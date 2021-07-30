Кабмин отложил повышение тарифов на электроэнергию для населения до осени, миссия МВФ приедет на Украину в сентябре, цена на автогаз побила исторический рекорд. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Кабмин отложил повышение тарифов на электроэнергию

Кабинет министров Украины продлил действие фиксированной цены на электричество для населения в размере 1,68 грн (4,57 руб.) за кВт·ч до 1 сентября. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 28 июля.

Таким образом, Кабмин продлил срок действия постановления о действующей модели возложения специальных обязательств на рынке электроэнергии (ПСО) еще на один месяц — до 31 августа 2021 года. «Продайте собаку». На заседании СНБО рассмотрят вопрос тарифов © president.gov.ua

Согласно пояснительной записке к постановлению, документ разработан с целью продолжения защиты бытовых потребителей от резкого скачка стоимости электроэнергии. Таким образом, у правительства будет больше времени для детальной проработки оптимальной модели механизма ПСО.

Напомним, с начала года был отменен льготный тариф в 90 коп./кВт·час (2,45 руб./кВт·час) для населения на первые 100 кВт·ч электроэнергии и установлен единый тариф на уровне 1,68 грн/кВт·час. Как объяснили в Минэнерго, это решение было принято во избежание стремительного роста тарифа для населения с января 2021 года.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что с 1 августа тарифы на электроэнергию для населения вырастут. Также Зеленский сообщил, что СНБО будет рассматривать возможность уменьшения тарифа на электроэнергию для малообеспеченных слоев населения.

В Минэнерго заявляли, что совместно с Нацкомиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и участниками рынка прорабатывают варианты изменения тарифов на электроэнергию.

До этого министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что новая модель ПСО предполагает снижение тарифов для уязвимых слоев населения, которые потребляют до 100 кВт·ч электроэнергии в месяц. Сейчас это около 41% потребителей из 16,9 млн домохозяйств. И повышение тарифа для тех, кто потребляет свыше этой нормы, то есть для большинства. Шмыгаль молниеносно отреагировал на позицию Зеленского по тарифам на электроэнергию © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Миссия МВФ приедет на Украину в сентябре

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева и президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 июля, провели телефонный разговор. По его итогам стало известно, что миссия МВФ приедет на Украину в сентябре.

Директор-распорядитель МВФ отметила «позитивный экономический прогресс Украины, осуществленный в рамках программы» Фонда.

«Жду нашей плодотворной встречи для продолжения работы по актуальным вопросам во время миссии в сентябре», — добавила она.

В свою очередь, Зеленский напомнил Георгиевой о реформах, проведенных Украиной: от усиления корпоративного управления в банках и земельной реформы до перезагрузки органов судебной власти.

Также президент надеется, что осенью парламент рассмотрит законопроект о Национальном банке Украины, а также продолжит рассмотрение проекта закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины во втором чтении. Юпитер в доме денег: украинский астролог предсказал транш МВФ © РИА Новости, Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк

«Транш в 2,1 миллиарда долларов, который мы получили, помог нам поддержать людей, малый и средний бизнес, нашу медицинскую отрасль в период нескольких локдаунов», — сказал Зеленский Георгиевой.

«Судя по расшифровке разговора, МВФ ждет от нас решения вопроса по НАБУ и изменений в закон про НБУ. Это ожидаемо. Поднималась ли тема корпоративного управления и ситуация на рынке газа и электроэнергетики — неизвестно. Означает ли приезд миссии то, что мы получим транш? Нет. Сохраняется ли теоретическая возможность для Украины получить деньги по программе МВФ? Теоретически да.

Но очень теоретически. В сентябре начинается тема бюджета. Что дополнительно затягивает переговоры. Может ли МВФ согласиться на продление программы, чтобы поддержать Украину? Теоретически да. Готова ли Украина получить транш? Всегда готова. Готов ли МВФ доверять Украине? К сожалению, нет», — написал на своей странице в соцсети инвестбанкир Сергей Фурса.

Напомним, 10 июня 2020 года совет директоров МВФ согласовал новую кредитную программу для Украины — stand-by в размере $5 млрд и сроком на 1,5 года. Средства планировали перечислить четырьмя траншами. Почти сразу Украина получила $ 2,1 миллиарда первого транша. Два следующих транша на общую сумму $3,5 млрд должны были поступить до конца 2020 года, а четвертый транш — в 2021 году. Однако второй и третий транши были перенесены на 2021 год. В феврале 2021 года миссия МВФ завершила работу на Украине, так и не согласовав выделение траншей.

Автогаз побил исторический рекорд стоимости на Украине

Средняя цена автогаза по Украине в течение недели, с 23 по 30 июля, выросла до 16,86 грн/литр (45,85 руб.), что является абсолютным рекордом за все время наблюдения. Таковы данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95». Пасечник раскритиковал «убитую» газотранспортную систему Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Всего с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,50 грн/л (4,10 руб.), или на 10%. При этом, отмечают в «А-95», в июле импорт сжиженного газа на Украину снизился на 10%.

«В случае если автогаз будет стоить больше 55% от стоимости бензина А-95, он потеряет свою привлекательность для потребителя. В связи с этим оптовики и импортеры решили подзаработать и сделали искусственный дефицит — до 28 июля предложения топлива в оптовом сегменте практически отсутствовали, все перешли на мелкий опт, где немного отличается цена и где можно получить максимальную маржу. Премиальные сети уже переступили этот барьер в 55% от стоимости бензина, а средний и низкий ценовой сегмент к этому уровню подтягиваются. Потому нынешний рост цен — это временная проблема, так как танкеры с ресурсом сейчас активно приходят на Украину. Потому что за счет того, что цена резко пошла вверх, она может так же быстро, уже в начале августа, выровняться, так как дальше повышать цены уже некуда», — считает президент Ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук.