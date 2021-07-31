На Западной Украине продолжают воевать с памятниками. На этот раз накануне годовщины освобождения Львова от фашистов в городе практически завершили уничтожение советского воинского мемориала

Демонтаж монумента воинам-освободителям накануне дня освобождения Львова от фашистов

В минувшие выходные во Львове ликвидировали центральную скульптурную группу монумента советским воинам-освободителям на Холме Славы. С помощью автокрана были демонтированы две бронзовые фигуры — Родины-матери и красноармейца, держащего меч.

Фигуры должны перевезти в музей «Территория террора» во Львове, где они будут соседствовать с артефактами времён оккупации города гитлеровцами. Собственно, городские власти торопились убрать эти фигуры к 27 июля — ведь именно в этот день в 1944 году войска Первого Украинского фронта освободили Львов от немецко-фашистских оккупантов. Глумление. Как нацисты во Львове снесли Мемориал Славы. Фото © commons.wikimedia.org,

Тогда в ожесточенных боях с захватчиками на Западной Украине погибли 65 тысяч воинов Красной Армии из всех республик Советского Союза. 3,5 тысячи из них были похоронены рядом с львовским мемориалом. Потому неудивительно, что в заявлении МИД РФ от 27 июля действия львовских властей назвали «осквернением собственного прошлого» и «циничным актом государственного вандализма».

Работы по уничтожению главного воинского мемориала Львовской области велись с апреля 2018 года. Тогда монумент объявили «аварийным» и обгородили высоким забором.

Правда, демонтировать самую большую его часть, 30-метровый пилон, в марте 2019 года удалось только с третьей попытки — «аварийный» советский бетон оказался не по зубам реестровым украинским вандалам.

В апреле 2021 года была демонтирована горизонтальная стела позади основных фигур монумента — с 43-я барельефами, изображающими солдат и матерей. Тогда вице-мэр Львова Андрей Москаленко заявил: «Я бы не хотел говорить о конкретных сроках завершения работ, потому что эта конструкция является очень сложной».

Война с памятниками. Как Львовская мэрия проиграла националистам © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Однако вместо этого от главы ОГА Максима Козицкого прозвучал приказ убрать фигуры до 22 июля — дня разгрома под Бродами дивизии СС «Галичина», которую губернатор считает частью «борьбы за независимость Украины».

Хотя поставленная задача была выполнена с задержкой на несколько дней, но до годовщины освобождения Львова от нацистов, которую тут часто называют «началом советской оккупации», всё же успели.

Не исключено, что монумент на Холме Славы был снесён ещё и с целью ввести в коммерческий оборот часть земель, прилегающих к воинскому мемориалу. Так, главный архитектор Львова Антон Коломейцев уже заявил, что город готовится объявить конкурс, чтобы определиться, как изменить эту территорию.

«Работаем над конкурсным заданием. Пропишем там все необходимые условия, технические моменты для канатной дороги на Цитадель, уклоны для велодорожек», — сказал Коломейцев.

Упомянутая Коломейцевым Цитадель, то есть остатки фортификационных сооружений времён Австро-Венгрии, также напрямую связана со Второй мировой войной. Там в 1941-1944 годах находился нацистский концлагерь Stalag 328, где содержалось более 280 тысяч заключённых, в том числе советских военнопленных, из которых 140 тысяч погибли.

Примечательно, что именно 27 июля на заседании комиссии по вопросам культуры Львовского областного совета поддержали обращение общественных организаций о необходимости наведения порядка на территории историко-архитектурного заповедника «Цитадель». Капсула времени. Куда ведет Украину война с памятниками и со своей историей

В обращении сказано: «Современная ползучая застройка внутри крепостного комплекса, на местах неисследованных массовых захоронений времен Второй мировой войны, разрушит историческую привлекательность и станет надругательством над памятью о людях, невинно замученных нацистским и коммунистическим преступными режимами».

Вот только коммунистический режим имеет лишь одно отношение к этому нацистскому концлагерю: его узников освободили советские войска 27 июля 1944 года.

В авиакатастрофе под Коломыей погибли трое хасидов

В минувшую среду в Ивано-Франковской области на частный жилой дом упал спортивный легкомоторный самолет, в результате погибли четыре человека — пилот и три пассажира, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Пожар, который начался после падения самолёта, был успешно локализован, к его тушению были привлечены 10 человек и 3 единицы техники ГСЧС.

Местные СМИ сразу же сообщили, что погиб профессиональный лётчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк. Ему недавно исполнилось 60 лет, он был выпускником Черниговского высшего военного авиационного училища. В рядах ВВС СССР служил на Западной Украине (в Коломые, Черткове и Мукачево), в Венгрии и Азербайджане. В разбившемся в Прикарпатье самолете летели хасиды из США © dsns.gov.u

В 1992 году Табанюк вернулся в Коломыю, где остался жить. С 2010 года он развивал в этом городе аэродром малой авиации, создав авиаклуб «Авиаколо». Пилот был организатором авиафестиваля, на который в Коломыю в начале июля, на Ивана Купала, слетались сотни самолётов и вертолётов со всей Украины.

