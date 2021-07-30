Как Сын Перуна стал своим для партнёров Сороса, Японии и Совета Европы

Бывший боец «Азова» и глава «азовских» политических структур в столице Украины сейчас стал завсегдатаем либеральных мероприятий. Как получилось так, что бывших правых ультрас охотно приняли за «своих» в тусовке «соросят»?

«По совместному решению Украинской школы политических студий и Виктора Гандзюка после консультаций с представителями гражданского общества в этом году стипендию за гражданскую позицию им. Екатерины Гандзюк получил Сергей Филимонов, — сообщила 25 июля пресс-служба Украинской школы политических студий (УШПС). — Сергей — участник программы УШПС 2021 года. Он ветеран российско-украинской войны, награжден медалью "Защитник Мариуполя", является одним из создателей неформального молодежного движения "Гонор". Деятельность Сергея Филимонова созвучна с ценностями и принципами Украинской школы политических студий. Своим делом Сергей, как и Катя, отстаивает интересы демократического государства Украина».

Правда, не упомянуто то, что воевал в 2014-м Филимонов в рядах «Азова», а затем в 2015—2019 годах возглавлял Гражданский корпус «Азов» (с 2016-го — партию «Национальный корпус») в Киеве, участвуя при этом в нападениях на идеологических оппонентов. Об этом подробнее далее, но сначала стоит рассказать, что представляет из себя УШПС.

Широкая сеть доноров и партнеров

«Украинская школа политических студий является совместным проектом Лаборатории законодательных инициатив и Совета Европы, основанным в 2005 году по случаю 10-летия вступления Украины в Совет Европы, — говорится на сайте УШПС в разделе "Про школу". — УШПС — это образовательно-сетевой проект, разработанный с целью повышения культуры публичной политики в Украине».

Это общедоступная информация, которую заметили все журналисты. Но гораздо более интересные вещи выясняются, если копнуть немного глубже.

Лаборатория законодательных инициатив создана в 2000 году выпускниками Киево-Могилянской академии. Впечатляет раздел «Доноры и партнеры» на сайте Лаборатории — среди таковых указаны Совет Европы (и отдельно его киевский Офис) и представительство Европейского союза в Украине, Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) и финансируемые последним Фонд поддержки демократии (National Endowment for Democracy, NED) и Фонд «Восточная Европа» (у последнего среди спонсоров также значатся Евросоюз и ОБСЕ), Канадский парламентский центр, Организация безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ), Международный фонд «Возрождение», посольство Нидерландов в Украине, представительство Фонда Конрада Аденауэра в Украине и т.д.

В связи с этим неудивительно, что УШПС участвовала в реализации 24 июня — 14 июля этого года программы «Экологическое менторство общин», среди других организаторов которой указаны Лаборатория законодательных инициатив и Международный фонд «Возрождение».

Кроме того, как можно узнать из раздела «Международная программа» на сайте УШПС, ранее школа много лет участвовала в различных конференциях, проходивших в странах Евросоюза. Правда, последнее такое мероприятие — круглый стол «Вынужденная миграция и искатели убежища: динамика и политические реакции в Европе и соседних регионах», организованный в Страсбурге при участии Совета Европы, — состоялось в 2017 году.

Партия «Голос» развалилась: итоги бунта во «фракции Сороса» © Facebook, Kira Rudik

«За три последних года значительную роль в финансировании Школы сыграло японское правительство. Это создало уникальную возможность совместить обсуждение европейских ценностей и традиций с не совсем привычными для нас восточными традициями, образом мышления и жизни», — рассказывал 23 января 2009 года в интервью газете «День» директор школы Игорь Когут.

И среди международных мероприятий на сайте УШПС упомянуто участие в 2007, 2008 и 2009 годах в Международной гостевой программе (Youth Invitation Program) в Японии при поддержке Министерства иностранных дел этой страны.

Но все же главным официальным партнером, судя по символике при оформлении мероприятий УШПС последних лет, является именно Совет Европы. Об этом говорят и спикеры на ежегодных конференциях школы — бывшие и действующие главы Офиса Совета Европы в Украине, экс-глава, депутаты и советники Европейского парламента, бывшие министры обороны западных стран (Канада, Нидерланды) и т.д.

Из более свежих новостей — информация от 2 июня о том, что Лаборатория законодательных инициатив заключила договор о взаимодействии и сотрудничестве с государственной Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, представленной общеукраинским телеканалом «UA:Суспільне» и целым рядом региональных телеканалов под тем же брендом.

Впечатляет карьера многих выпускников школы, они работают советниками министров (например, выпускница УШПС 2007 года Иванна Коберник ныне является советницей министра науки и образования), пополняют ряды руководства «мозговых центров» (Сергей Кошман является исполнительным директором киевского отделения Института Аспен, Иван Хилобок в 2015—2019 годах занимал руководящие посты сначала в Проектном офисе Национального совета реформ, а затем в группе реформ государственного управления Офиса реформ Кабинета министров Украины) и т.д.

Но самым статусным выпускником школы является Алексей Гончарук, в 2015—2019 годах руководивший Офисом эффективного регулирования Министерства экономического развития и торговли, а в 2019-м ставший сначала заместителем главы Офиса президента Украины, а затем на неполных семь месяцев даже премьер-министром.

Конечно, УШПС — это не какая-то масонская ложа, принадлежность к которой гарантирует успешную карьеру (все же примеры выше далеко не типичные), но это хороший старт для таковой, возможность завязать знакомства, показать себя влиятельным людям и т.д.

