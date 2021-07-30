Что бы ни происходило в политической сфере, спортсмены России и Украины демонстрируют уважительное и дружеское отношение друг к другу. Более того, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт встретились в Токио спустя почти 30 лет со дня, когда вместе стали олимпийскими чемпионами

Подходит к концу первая неделя Олимпийских игр в Токио. Команда Олимпийского комитета России (сокращённо ROC) завоевала 28 медалей: 8 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.

Теннис

В Токио российская команда приехала в статусе одного из лидеров, они были заявлены и на личные соревнования, и на парные, и в миксте (женщина+мужчина).

Все теннисисты, не только команды ОКР, столкнулись в серьёзной проблемой — матчи начинались днём, в 40-градусную жару. Из-за этого многим становилось плохо прямо в разгар игры. Испанка Паула Бадоса не смогла не то что завершить матч, а даже самостоятельно покинуть корт, её увезли на инвалидном кресле. Состояние россиянина Даниила Медведева в матче против итальянца Фабио Фоньини было близко к предобморочному, ему пришлось несколько раз вызывать врача на корт. Как рассказал британский журналист, находившийся рядом, на вопрос медиков, всё ли нормально, российский теннисист ответил: «Я могу доиграть матч, но могу и умереть. Если я умру, кто будет нести ответственность?» Играя на преодоление, Медведев всё же выиграл. Однако в четвертьфинальном матче уступил испанцу Пабло Карреньо-Бусте, тем самым поставив крест на мечте другого российского теннисиста — Карен Хачанов, который прошёл в ½, мечтал сыграть в финале именно с Медведевым. Олимпиада в Киеве: не мечта, а реальность © РИА Новости, Игорь Костин / Перейти в фотобанк

«Совершенно не ожидал (такого уровня игры Карреньо-Бусты. — Ред.). Я проигрывал один раз ему, но тогда сам не играл на том уровне, на котором играю сейчас. Всегда стараюсь показывать свой максимум, иногда лучше играю, иногда хуже. Но он сегодня играл так сильно, что с такой игрой может выиграть "Мастерс", не отдав ни сета, или турнир Большого шлема. Не могу объяснить ни того, почему он так играл сегодня, ни того, почему так не играл раньше. Я ничего не мог поделать», — сказал после матча Медведев.

Андрей Рублёв и Анастасия Павлюченкова из борьбы за индивидуальные награды выбыли, но продолжают участие в соревнованиях в миксте, впереди у них ½ финала. Сохраняются шансы на медали и в парном разряде, Елена Веснина и Вероника Кудерметова обыграли украинок сестёр Людмилу и Надежду Киченок. Принцип «спорт вне политики» всем хорошо известен, тем не менее, когда встречаются атлеты из России и Украины, многие начинают искать политический подтекст.

На этот вопрос журналистов Веснина ответила так: «Мы со всеми украинками настолько хорошо общаемся с самого детства, что у нас всего этого вообще нет в принципе».

Однако пара проиграла чешкам Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой и поборется за бронзовые медали, их соперницами будут бразильянки Лаура Пигосси и Луиза Стефани.

Кроме того, Веснина вместе с Асланом Карацевым вышли в полуфинал в миксте. «Нужна ей та Украина»: Свитолина похвасталась свадебными фото и нарвалась на критику © Элина Свитолина/Instagram

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла в полуфинале чешке Маркете Вондроушовой и 31 июля сразится за бронзу с теннисисткой из Казахстана Еленой Рыбакиной.

Спортивная гимнастика

Другой пример дружбы между российскими и украинскими спортсменами — это гимнасты. Лидер украинской команды Олег Верняев, которого дисквалифицировали накануне Олимпиады за употребление мельдония, перед началом Игр пожелал удачи Никите Нагорному.

Соревнования гимнастов начались с командного многоборья. Без Верняева команда Украины смотрелась недостаточно сильно, а вот россияне — Никита Нагорный, Давид Белявский, Денис Аблязин и получивший в апреле серьёзную травму (разрыв ахилла) Артур Далалоян — в напряжённой борьбе с китайцами и японцами. Последний раз российские гимнасты становились олимпийскими чемпионами в команде 25 лет назад. Верняев поздравил россиян на их личных страницах в Инстаграме с победой. «Лицемер и нытик»: украинцы затравили своего чемпиона из-за позиции по войне в Донбассе © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

На следующий день борьба началась с нуля — спортсмены вновь вышли на многоборье, но теперь личное. Победителем стал лидер квалификации японец Даики Хашимото, Никита Нагорный стал бронзовым призёром, до серебряной награды ему не хватило всего 0,1 балла. Стоя на пьедестале, он сказал в камеру: «Приношу свои извинения, мне очень стыдно. Надеюсь, дальше — больше». Тем не менее эта медаль, как и в командном первенстве, стала исторической — в этой дисциплине у России олимпийская медаль впервые за 21 год. Но у Никиты ещё есть шанс, и не один, побороться за золотую награду — впереди 3 финала на отдельных снарядах. Артур Далалоян своё выступление на Играх в Токио завершил, заняв 6-е место в личном многоборье.