Фестиваль состоялся и в 2021 году, но прошёл на тревожной ноте. Дело в том, что коломыйский аэродром из-за чиновничьих дрязг уже в ближайшие месяцы может просто перестать существовать, говорил тогда инспектор Госавиаслужбы Украины Виктор Якобчук. Местные власти хотят превратить аэропорт в коммунальное предприятие, и пока оно получит новые сертификаты, в Коломые летать не смогут месяцами, если вообще их получит.

Правда, теперь эти проблемы кажутся мелкими, поскольку аэродром был закрыт сразу же после авиакатастрофы.

Гибель четырёх людей сразу же стала событием международного масштаба. Пассажирами Игоря Табанюка оказались три 20-летних студента-хасида, которые учились в Иерусалиме, а на Западную Украину прибыли отдохнуть. Двое из них были гражданами США (Амрам Фромовиц из Монси и Элиэзер Бриль из Вильямсбурга), один — Великобритании (Герш Вайс из Лондона).

Уже 29 июля в управления расследований Национального бюро по расследованию авиационных происшествий Украины сообщили, что к расследованию катастрофы присоединятся специалисты из Австрии, США и Словакии.

«Согласно с приложением 13 к Чикагской конвенции, о происшествии проинформированы уполномоченные органы по вопросам расследования США, как государства, граждане которого погибли, Словакии, как государства разработчика воздушного судна и Австрии, как государства разработчика двигателя, установленного на самолете», - говорится в сообщении ведомства. Самолет в Прикарпатье упал на дом, в котором была мать с детьми © ТСН/YouТube

Кроме этого, бюро получило подтверждения о назначении уполномоченных представителей от соответствующих органов вышеуказанных государств. Почему к расследованию не привлечены представители Великобритании, гражданин которой также погиб в катастрофе, украинские чиновники не сообщили.

Отдельное расследование ведёт и полиция.

В Коломые 30 и 31 июля объявлен траур по погибшим в крушении самолета, пилота должны похоронить в субботу. В 2013 году, когда в авиакатастрофе погиб младший сын Игоря Табанюка, который вместо отца отправился на проверку самолёта, пилот говорил местным СМИ, что «сын забрал мою смерть».

Мэр Коломыи Богдан Станиславский 30 июля заявил, что Игорю Табанюку могут присвоить звание почётного гражданина города, а местному аэродрому малой авиации — его имя.

К счастью, в доме, на который упал самолёт, никто не погиб — однако здание восстановлению не подлежит, и большинство находящихся в нём вещей сгорело.

Глава семьи, 67-летний Валерий Помагаев, строил дом с 2009 года, вложив в него все средства, заработанные за 10 лет за границей. Всего в доме жили восемь людей, все они оказались без крыши над головой.

Сейчас семью по просьбе местных властей приютила местная гостиница, а мэр города обещает выделить ей 100 тысяч гривен (чуть больше 3 тысяч евро). Судя по информации риэлторов, за такие деньги в Коломые можно купить не больше 10 квадратных метров жилья.

На фестивале в Тернополе ожидаются русофобские провокации

Музыкальный фестиваль «Файне місто» проходит под открытым небом в Тернополе с 2013 года. Его название происходит от фразы в одной из песен культовой в конце 1980-х — начале 1990-х львовской рок-группы «Братья Гадюкины».

Группа прославилась на весь СССР после участия в «Рождественских встречах» Аллы Пугачёвой в 1989-м, а её фронтмен Сергей «Кузя» Кузьминский впоследствии долгое время работал в Москве.

Хотя Тернополь считается одним из наиболее националистически настроенных городов Западной Украины, даже после 2014 года в фестивале «Файне місто» принимали участие группы из России. Но этой традиции может прийти конец. «Стирают из истории»: самый громкий скандал недели в украинском шоу-бизнесе © Green Grey/Инстаграм

В уже восьмом по счёту фестивале, который начался 28 июля и продлится до 1 августа, было анонсировано участие четырёх коллективов из России: «Порнофильмы», Louna, Anacondaz и Wildways. Однако после недавнего выступления Wildways на киевском фестивале Atlas Weekend в украинских националистических пабликах начали разгонять сказанную солистом этой брянской рок-группы на концерте в Киеве фразу «Боже, царя храни!»

Организаторы «Файного міста» начали оправдываться. Мол, Wildways — это артисты, которые всегда были в оппозиции к «диктаторскому режиму Российской Федерации, и в своих произведениях всегда выражает антикремлёвскую позицию».

«Фронтмен иронически воскликнул «Боже, царя храни». Шум вокруг этого восклицания считаем вырванным из контекста. Если прислушаться, то в треке можно услышать слова «Мы НЕ стоим за царя». Это и есть главный месседж группы в этой песне», — заявили в дирекции «Файного міста».

Однако всё это не помогло, даже несмотря на заявление спикера СБУ Артёма Дехтяренко о том, что все приехавшие в Тернополь из России музыканты и обслуживающий персонал имеют право законно находиться на территории Украины.

В комментариях на Facebook-странице фестиваля полно комментариев в стиле «что лаптеногие делают в списке участников». Многие известные в Тернополе люди публично заявили, что возвращают билеты, и не будут посещать «Файне місто» до тех пор, пока там будут «представители страны-агрессора».

Поэтому не исключено, что российские участники либо вообще не выйдут на сцену в Тернополе, либо во время их выступления будут организованы провокации.