос Поведа, правда, сообщил, что вердикт еще подлежит обжалованию через так называемые горизонтальные апелляции, а также окончательной апелляции в кассационной инстанции. Дело Ассанжа. Человек, который обманул Wikileaks, ФБР и британский суд © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

Однако многие уверены, что Ассанжу гражданство не вернут и что он может-таки предстать перед судом в США, где против него, как известно, выдвинуты 18 обвинений (от разглашения гостайны до нанесения вреда национальным интересам и безопасности страны). Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы.

Случиться это может, несмотря даже на то, что, во-первых, 4 января суд в Лондоне постановил: выдача Ассанжа американским властям будет противоправной, ибо он страдает аутизмом и клинической депрессией, готов совершить самоубийство и обязательно приведет свой план в исполнение, если окажется в американской тюрьме.

Так утверждают британские психологи и эксперты, наблюдающие узника-пациента в тюрьме, потому что в камере Ассанжа в британской тюрьме Белмарш, где он содержится с апреля 2019 года, было найдено бритвенное лезвие, а сам он успел составить завещание.

Во-вторых, в июне 2021 года некто Сигурдур Инги Тордарсон, гражданин Исландии и ключевой свидетель стороны обвинения по уголовному делу против Ассанжа, в интервью изданию Stundin признался, что дал следствию ложные показания. Те, на которых, собственно, и базируется обвинение американцев.

Раньше этот самый Тордарсон утверждал, что Ассанж приказывал ему взламывать компьютеры и телефоны членов политиков разных стран и записывать их разговоры. Американцы вцепились в Ассанжа, а теперь исландец утверждает, что получил все эти файлы от «третьей стороны», которая предлагала поделиться ими с Ассанжем, который ему ничего не приказывал, не инструктировал и не просил его получить доступ к чужим компьютерам.

Но, с другой стороны, упечь разоблачителя «политической малины» до конца жизни в американскую тюрьму помогают и еще могут помочь президенты Эквадора. Причем «справедливость по-американски» вполне может свершиться… по-ленински. Потому что нынешний президент Эквадора Гильермо Лассо только доделает то, что начал его предшественник на президентском посту — Ленин Больтайре Морено. Победа Ленина в Эквадоре вызвала бунт ультраправых © РИА Новости, Джулиан Маттиа / Перейти в фотобанк

Да-да, именно так, в честь лидера советских коммунистов Владимира Ленина в 1953 году и назвал будущего президента Эквадора его отец, простой учитель и по-домашнему философствующий почитатель социализма из небольшого городка Нуэво-Рокафуэрте в эквадорской Амазонии недалеко от границы с Перу.

Второе имя (Больтайре) тоже в честь — французского философа и просветителя Вольтера.

Этот эквадорский Ленин тоже сначала был сторонником социализма и даже сделал на этом деле неплохую политическую карьеру от партии социалистической ориентации — Альянс гордой и независимой родины (Альянса ПАИС).

Передвигающийся в коляске инвалид, он за свою деятельность по оказанию помощи инвалидам выдвигался кандидатом на получение Нобелевской премии мира в 2012 году, а в 2013-2016 годах был спецпосланником Генсека ООН по вопросам инвалидности и доступности. В 2007- 2013 годах был вице-президентом, а в 2017-2021 годах — президентом Эквадора.

Но в мае текущего года он с треском проиграл выборы, что во многом стало результатом его предательства не только Ассанжа, но и вообще идей социализма и самого себя. Однако, придя к власти на социалистических идеях, Ленин с первых дней президентства стал делать крен в сторону консервативной антисоциальной и проамериканской политики.

Та же картина и с Ассанжем, который с 2012 года нашел убежище в посольстве Эквадора в Лондоне. Его предоставил еще один президент этой страны Карлос Корреа в 2007-2013 годах, социалист из Альянса ПАИС, непосредственный предшественник и соратник эквадорского Ленина, который был у него вице-президентом.

Пытаясь заработать очки на волне популярности Ассанжа и мировой борьбы за свободу слова, Ленин в декабре 2017 года предоставил разоблачителю гражданство своей страны (отправил письмо о натурализации). Дело Ассанжа. Отказ от экстрадиции — еще не конец © REUTERS, Henry Nicholls

Но уже в апреле 2019-го Ленин пошел на попятную: МИД Эквадора опубликовало документ, признающий письмо о натурализации Ассанжа «наносящим ущерб административным актом». А его самого после семи лет добровольного заточения лишили права на убежище и вытурили из посольства, позволив британским полицейским арестовать разоблачителя и отправить в тюрьму сурового режима Белмарш.

