На заседании Совета национальной безопасности (СНБО) Украины, который состоится в пятницу, 30 июля, будет рассмотрен вопрос тарифов на газ и электроэнергию для населения. С таким предложением обратился к СНБО президент Украины Владимир Зеленский

Об этом сам президент рассказал журналистам в ходе интервью в рамках форума «Украина 30. Децентрализация». По его словам, в центральной власти следят за ситуацией с тарифами, хотя — «к сожалению» — не могут вмешиваться «во все действия тех или иных местных властей». Но когда накапливается много вопросов, центральная власть вынуждена принимать меры.

«Прежде всего нас интересует общество. Мы должны сделать все, чтобы цены на электроэнергию для людей не поднимались», — сказал Зеленский, чьи слова приводит президентская пресс-служба.

Зеленский сообщил, что он попросил вынести этот вопрос на заседание СНБО на текущей неделе, «чтобы, во-первых, люди поняли, что с 1 августа сюрпризов для общества не будет». Президент добавил, что он также хотел бы, чтобы «на местах власть понимала», что предлагаемый годовой контракт (речь идёт о годовом тарифном плане с фиксированной ценой на газ. — Ред.) «лучше всех цен, которые есть сегодня на территории Европы». Электричество подорожает: правительство намерено поднять тарифы для населения на уровень промышленных © РИА Новости, Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

Зеленский подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для того, чтобы избежать повышения тарифов на электроэнергию для населения. По его словам, есть прослойка населения, которая не может платить по существующему тарифу 1,69 грн за 1 кВт⋅час (около 4 рублей), «поэтому СНБО будет рассматривать также этот вопрос и возможности снижения цен на электроэнергию для таких отдельных слоев населения».

«Президент также отметил, что некоторые политические оппоненты ради собственной выгоды умышленно пугают людей выдуманным повышением тарифов на коммунальные услуги. Глава государства заверил, что никаких неприятных сюрпризов для граждан не будет», — говорится в сообщении, обнародованном на сайте Офиса президента.

На интервью Зеленского оперативно отреагировали в Кабмине. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что «цены на электроэнергию для населения с 1 августа остаются без изменений, это 1,68 гривны за киловатт-час» и что правительство примет соответствующее постановление.

Какие решения примут на заседании СНБО, мы скоро узнаем. Однако стоит отметить, что «выдуманным повышением тарифов» украинцев пугают не только «некоторые политические оппоненты». На Украине растут тарифы ЖКХ. Украинцы выбирают: заплатить или повеситься

Так, председатель украинской Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк в интервью изданию «Экономическая правда» заявил, что у страны «нет другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения» (другими словам, тарифы для населения в перспективе будут расти).

Будет дорожать и тепло. В Межотраслевой ассоциации «Укртеплокоммунэнерго» считают, что из-за монополизации рынка «конечный тариф на тепло для украинцев может вырасти на 15-40% в зависимости от города».

Это при том, что долги украинцев за тепло и горячую воду уже сейчас превышают 25,5 миллиарда гривен (68,2 млрд рублей). Газ на европейской бирже TTF побил ценовой рекорд - чего ждать Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук отмечал, что с 2014 года цена на газ для жителей Украины выросла на 1300%, то есть в 14 раз. Политик подчеркнул, что «удорожание коммунальных услуг существенно опережает рост реальных доходов населения».

Похоже, нынешняя украинская власть всей глубины проблемы не понимает. Так, много шума наделал совет парламентария от партии «Слуга народа» пенсионерке, прозвучавший в эфире одного из телеканалов: продать собаку, если она элитной породы, и спокойно заплатить за коммуналку (позднее депутат извинился и заверил, что никого не хотел обидеть).

В начале этого года Украина уже стояла на пороге «тарифного Майдана», когда начались массовые протесты против роста цены на газ. Участники протестных акций даже перекрывали движение на автотрассах. Поэтому очевидно, что тарифный вопрос — это действительно вопрос национальной безопасности.