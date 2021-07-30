Как Сын Перуна стал своим для партнёров Сороса, Японии и Совета Европы

«По совместному решению Украинской школы политических студий и Виктора Гандзюка после консультаций с представителями гражданского общества в этом году стипендию за гражданскую позицию им. Екатерины Гандзюк получил Сергей Филимонов, — сообщила 25 июля пресс-служба Украинской школы политических студий (УШПС). — Сергей — участник программы УШПС 2021 года. Он ветеран российско-украинской войны, награжден медалью "Защитник Мариуполя", является одним из создателей неформального молодежного движения "Гонор". Деятельность Сергея Филимонова созвучна с ценностями и принципами Украинской школы политических студий. Своим делом Сергей, как и Катя, отстаивает интересы демократического государства Украина».
Правда, не упомянуто то, что воевал в 2014-м Филимонов в рядах «Азова», а затем в 2015—2019 годах возглавлял Гражданский корпус «Азов» (с 2016-го — партию «Национальный корпус») в Киеве, участвуя при этом в нападениях на идеологических оппонентов. Об этом подробнее далее, но сначала стоит рассказать, что представляет из себя УШПС.
Широкая сеть доноров и партнеров
«Украинская школа политических студий является совместным проектом Лаборатории законодательных инициатив и Совета Европы, основанным в 2005 году по случаю 10-летия вступления Украины в Совет Европы, — говорится на сайте УШПС в разделе "Про школу". — УШПС — это образовательно-сетевой проект, разработанный с целью повышения культуры публичной политики в Украине».
Это общедоступная информация, которую заметили все журналисты. Но гораздо более интересные вещи выясняются, если копнуть немного глубже.
Лаборатория законодательных инициатив создана в 2000 году выпускниками Киево-Могилянской академии. Впечатляет раздел «Доноры и партнеры» на сайте Лаборатории — среди таковых указаны Совет Европы (и отдельно его киевский Офис) и представительство Европейского союза в Украине, Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) и финансируемые последним Фонд поддержки демократии (National Endowment for Democracy, NED) и Фонд «Восточная Европа» (у последнего среди спонсоров также значатся Евросоюз и ОБСЕ), Канадский парламентский центр, Организация безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ), Международный фонд «Возрождение», посольство Нидерландов в Украине, представительство Фонда Конрада Аденауэра в Украине и т.д.
В связи с этим неудивительно, что УШПС участвовала в реализации 24 июня — 14 июля этого года программы «Экологическое менторство общин», среди других организаторов которой указаны Лаборатория законодательных инициатив и Международный фонд «Возрождение».
Кроме того, как можно узнать из раздела «Международная программа» на сайте УШПС, ранее школа много лет участвовала в различных конференциях, проходивших в странах Евросоюза. Правда, последнее такое мероприятие — круглый стол «Вынужденная миграция и искатели убежища: динамика и политические реакции в Европе и соседних регионах», организованный в Страсбурге при участии Совета Европы, — состоялось в 2017 году.
Впрочем, неверно было бы говорить исключительно о роли европейских и американских организаций в финансировании УШПС.
«За три последних года значительную роль в финансировании Школы сыграло японское правительство. Это создало уникальную возможность совместить обсуждение европейских ценностей и традиций с не совсем привычными для нас восточными традициями, образом мышления и жизни», — рассказывал 23 января 2009 года в интервью газете «День» директор школы Игорь Когут.
И среди международных мероприятий на сайте УШПС упомянуто участие в 2007, 2008 и 2009 годах в Международной гостевой программе (Youth Invitation Program) в Японии при поддержке Министерства иностранных дел этой страны.
Но все же главным официальным партнером, судя по символике при оформлении мероприятий УШПС последних лет, является именно Совет Европы. Об этом говорят и спикеры на ежегодных конференциях школы — бывшие и действующие главы Офиса Совета Европы в Украине, экс-глава, депутаты и советники Европейского парламента, бывшие министры обороны западных стран (Канада, Нидерланды) и т.д.