Свои действия Ленин объяснил просто: «в связи с неоднократными нарушениями со стороны Ассанжа норм международной конвенции». Но назвал его при этом «информационным террористом», который наносит вред имиджу Эквадора даже тем, что периодически размазывал фекалии по стенам посольства.

Во всем мире многие (и не только сторонники Ассанжа) расценили эти действия как дальнейшее общее наступление на свободу слова по инициативе США. Даже американские правозащитники призвали Минюст США прекратить преследование Ассанжа, потому что обвинения против него «угрожают свободе прессы, потому что большая часть деятельности, описанной в обвинительном заключении, является обычной для журналистов».

Гражданская жена Джулиана Ассанжа и мать его двоих детей Стелла Моррис обратилась уже к президенту США Джо Байдену с просьбой закрыть дело и прекратить преследование ее мужа.

Упомянутый же выше экс-президент Эквадора Корреа отказ от Ассанжа, равно как общую политическую переориентацию Ленина в 2019-м, объяснил по-другому:

«Морено знает, что он и его семья попадут в тюрьму за коррупцию и отмывание денег. Поэтому, прежде чем уйти, он хочет навредить как можно большему числу людей, включая Джулиана Ассанжа… Он решил погубить еще одного человека, прежде чем отправиться в тюрьму. Он одержим патологической ненавистью и своим желанием отомстить, поэтому он выдал Ассанжа британской полиции».

При этом Корреа рассказал, что поведение Ленина круто изменилось после того, как сразу после избрания его в 2017 году посетил Пол Манафорт, которому Ленин и «предложил сдать Ассанжа в обмен на финансовое обогащение за счет США». Трамп помиловал Манафорта и Стоуна © AP, Alex Brandon

А в 2018-м Эквадор посетил вице-президент США Майк Пенс, который, по словам Корреа, пообещал нуждающемуся в деньгах Эквадору Ленина американскую помощь за в присоединение к изоляции Венесуэлы, участие в конкурентной борьбе против американской нефтегазовой компании Chevron и выдачу Ассанжа.

При этом американец поспособствовал передаче Ленину информации о заговоре против него, в котором якобы готовили сам предшественник Корреа, президент Венесуэлы Николас Мадуро и Ассанж, который, к тому же, помог вскрыть офшорные финансовые махинации брата президента и участи в коррупции других членов его семьи. Это и решило судьбу разоблачителя.

«Публикация документов о вопиющей коррупции (Ленина Морено. — Авт.) в WikiLeaks стала последней каплей», — рассказал тогда Корреа.

Что из этого правда, неизвестно. Но закончил эквадорский Ленин очень плохо: из-за предательства предвыборных общений рейтинги ее поддержки упали с 77% при избрании в 2017 году до 45% в середине 2018 года, 7% в феврале 2020 года и 3% к моменту новых выборов в 2021-м.

Это очень хороший и наглядный урок всем, кто нарушает предвыборные обещания. Особенно президенту Украины Владимиру Зеленскому, который получил 73% голосов электората, но не выполнил ничего из обещанного.

Кость Бондаренко о перспективах Украины: Есть Зеленский… и большая пустота © РИА Новости, Нина Зотина

А потом проиграл выборы Гильермо Лассо, которого победил в 2017-м.

Сегодня этот новый президент Эквадора, крупный банкир и консерватор от правой, но сейчас мигрирующей к центру партии «Создавая возможности», «победитель Ленина» пока продолжает его дело только в отношении Ассанжа. Хотя служить США — это фишка всех латиноамериканских правых и консерваторов.

В остальном же Лассо пытается заигрывать с народом, обещает социальные поблажки в связи с пандемией коронавируса, поддержку бизнесу, создание 1 миллиона рабочих мест и так далее.

Он, не исключено, понимает, какое это неблагодарное это дело — бороться со свободой слова по чужому заказу. И, разумеется, нарушать предвыборные обещания. Доказано Лениным. В том числе эквадорским.