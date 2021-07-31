Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов во время визита в Мелитополь Запорожской области поставил перед властями региона задачу: придумать, как сделать из приазовского курорта Кирилловки лучшее место отдыха взамен Крыма. Учитывая особенности курорта, можно уверенно сказать: задача — крайне амбициозная

«Задача, которую поставил перед нами мелитопольский нардеп Сергей Минько, — презентация Кирилловки как курорта, чтобы дать новый толчок ее развитию. В эту презентацию войдут: строительство водопровода и канализации, аэропорта, полигона для ТБО, дорог. Все это должно дать толчок для развития бизнеса и строительства полномасштабных отелей уровня "Белуга" и выше и заканчивая тем, чтобы на базе Кирилловки проводились фестивали всеукраинского уровня. Это также даст толчок развитию курорта», — сообщил 27 июля на Координационном совете по вопросам предпринимательства мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

Фёдоров призвал предпринимателей принять участие в разработке концепции данной презентации.

«Чем лучше будут жить в Кирилловке, тем лучше будут жить и мелитопольцы, так как весь транзит через Мелитополь. И поставки сопутствующих продуктов, мебели и вещей должны быть из Мелитополя», — подчеркнул Фёдоров.

Правда, на следующий день председатель Мелитопольской районной государственной администрации Игорь Судаков пояснил: ни аэропорта, ни даже вертолётной площадки Кирилловке ждать не стоит. А вот Мелитополю может и повезти. Кирилловка — новый Крым: Украина хочет свой суперкурорт © База отдыха "Коралловый остров"

«Так как Мелитополь — равноудалённый от всех наших курортных городов Приазовья. И будет удобно прилетать в Мелитополь и уже оттуда добираться в Кирилловку, Бердянск, Приморский Посад, Приморск. Поэтому лётный терминал в Мелитополе — это реальная перспектива», — отметил он.

Тем более Мелитополь хорошо знаком украинским авиаторам. Именно здесь базируется 25-я бригада транспортной авиации, в распоряжении которой находится около двух десятков Ил-76.

Что же касается Кирилловки, то её ждёт ремонт набережной

«Это вполне реалистичный план, так как спрос на набережную есть. Думаю, она войдёт в концепцию развития района тоже», — отметил Судаков.

Кроме того, ожидается, что в Кирилловке решат вопрос с поставкой воды и водоотведением.

В общем, курорту до всеукраинского уровня ещё расти и расти. Тем не менее сегодня это — одно из популярнейших мест отдыха украинцев.

Золотой олень укажет путь

В двадцати километрах с небольшим от Мелитополя, на дороге, ведущей в Крым, стоит позолоченная статуя оленя. «Курорт Кирилловка», — гласит надпись на пьедестале статуи. Повернув у статуи на двухполосную дорогу и проехав по этой дороге около 35 километров, путник и попадает в Кирилловку — один из популярнейших украинских курортов на Азовском море.

Названа Кирилловка в честь старшего сына основателя движения духоборов Силуана Колесникова — Кирилла. Собственно, духоборы и основали селение в 1805 году. В те годы Новороссия была молодым краем, уже спокойным, но с сохранявшимся вакуумом власти в отдалённых от административных центров местах. Да и сам Колесников родился в Екатеринославской губернии.

В начале XIX века на образованный двумя лиманами, Утлюкским и Молочным, полуостров и прибыла одна из групп духоборов.

Изначально власти были лояльно настроены к этой секте. Российский император Александр I благоволил духоборам. Но времена меняются, и при брате Александра I Николае I духоборы потеряли расположение властей. В 1841 году началась их высылка из Новороссии и Крыма в Закавказье.

Кирилловку же заняли государственные крестьяне из Таврической губернии. Смерч, шторм и нашествие медуз: курортная Кирилловка стала эпицентром катаклизмов © zp.vgorode.ua

В начале ХХ века Кирилловка начинает развиваться как бальнеологический курорт. Но настоящий расцвет поселения приходится на шестидесятые годы. Именно тогда оно начинает застраивается турбазами, пансионатами и домами отдыха. Одной из причин этого стало то, что на место обратил внимание первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв.