Не просто Филя

Сергей Филимонов, известный среди футбольных фанатов как Филя, а в соцсетях зарегистрированный как Сын Перуна (судя по фотографиям на капище Перуна на Лысой горе или с языческих обрядов, Сергей со товарищи придерживаются неоязычества), получил широкую известность в конце 2015 — начале 2016 года. На тот момент этот молодой человек 1994 года рождения возглавлял Гражданский корпус (ГК) «Азов» в Киеве, основу которого тогда составили соратники Филимонова по объединению «Родичи» из числа фанатов футбольного клуба «Динамо» (Киев). Впрочем, «Родичи» достаточно широкое объединение, сам Филимонов состоит в фирме Young Hope.

24 ноября 2015 года интернет-издание «Буквы» опубликовало статью «Помощник нардепа и милиционер участвовали в нападении на темнокожих во время матча «Динамо» — «Челси». Анализируя фотографии с трибун стадиона «Динамо» и мероприятий ГК «Азов», журналисты идентифицировали сразу нескольких нападавших 20 октября 2015 года на чернокожих болельщиков «Челси», среди этих нападавших оказались Филимонов и его близкий знакомый — по трибунам и «Азову» — Игорь Поташенков по кличке Маляр.

Статья вызвала немалый резонанс, но еще больший — расследование Анатолия Шария, опубликованное 19 марта 2016 года и собравшее на сегодняшний день уже 4,3 млн просмотров. Расследование было посвящено новой выходке Филимонова с соратниками по околофутболу — толпа молодых ультрас атаковала 17 марта 2016 года проходивший в центре Киева пикет Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ), при этом избив, в том числе ногами (отличился в этом и Филимонов), митинговавших пенсионеров.

На тот момент принадлежность Филимонова со товарищи к неонацистской субкультуре не вызывала сомнений. Поташенков разместил в Instagram фотографию татуировки с двумя нацистскими свастиками, набитой у него за левым ухом, а Филимонов с еще одним товарищем позировали перед камерой со свастикой, нарисованной маркером на груди.

На тот же вывод наводит и изучение страниц Филимонова в соцсетях за указанный период. 18 апреля 2014 года он опубликовал фотографию в футболке с надписью Good Night Left Side (такая принята среди анти-антифа, то есть правых, противостоящих антифашистам), 9 июня 2014-го — в футболке с надписью White Boys Club (так называется крупнейшее объединение правых болельщиков киевского «Динамо») и изображением «мертвой головы» и «кельтского креста», 18 февраля 2016-го сделал репост фотографии с изображением свастического коловрата и «кельтских крестов» рядом с надписью «Троши антифу», 29 апреля 2017-го Филимонов выложил фотографию, где он одет в футболку с символикой неонацистского объединения WotanJugend и т.д.

Сила радикалов: как Стерненко прогнул под себя суд и что это значит для украинской власти © Facebook, Natasya Nagorna

Собственно, по поводу самоидентификации Филимонова со товарищи в те годы вопросов нет. А вот примерно с 2018—2019 годов они начинаются. И не только потому, что в 2019-м Филимонов, Поташенков, их «родич» Назарий Кравченко и еще ряд коллег по футбольным трибунам ушли из «Национального корпуса».

Нельзя не заметить, что Филимонов и Поташенков стараются в последние годы фотографироваться так, чтобы татуировки со свастикой и «мертвой головой» были либо прикрыты чем-то, либо не попадали в кадр. Одежды с нацистской символикой стараются не носить, репостов радикального содержания не делают. Их деятельность сместилась из правой повестки в умеренно-активистскую, прежде всего в русло борьбы с властью.

Более того. На днях Назарий Кравченко выступил против нападений на антифашистов, после произошедшей в киевском метро массовой драки, в которой участвовали бойцы «Общества будущего» (С14), «Неизвестного патриота» и «Национального спротива».

«Итак, белорус (анархист) идет на суд, на суде на него нападают представители "правых" организаций, нападают под судом, — написал 22 июля Кравченко в Facebook, беря правых в кавычки. — На следующий день белорус с поддержкой идет на суд и в метро драка. Ну хотел бы выделить следующий момент: это "распакованная" субкультурная война не по разделу линии фронта "ты за Украину или нет", а по принципу субкультуры (главное видимость расизм/гомофобия)».

То есть получается, бывший первый замглавы «Нацкорпуса» расизм публично осуждает.

Кто стоит за спиной у Стерненко. Правые радикалы на службе «соросят»

Можно дебатировать по поводу того, насколько искренней является позиция Филимонова и Кравченко и чем это вызвано, но очевидно, что публично они рвут со своим правым прошлым, уходя в умеренно-либеральный лагерь, в формирующееся вокруг Сергея Стерненко новое объединение. А либералы заинтересованы в том, чтобы приобрести крепких союзников с кулаками.

«В какой-то момент я поняла, что, сколько бы мы ни говорили о том, что происходит в аваковских частных армиях, нам ничего не удастся сделать, пока процесс очищения не начнется изнутри, — писала 11 мая 2020 года в Facebook координатор "Медийной инициативы за права человека" Ольга Решетилова. — Поэтому у меня появился очень осторожный оптимизм, когда часть не последних людей из "Национального корпуса" отошли от Билецкого, создали свою цивилизованную ГО (общественную организацию. — Авт.), начали сотрудничать со здоровыми силами гражданского общества. Фактически Назарий Кравченко, Сергей Филимонов, Игорь Маляр и весь "Гонор" стали "службой безопасности" во время мирных акций (в поддержку Стерненко. — Авт.), в которых участвовали все: правые, левые, правозащитники, ветераны».

Соответственно, бывших «азовцев» стараются привязать к новой среде, повысив их котировки в ней. Речь и о стипендии УШПС, и о съемке Филимонова в новом фильме Олега Сенцова «Носорог», представленном сейчас на Венецианском кинофестивале.