Из более свежих новостей — информация от 2 июня о том, что Лаборатория законодательных инициатив заключила договор о взаимодействии и сотрудничестве с государственной Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, представленной общеукраинским телеканалом «UA:Суспільне» и целым рядом региональных телеканалов под тем же брендом.
Впечатляет карьера многих выпускников школы, они работают советниками министров (например, выпускница УШПС 2007 года Иванна Коберник ныне является советницей министра науки и образования), пополняют ряды руководства «мозговых центров» (Сергей Кошман является исполнительным директором киевского отделения Института Аспен, Иван Хилобок в 2015—2019 годах занимал руководящие посты сначала в Проектном офисе Национального совета реформ, а затем в группе реформ государственного управления Офиса реформ Кабинета министров Украины) и т.д.
Но самым статусным выпускником школы является Алексей Гончарук, в 2015—2019 годах руководивший Офисом эффективного регулирования Министерства экономического развития и торговли, а в 2019-м ставший сначала заместителем главы Офиса президента Украины, а затем на неполных семь месяцев даже премьер-министром.
Конечно, УШПС — это не какая-то масонская ложа, принадлежность к которой гарантирует успешную карьеру (все же примеры выше далеко не типичные), но это хороший старт для таковой, возможность завязать знакомства, показать себя влиятельным людям и т.д.
Не просто Филя
Сергей Филимонов, известный среди футбольных фанатов как Филя, а в соцсетях зарегистрированный как Сын Перуна (судя по фотографиям на капище Перуна на Лысой горе или с языческих обрядов, Сергей со товарищи придерживаются неоязычества), получил широкую известность в конце 2015 — начале 2016 года. На тот момент этот молодой человек 1994 года рождения возглавлял Гражданский корпус (ГК) «Азов» в Киеве, основу которого тогда составили соратники Филимонова по объединению «Родичи» из числа фанатов футбольного клуба «Динамо» (Киев). Впрочем, «Родичи» достаточно широкое объединение, сам Филимонов состоит в фирме Young Hope.
24 ноября 2015 года интернет-издание «Буквы» опубликовало статью «Помощник нардепа и милиционер участвовали в нападении на темнокожих во время матча «Динамо» — «Челси». Анализируя фотографии с трибун стадиона «Динамо» и мероприятий ГК «Азов», журналисты идентифицировали сразу нескольких нападавших 20 октября 2015 года на чернокожих болельщиков «Челси», среди этих нападавших оказались Филимонов и его близкий знакомый — по трибунам и «Азову» — Игорь Поташенков по кличке Маляр.
Статья вызвала немалый резонанс, но еще больший — расследование Анатолия Шария, опубликованное 19 марта 2016 года и собравшее на сегодняшний день уже 4,3 млн просмотров. Расследование было посвящено новой выходке Филимонова с соратниками по околофутболу — толпа молодых ультрас атаковала 17 марта 2016 года проходивший в центре Киева пикет Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ), при этом избив, в том числе ногами (отличился в этом и Филимонов), митинговавших пенсионеров.
На тот момент принадлежность Филимонова со товарищи к неонацистской субкультуре не вызывала сомнений. Поташенков разместил в Instagram фотографию татуировки с двумя нацистскими свастиками, набитой у него за левым ухом, а Филимонов с еще одним товарищем позировали перед камерой со свастикой, нарисованной маркером на груди.
На тот же вывод наводит и изучение страниц Филимонова в соцсетях за указанный период. 18 апреля 2014 года он опубликовал фотографию в футболке с надписью Good Night Left Side (такая принята среди анти-антифа, то есть правых, противостоящих антифашистам), 9 июня 2014-го — в футболке с надписью White Boys Club (так называется крупнейшее объединение правых болельщиков киевского «Динамо») и изображением «мертвой головы» и «кельтского креста», 18 февраля 2016-го сделал репост фотографии с изображением свастического коловрата и «кельтских крестов» рядом с надписью «Троши антифу», 29 апреля 2017-го Филимонов выложил фотографию, где он одет в футболку с символикой неонацистского объединения WotanJugend и т.д.