Девушки идут по стопам парней: в командных соревнованиях российские гимнастки также стали олимпийскими чемпионками, а в личном многоборье капитан команды Ангелина Мельникова выиграла бронзовую медаль. Украинские гимнастки не смогли получить путёвку на Олимпиаду в Токио.

Фехтование

Бурю эмоций на этой неделе болельщикам подарили российские фехтовальщицы. 26 июля повторилась история Игр в Рио: в финале саблисток россиянка Софья Великая вновь встретилась со своей соотечественницей и вновь стала серебряным призёром — олимпийской чемпионкой стала София Позднякова. Кадры, как отец, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, поднял её через трибуны на руки, мгновенно облетели весь интернет. Интересно, что этот финальный бой судил министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт, который стал олимпийским чемпионом по фехтованию в 1992 году в составе одной команды с Поздняковым. «Клинок, вонзившийся в мозг»: как трагическая гибель украинского рапириста изменила мировое фехтование © РИА Новости, Юрий Сомов / Перейти в фотобанк

Для Софьи Великой это третья серебряная награда в личном первенстве. После выступления она сказала, что придётся ехать на 5-ю Олимпиаду. Для полного повторения истории Рио-2016 саблисткам нужно завоевать золото в командном турнире, который состоится 31 июля.

Но олимпийские чемпионки в команде у нас уже есть — российские рапиристки. 29 июля, проигрывая по ходу всего полуфинала с американками, в конце они всё же вырвали победу, а в финале уверенно одолели француженок, причём Марта Мартьянова, получив травму в начале своего первого из трёх боёв, продолжала бороться, не жалея сил.

Лидер украинской сборной, олимпийская чемпионка в команде Ольга Харлан, сенсационно проиграла на старте турнира и выбыла из борьбы за медали. Как она объяснила позже, неудача была вызвана психологическим давлением высоких прогнозов и отсутствием соревновательной практики.

«Разочаровала ли саму себя? Да. Чувствую ли я себя слабой? Да. Виноват ли в этом кто-то, кроме меня? Нет. Мы сами хозяева своей судьбы и жизни. Сегодня я не смогла справиться именно с эмоциями… "Смогу ли я заработать медаль?", "А мне же так она НУЖНА!", "Оля, ты должна привезти ЗОЛОТУЮ медаль!", "Оля, ты самая сильная и выиграешь золото в Токио", — слышала я и не один десяток раз. Раньше все пропускала мимо ушей, сейчас все по-другому. Полтора года без соревновательной практики, видимо, повлияли на меня. Сейчас я очень хочу отдохнуть… морально. Хочу пожить жизнь без сабли. Хочу просыпаться и не думать, сколько дней осталось до Олимпиады. Устала…» — написала Харлан в инстаграме. Украинскую спортсменку отстранили от Олимпиады: что произошло © commons.wikimedia.org, MartinPutz

Однако без медалей команда украинских фехтовальщиков не осталась. 25 июля шпажист Игорь Рейзлин стал бронзовым призёром, обыграв итальянца Андреа Сантарелли со счетом 15:12.

Всего в копилке сборной команды Украины 4 медали, и все бронзовые. Помимо Рейзлина, награды завоевали Михаил Романчук в плавании на дистанции 800 метров вольным стилем, дзюдоистка Дарья Билодид, а также Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте (на пьедестал они поднялись с россиянами — олимпийской чемпионкой нынешних Игр в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров Виталиной Бацарашкиной и Артёмом Черноусовым, ставшими серебряными призёрами).

Бронзовую медаль выиграл и уроженец Луганска Александр Бондарь (в синхронных прыжках с Виктором Минибаевым), но в составе команды ROC, в которую он перешёл после переезда в Россию. До 2015 года на международных соревнованиях он представлял сборную Украины.

У сборной Белоруссии пока нет ни одной олимпийской медали.