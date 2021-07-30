В Израиле и Швеции продолжается разработка вакцин от коронавируса в форме таблеток. Для их хранения и транспортировки не нужна «холодная цепочка», а для вакцинации этими препаратами — участие специалистов

В мире разрабатывают вакцины от COVID-19 в ингаляциях и таблетках

Шведская компания Iconovo, специализирующейся на выпуске ингаляторов для страдающих астмой, разрабатывает вакцину от COVID-19 в ингаляционной форме. В лаборатории компании, находящейся в Медикон-виллидж, одном из крупнейших технопарков Швеции на юге страны, продемонстрировали пластиковый ингалятор размером в половину спичечного коробка, позволяющий людям вакцинироваться на дому. «Он удобен и дёшев, — сказал журналистам ВВС Йохан Ваборг, глава компании. — Вы отрываете вот эту маленькую пластиковую полоску, после этого ингалятор готов к работе. Остается лишь поднести его ко рту, сделать глубокий выдох, пшикнуть и вдохнуть». Коронавирус против Украины: вирус медленно возвращается, а вакцина достается киевлянам © AFP, Sergei SUPINSKY

Iconovo сотрудничает с исследовательским иммунологическим стартапом ISR из Стокгольма, создавшим вакцину от COVID-19 в виде сухого порошка. В отличие от вакцин Pfizer, Moderna и Astra Zeneca, основанных на настоящих РНК и ДНК, в ней используются искусственно созданные белки коронавируса. Порошок выдерживает температуру до +40 градусов Цельсия. Это разительный контраст с нынешними жидкими вакцинами, одобренными ВОЗ, которые требуют особых условий хранения. Pfizer, например, приходится держать в специальных сосудах при температуре —70°С, иначе вакцина утратит эффективность. Перемещение вакцины из одного рефрижератора в другой, по пути от завода до потребителя, называют «холодной цепочкой». «Новый препарат меняет правила игры. Ему не нужна «холодная цепочка», его легко транспортировать и распределять, и его прием не требует помощи медиков», — заявила основатель ISR Ула Виндквист, профессор иммунологии шведского Каролингского института (именно он присуждает Нобелевские премии по медицине).

Шведские исследователи рассчитывают, что их изобретение окажется особенно полезным в Африке, где вакцины не выпускают, а жаркий климат и перебои с электричеством делают проблематичными перевозку и хранение традиционных препаратов. Однако учёным предстоит ещё немало поработать, чтобы доказать, что порошкообразная вакцина столь же эффективна, как и жидкие. Пока испытания проводились только на мышах, но ISR и Iconovo собрали достаточно средств, чтобы начать тестирование на людях. Его планируют начать примерно через два месяца.

А вот израильская компания Oramed Pharmaceuticals уже в августе планирует провести испытания вакцины от коронавируса в форме таблеток на людях. Речь идет пероральной версии вакцины от COVID-19, разрабатываемой индийской компанией Premas Biotech. Oramed Pharmaceuticals уже испытала таблетки на животных, и у свиней успешно выработались антитела к коронавирусу. Теперь израильская компания ждет разрешения от правительства страны, чтобы перейти к испытаниям на людях. Их хотят провести в следующем месяце, в эксперименте примут участие 24 добровольца, ранее не прививавшихся. Клинические испытания вакцины займут примерно шесть недель. Акушер-гинеколог ответил на вопрос о влиянии вакцинации против COVID-19 на репродуктивную функцию женщин © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

По словам производителя препарата, он более устойчив к воздействию коронавируса, так как нацелен на три структурных вирусных белка, тогда как вакцины Moderna и Pfizer нацелены на единственный белок-шип. «Даже если вирус проходит через одну линию, существует вторая линия, а если через вторую линию — третья. Преимущества пероральной вакцины выходят за рамки безопасности и эффективности, поскольку подобные препараты, как правило, имеют меньше побочных эффектов. Вакцину можно транспортировать при температуре холодильника, и даже хранить при комнатной температуре, что с точки зрения логистики упрощает её доставку в любую точку мира», — заявил журналистам генеральный директор компании Oramed Pharmaceuticals Надав Кидрон. При этом израильские СМИ отмечают, что для приема новой вакцины не понадобится помощь специалистов — каждый человек сможет свободно выпить таблетки дома.

Третья доза вакцины: Россия, Израиль, далее везде

Министерство здравоохранения Израиля 29 июля приняло решение ревакцинировать пожилых граждан третьей дозой препарата от коронавируса. Таким образом, Израиль стал первой западной страной, где пройдет массовая ревакцинация населения. Третью прививку от коронавируса смогут сделать граждане в возрасте старше 60 лет, с момента получения второй прививки у которых прошло 5 месяцев. Третью дозу начнут вводить с воскресенья, 1 августа.

