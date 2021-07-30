Новый политический сезон на Украине стартует 23 августа – с саммита «Крымской платформы» — и продолжится грандиозным празднованием тридцатого Дня независимости. Сейчас на Украине политическое затишье, но на потоке новостей это отражается слабо – идёт активная подготовка к новому политическому сезону

Предполагается, что «гвоздём» этого сезона будет объявление Зеленского о намерении провести ещё до конца текущего года досрочные президентские выборы. Цель — продлить на два года свои полномочия (вероятность победы Зеленского на выборах практически 100%). Как это будет обосновываться, пока неясно.

«Крымская платформа» и встреча с Байденом

Сейчас уже понятно, что саммит пройдёт до встречи с Байденом. США будут представлены министром транспорта Питером Буттиджичем. При этом у самого саммита никакого определённого результата не будет, хотя сейчас идёт активная работа по приглашению иностранных делегаций (их будет около 30) и проведению внеочередного заседания Рады, на котором должно быть принято обращение в связи с «оккупацией Крыма».

В общем, ситуация вокруг саммита неоднозначная — Запад подталкивает к тому, чтобы это мероприятие было «клубом друзей Украины», но украинское руководство всё же надеется получить какой-то результат (хотя маловероятно, чтобы он касался Крыма).

Встреча с Байденом состоится уже после празднования Дня независимости, и подготовка к нему идёт в нервозной обстановке. Во всяком случае, уже имели место два скандала.

Первым скандалом стало заявление главы фракции СН Давида Арахамии, который предсказал, что беседа Зеленского с Байденом будет вестись на повышенных тонах, и посетовал на отсутствие у Украины ядерного оружия. Евгении Кравчук пришлось аккуратно извиниться за Арахамию: «Давид у нас такой горячий парень, поэтому он так подал эту оценку. Думаю, Давид больше имел в виду, что это будет разговор равноправных партнёров».

Хотя, в общем-то, прав тут Арахамия — партнёры по определению неравноправны и если Зеленский хочет что-то получить, то ему надо пытаться говорить с позиции силы. Вплоть до угроз дать ход «делу "Бурисмы"», например.

Вторым скандалом стала встреча с Байденом Светланы Тихановской — особы, не имеющей сколько-нибудь осмысленного статуса. Мало того, что президент США принял её раньше Зеленского, так «лидера свободной Белоруссии» навязывают в качестве участника «Крымской платформы», что грозит окончательно превратить её в балаган…

С другой стороны, как пишет телеграм-канал «Резидент», «статус у Тихановской будет "лидер Белорусского народа", а следовательно, это открывает окно возможностей для легитимизации сразу лидеров ЛДНР, которых тоже могут смело приглашать теперь в Москву/Минск и другие страны, как лидеров Донбасса». Недаром Зеленский в Вильнюсе уклонялся от встречи с Тихановской…

Зачистка силовиков

На протяжении недели была проведена замена практически всего высшего армейского руководства, включая командующего ВСУ Руслана Хомчака и руководителя ООС Владимира Кравченко.

Любопытно, что военная и волонтёрская среда, судя по обсуждениям в социальных сетях, наблюдает за процессом со сдержанным интересом, без особых эмоций. Персоналии новых руководителей (Сергей Шаптала и Александр Павлюк) особого отторжения в этой среде не вызывают.

В кадровых перестановках есть две составляющие.

С одной стороны, президент Зеленский и министр обороны Андрей Таран наконец-то начали выстраивать военную вертикаль под себя. Для того чтобы приступить к решению этой задачи, президенту «воюющей страны» потребовалось два года.

С другой стороны, скорее всего замены в силовом блоке связаны с актуальными политическими задачами.

Наиболее вероятно то, что новое армейское руководство потребовалось на фоне готовящихся досрочных выборов главы государства. Тут как минимум две основные составляющие.

Во-первых, необходимо обеспечить лояльность армии в ходе самих по себе выборов — военные ведь тоже голосуют. Голоса их определяющими не являются (во втором туре выборов 2019 года приняли участие 18,4 млн человек, разрыв между конкурентами составил 9 млн голосов; в армии же — всего 0,25 млн, вместе с членами семей — до миллиона человек), но всё же игнорировать их нельзя. Особенно в условиях, когда страна как бы воюет.

Во-вторых, армия может потребоваться в случае, если досрочные выборы закончатся Майданом. А такой исход вполне вероятен — на Западе нарастает недовольство Зеленским.

Ответ Путину

Зеленский ещё 13 июля пообещал ответить на статью Путина. Повод представился 28 июля — поздравление в связи с 1033-й годовщиной Крещения Руси.

Ключевая мысль Зеленского следующая: история православия на Украине говорит «об историческом единстве всех украинцев. (…) Все украинцы, из любого уголка Украины, — это один большой народ. Украинский народ. (…) Киевская Русь — это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым — её родные дети. И они по праву — её наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на её наследство».

Смысл ответа, в общем-то, понятен, хотя историческая квалификация президентских спичрайтеров оказалась ниже всякой критики, да они этого и не скрывали: «Нам не надо доказывать это (единство украинского народа. — Авт.) историческими трактатами, работами, статьями».

Так или иначе ничего неожиданного не произошло.

Зеленский ответил на вызов Путина — не мог не ответить.

Зеленский не согласился с выводами Путина — не мог согласиться.

Уровень дискуссии, заданный Путиным, оказался слишком высок не только для Зеленского, но даже и для украинской академической науки, которая оперирует преимущественно не фактами, а идеологическими конструкциями, введёнными в оборот ещё Грушевским.

При этом, по данным исследования Социологической группы «Рейтинг», 41% граждан Украины разделяют мнение о том, что украинцы и русские — один народ. Это очень много, если учесть, что пропаганда противоположного мнения ведётся на протяжении более столетия (в СССР существовала диалектическая схема: русские и украинцы — народы разные, но в то же время это один советский народ).