Летом 2015-го, судя по фотографиям в соцсетях, у Филимонова появляется новая татуировка, однозначно указывающая на принадлежность к неонацистам — эсэсовская «мертвая голова» на правой ноге, немного выше колена.
Собственно, по поводу самоидентификации Филимонова со товарищи в те годы вопросов нет. А вот примерно с 2018—2019 годов они начинаются. И не только потому, что в 2019-м Филимонов, Поташенков, их «родич» Назарий Кравченко и еще ряд коллег по футбольным трибунам ушли из «Национального корпуса».
Нельзя не заметить, что Филимонов и Поташенков стараются в последние годы фотографироваться так, чтобы татуировки со свастикой и «мертвой головой» были либо прикрыты чем-то, либо не попадали в кадр. Одежды с нацистской символикой стараются не носить, репостов радикального содержания не делают. Их деятельность сместилась из правой повестки в умеренно-активистскую, прежде всего в русло борьбы с властью.
Более того. На днях Назарий Кравченко выступил против нападений на антифашистов, после произошедшей в киевском метро массовой драки, в которой участвовали бойцы «Общества будущего» (С14), «Неизвестного патриота» и «Национального спротива».
«Итак, белорус (анархист) идет на суд, на суде на него нападают представители "правых" организаций, нападают под судом, — написал 22 июля Кравченко в Facebook, беря правых в кавычки. — На следующий день белорус с поддержкой идет на суд и в метро драка. Ну хотел бы выделить следующий момент: это "распакованная" субкультурная война не по разделу линии фронта "ты за Украину или нет", а по принципу субкультуры (главное видимость расизм/гомофобия)».
То есть получается, бывший первый замглавы «Нацкорпуса» расизм публично осуждает.
После этого 23 июля последовало заявление в Telegram-канале WotanJugend: «Организация "Гонор" в лице одного из ее лидеров Назария "Журы" Кравченко официально выразила свою поддержку антифа-группировке "Худс Худс Клан" за недавнее нападение на правых в киевском метро, поддержала антифашиста Боленкова, осудила правых за хождение на его суды… Теперь против этой нечисти будет целая правая коалиция. Думаю, слугам американского посольства придется тяжело».
Можно дебатировать по поводу того, насколько искренней является позиция Филимонова и Кравченко и чем это вызвано, но очевидно, что публично они рвут со своим правым прошлым, уходя в умеренно-либеральный лагерь, в формирующееся вокруг Сергея Стерненко новое объединение. А либералы заинтересованы в том, чтобы приобрести крепких союзников с кулаками.
«В какой-то момент я поняла, что, сколько бы мы ни говорили о том, что происходит в аваковских частных армиях, нам ничего не удастся сделать, пока процесс очищения не начнется изнутри, — писала 11 мая 2020 года в Facebook координатор "Медийной инициативы за права человека" Ольга Решетилова. — Поэтому у меня появился очень осторожный оптимизм, когда часть не последних людей из "Национального корпуса" отошли от Билецкого, создали свою цивилизованную ГО (общественную организацию. — Авт.), начали сотрудничать со здоровыми силами гражданского общества. Фактически Назарий Кравченко, Сергей Филимонов, Игорь Маляр и весь "Гонор" стали "службой безопасности" во время мирных акций (в поддержку Стерненко. — Авт.), в которых участвовали все: правые, левые, правозащитники, ветераны».
Соответственно, бывших «азовцев» стараются привязать к новой среде, повысив их котировки в ней. Речь и о стипендии УШПС, и о съемке Филимонова в новом фильме Олега Сенцова «Носорог», представленном сейчас на Венецианском кинофестивале.