Это решение было обнародовано на следующий день после того, как американская компания Pfizer сообщила о том, что введение третьей дозы вакцины производства Pfizer/BioNTech (именно её используют в Израиле) может существенно усилить защиту от «дельта»-штамма коронавируса. Согласно отчёту об эффективности вакцины за второй квартал 2021 года, уровень антител против варианта «дельта» у людей в возрасте от 18 до 55 лет, получивших третью дозу вакцины, более чем в пять раз выше, чем после вакцинации второй дозой. А среди людей в возрасте от 65 до 85 лет уровень антител против того же опасного варианта после получения третьей дозы вакцины более чем в 11 раз превышает уровень после второй дозы. Исследователи Pfizer пришли к выводу, что после введения третьей дозы (по сравнению с положением до её введения) потенциал нейтрализации «дельта»-штамма возрастает в сто раз. Украинский Минздрав одобрил смешивание вакцин от COVID-19 © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

А в регионах России повторная вакцинация против COVID-19 началась ещё в конце июня. Согласно рекомендациям Минздрава РФ, ревакцинироваться можно любым вакцинным препаратом, зарегистрированным в стране. Отмечается, что ревакцинация или вакцинация после болезни спустя полгода рекомендуется до тех пор, пока в РФ не будет достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета. Для ревакцинации подходят все вакцины, зарегистрированные в России, отметил 23 июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Ревакцинация третьей дозой препарата от COVID-19, или бустерная прививка, является закономерной процедурой, это стимул для организма для повторной выработки антител, заявила 29 июля руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко. «По данным последних исследований, для защиты от новых штаммов COVID-19 нужна более высокая концентрация нейтрализующих антител в крови, чем для старых штаммов. А способ повысить концентрацию антител в организме — это как раз бустерная прививка», — сказала она. В противном случае, растет шанс заболеть.

«Хотя в настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ещё не одобрила массовую ревакцинацию, это связано с тем, что во многих странах большинство граждан пока не привиты первыми компонентами, и расход вакцин на бустерную прививку нерационален, — то есть причина экономическая. В России срок повторной прививки — полгода», — констатировала Ткаченко.

В начале июля 2021 года в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и американском Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) заявили, что люди, полностью вакцинированные от COVID-19, не нуждаются в третьей дозе прививки. Несмотря на то, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на данный момент не имеет доказательств того, что для укрепления защиты организма от коронавируса необходимо вводить три инъекции препарата вместо традиционных двух, в Европейском Союзе считают, что такой сценарий иммунизации населения весьма вероятен. Не исключено, что в странах ЕС третью дозу вакцины от коронавируса начнут применять уже в этом году, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. На тропу войны с коронавирусом выходит «табачная» вакцина © Isriya Paireepairit / flickr.com

Хроника вакцинации в Европе и России

В Евросоюзе 70% населения получили хотя бы одну прививку от коронавируса, 57% жителей старше 18 лет полностью вакцинированы, сообщила 27 июля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Тем не менее, по её словам, «дельта»-вариант коронавируса «очень опасен», в связи с чем фон дер Ляйен обратилась «ко всем, у кого есть возможность привиться, сделать это ради своего здоровья и защиты других». Она отметила, что ЕС обладает достаточным количеством вакцин для всех. Цель еврочиновников — полностью вакцинировать как минимум 70% взрослого населения ЕС до конца лета.

В тот же день министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сообщил, что 73% взрослого населения Германии получили как минимум одну прививку против коронавируса. По его данным, 61% населения страны (50,7 миллиона человек) получили первый укол, 49,7% (41,4 миллиона) полностью вакцинированы.

Полный цикл вакцинации против коронавируса отечественными препаратами в России прошли более 21 миллиона человек, заявила 28 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова. По данным главного санитарного врача России, «Спутником V» полностью привиты уже 20 миллионов россиян, «ЭпиВакКороной» — около миллиона, вакциной института Чумакова — порядка 300 тысяч людей. «Среди привитых полным циклом, заболевших 0,7-0,8% для каждой вакцины», — добавила Попова. При этом разработчик «ЭпиВакКороны», научный центр «Вектор», сообщил 29 июля, что первый компонент одной из отечественных вакцин от коронавируса получили уже 36 миллионов россиян.

Вице-премьер и глава Минфина Словакии Игорь Матович 27 июля получил первую прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». «По словам Матовича, он после регистрации на вакцинацию ожидал прививки 26 дней. Никаких серьезных побочных явлений после укола у него не было. Матович также подверг критике тех словацких политиков и некоторые медучреждения, которые выступали против использования в республике незарегистрированного в европейских органах российского препарата», — сообщили местные СМИ.

При этом в преддверии регистрации «Спутника V» в Европе, Минздрав РФ одобрил клинические испытания комбинации вакцин от коронавируса AstraZeneca и «Спутник Лайт» в России. Испытания I-II фазы начались 26 июля, следует из государственного реестра разрешений на проведение клинических исследований. Испытания безопасности и иммуногенности комбинации препаратов будут проводиться на 150 взрослых пациентах, их окончание запланировано на 2 марта 2022 года, следует из реестра. Исследования пройдут на базе трех медицинских организаций в Санкт-Петербурге — НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ, Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова, ООО «Куратор», а также в московских клиниках «Орис» и «Медси».