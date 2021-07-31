Братья по оружию: что связывает президента Олимпийского комитета России и министра спорта Украины

Сегодня Станислав Поздняков и Вадим Гутцайт - высокопоставленные чиновники России и Украины соответственно, но в начале 1990-х они тренировались в составе одной команды и стали олимпийскими чемпионами по фехтованию. Спустя 29 лет они встретились на Играх в Токио

21 июля президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков написал на своей странице в инстаграме:

«Ровно 25 лет назад я завоевал единственную в моей карьере золотую медаль Олимпийских игр в личном первенстве. Путь к пьедесталу был не простым: уже в ¼ финала мне предстояло фехтовать с бывшим товарищем по команде — Вадимом Гутцайтом — с которым в 1992 году мы вместе стали Олимпийскими чемпионами в составе Объединенной команды бывших республик СССР. И накал страстей в этот момент был на пределе, но в конце мне удалось нанести решающий удар-поединок закончился со счётом 15-14.

Но самое тяжёлое испытание ждало меня в финале — мне предстояло фехтовать против товарища по команде Сергея Шарикова. Мы регулярно встречались на различных соревнованиях, проводили большое количество спаррингов, но этот поединок даже близко не был похож ни на один из них».

Один из героев этой истории в тот день находился вместе с Поздняковым на Олимпиаде в Токио — Вадим Гутцайт, министр молодёжи и спорта Украины.

Сейчас они оба стали высокопоставленными спортивными чиновниками в разных странах, но в 1992 году, будучи ещё действующими спортсменами, свою главную мечту воплотили вместе. Для 20-летнего Гутцайта и 19-летнего Позднякова Игры в Барселоне были дебютными, туда они поехали в составе Объединённой команды стран бывшего СССР.

Георгий Погосов много лет спустя вспоминал, что ему как самому старшему по возрасту и как капитану предстояло создать в команде соответствующую атмосферу. И это удалось. «Неприятно драться с соотечественниками»: украинского бойца UFC из ЛНР заставили выйти на поединок против россиянина © Instagram, nikitakrylovufc

«Может, банально прозвучит, но в фехтовании принцип «один за всех и все за одного» работает всегда. Ребята знали, что будут представлять великую сборную, и планку опускать нельзя. <…> Я шёл к этому золоту не один десяток лет. И выиграл его с ребятами, никто из которых не думал, какую страну он представляет, — кто в Киеве живёт, а кто в Москве. Даже осознавая, что мы из разных стран, крепко дружили», — рассказывал Погосов.

В финале Игр в Барселоне команда СНГ обыграла сборную Венгрии со счётом 9:5, и Станислав Поздняков, Вадим Гутцайт, Георгий Погосов, Александр Ширшов, Григорий Кириенко стали олимпийскими чемпионами в командном первенстве по сабле.

Это была первая и последняя Олимпиада для сборной СНГ, затем пути членов этой «золотой» команды разошлись, и они стали представлять разные страны: Гутцайт и Погосов — Украину, все остальные — Россию. Поэтому на последующих турнирах им предстояло сражаться не вместе, а друг против друга. Так и случилось на Играх 1996 года в Атланте, где за выход в полуфинал личного первенства боролись Поздняков и Гутцайт. В одном из боёв украинец вёл со счётом 12:7, но россиянин нанёс ему подряд 7 ударов, затем они сравняли счёт до 14:14, но в конечном итоге Поздняков оказался сильнее. «Клинок, вонзившийся в мозг»: как трагическая гибель украинского рапириста изменила мировое фехтование © РИА Новости, Юрий Сомов / Перейти в фотобанк

В 2021 году Поздняков и Гутцайт вновь встретились на фехтовальном поединке, но уже при других обстоятельствах: первый, сидя на трибуне, болел в финальном поединке саблисток за свою дочь Софию, а второй судил этот бой.

Получилось, что к двум из пяти золотых олимпийских медалей семьи Поздняковых то или иное отношение имеет Гутцайт: в 1996-м он позволил Станиславу пройти дальше по турнирной сетке, а в 2021-м выступил судьёй в финале с участием Софии. Вот такие хитросплетения судьбы.