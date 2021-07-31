У многих Запорожье ассоциируется либо с казаками, либо с промышленностью, но далеко не все знают, что город не обходили стороной советские киноделы – на его улицах снимались трогательные мелодрамы, серьезные исторические фильмы и легкие комедии. Украина.ру собрала пятерку картин, в которых «засветилось» Запорожье

«Весна на Заречной улице» (1956)

«Весна на Заречной улице» — это одна из самых популярных советских мелодрам. История любви молодой учительницы школы рабочей молодежи и ее ученика почти полностью снималась в Запорожье.

В фильме показываются считавшиеся гордостью страны в те годы заводы «Запорожсталь» и «Днепроспецсталь». Также съемки проходили в 4-й и 47-й средних школах, на Павло-Кичкасе, в парке «Дубовая роща», райвоенкомате, Дворце культуры алюминиевого комбината (ранее — Дворец культуры имени Кирова).

Фильм в прокате СССР собрал у экранов более 30 млн зрителей и стал одним из самых успешных в 1950-х годах, сделав звездой всесоюзного масштаба актрису Нину Иванову.

В Запорожье особенно гордятся тем, что фильм снимался именно здесь: одну из улиц города назвали Заречной, а на проспекте Металлургов в 2013 году появилась скульптура героя фильма Саши Савченко.

«К Черному морю» (1957)

По сюжету фильма молодожены Ирина и Николай решают поехать на машине к Черному морю и по дороге отпраздновать свадьбу. Их преследует машина преподавателя Хохлова, который давно влюблен в Ирину, а по дороге к морю пара подвозит девушку-комбайнера, которая тоже сыграет свою роль в неожиданном повороте сюжета.

Чаще всего в фильме мелькают узенькие московские улочки, но затем герои отправляются на юг. По дороге проносятся украинские города, в том числе Запорожье — в кадре появляется ДнепроГЭС.

«В твоих руках жизнь» (1959)

Фильм режиссера Николая Розанцева был снят по мотивам очерка Аркадия Сахнина «Эхо войны» и повествует о подвиге советских саперов. Спустя 15 лет после Великой Отечественной войны им предстоит разминировать оставленный гитлеровцами склад боеприпасов. Под угрозой взрыва также находится отстроенный заново город.

В основу фильма были положены события, произошедшие в 1957 году в Курске. А вот съемки заводских пейзажей проходили в Запорожье.

«Единственная» (1976)

Одну из ключевых ролей в фильме режиссера Иосифа Хейфица «Единственная» сыграл Владимир Высоцкий, однако из-за плотного графика актер и музыкант не смог приехать в Запорожье, из-за чего в фильм его добавляли методом комбинированной съемки.

По сюжету главный герой фильма в исполнении Валерия Золотухина узнает от близких, что его жена ему изменяет. Молодой муж добивается развода, но не получает от этого облегчения — жизнь продолжает идти наперекосяк, а ноги ведут к старому дому.

Фильм, кроме сцен с Высоцким, снимали в Запорожье.

«Тарас Бульба» (2009)

Историческая кинолента, снятая режиссером Владимиром Бортко по одноименной повести Николая Гоголя, повествует о 150 годах существования казачества. В центре сюжета — семья уважаемого казака Тараса Бульбы, оказавшаяся в водовороте политических интриг. Сын Бульбы Андрий полюбил польскую аристократку и хочет сбежать из Сечи, что для отца становится предательством.

Съемки фильма частично проходили на территории заповедника Хортица, где находится историко-культурный комплекс «Запорожская Сечь». Неподалеку от комплекса достроили казацкие хаты. Несмотря на это, хату Тараса Бульбы снимали отдельно — для этого ее построили на московской киностудии.

Продолжили съемки в Каменце-Подольском, в Киеве и Крыму.