Именно во время его правления на расположенном поблизости Бирючьем острове — западном окончании Федотовой косы — была построена дача. Правда, посетил её Хрущёв лишь один раз. Его дача сохранилась и по сей день — прошлым летом на ней отдыхал президент Украины Владимир Зеленский.

Широкая часть Федотовой косы также начала застраиваться в 1960-е годы. Как и коса Пересыпь. Уже после Хрущёва, в 1968 году, Кирилловке присвоили статус посёлка городского типа. Посёлок продолжал развиваться и при независимой Украине. В 2004 году он поглотил соседнее село Азовское.

Причина, по которой посёлок процветал даже в самые непростые времена, — его расположение. Это самый южный населённый пункт Запорожской области, расположенный у крупного транспортного узла — Мелитополя. При этом, в отличие от расположенного чуть южнее Геническа, это не город с его индустрией и плохой экологией, а исключительно курортное поселение. Русская Атлантида, Меотийское болото и революционеры. Тайны и загадки Азовского моря © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

И в то же время количество солнечных дней в Кирилловке, как утверждают сами жители посёлка, больше, чем в Ялте. А сравнительная дешевизна делает посёлок излюбленным местом отдыха для жителей и Запорожской, и близлежащих областей.

Комфорт и интерес

Протяжённость береговой линии посёлка — 15 км. Конечно, это несравнимо с Южным берегом Крыма. Однако на этих 15 км отдыхающего ждёт песчаный пляж с ракушками и тёплое море — Азовское море прогревается быстрее Чёрного.

Подойдёт курорт и тем, кто желает подлечиться при помощи целебной грязи или минеральной воды.

Правда, в последнее время отдыхающие подчас жалуются на засилье медуз. В то же время отсутствие медуз подчас беспокоит других отдыхающих — дело в том, что, согласно местным приметам, медузы могут уходить в глубину перед штормом. А некоторые из туристов и вовсе играются медузами наподобие снежков.

Однако засилье медуз — это общая беда Азовского моря. Как пояснил 22 июля в комментарии РИА Новости старший научный сотрудник Южного научного центра РАН кандидат биологических наук Владимир Саяпин, причиной этого являются благоприятные для медуз условия.

«Как только для них складывается благоприятная температура воды, соленость и достаточная кормовая база, они дают вспышку численности», — отметил Саяпин.

По его словам, из-за жаркой погоды вода в море достаточно прогрелась, а солёность из-за малого стока воды в Азовское море из Дона и Кубани повысилась до значений, оптимальных для медуз. Также за последние 20-25 лет в Азовском море значительно снизилось количество планктоноядных рыб, таких как тюлька и хамса. В украинской Кирилловке придумали «медузобол» © flickr.com

«Из-за этого значительная часть зоопланктона остается в качестве кормовой базы для желетелых, которые начинают массово размножаться», — пояснял биолог.

Он напомнил, что медузы «захватывают» Азовское море уже третий год. И вполне возможно, такая тенденция сохранится и в дальнейшем. Впрочем, спастись от медуз можно, установив боновые заграждения, которые будут задерживать хотя бы наиболее крупные экземпляры.

По мнению Саяпина, рост численности медуз в Азовском море может как продолжиться в течение месяца, так и сохраниться до конца сентября. Тут всё зависит от погоды и ряда других факторов.

Впрочем, высокий сезон в Кирилловке длится до второй декады сентября, а бархатный — подчас и до ноября. Так что покупаться в море без медуз вполне можно.

Кстати, погода в Кирилловке тоже может преподнести сюрпризы. Так, 22 июля над посёлком пронеслись два смерча, не на шутку напугав отдыхающих. Никто, однако, не пострадал.

Кто знает, может, в будущем Кирилловка станет местом притяжения для «охотников за торнадо»?

Ну а пока это излюбленное место отдыха жителей Центральной и Восточной Украины. Конечно, Крым оно не заменит. Но любителям «тюленить» на пляже курорт точно придётся по нраву.