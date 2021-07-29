«Пизанка», театр кукол, заброшенный морг: жуткие места Мариуполя

Территории, где видят призраков и слышат потусторонние звуки, свежие могилы на заброшенном кладбище и другие страшилки из жизни Мариуполя — в мистической подборке от издания Украина.ру

Кинотеатр-призрак

Полсотни лет назад в Кальмиусском районе построили кинотеатр имени Шевченко. Он очень быстро обрел популярность среди горожан — мариупольцы стояли в длинных очередях, чтобы попасть на сеанс.

В 90-е годы кинотеатр прекратил существование. Сейчас его стены пустуют, но стоит заглянуть внутрь, и вы увидите, что в здании сохранился даже экран! Ночью место становится зловещим — слышны посторонние шорохи и звуки.

Поговаривают, что по этой причине здесь часто меняются сторожа: не выдерживают зловещей обстановки.

Заброшенный морг

Это место, посетить которое по силам далеко не каждому.

Морг расположен на территории медицинского объединения «Здоровье женщины и ребенка» (бывшая горбольница №3). Закрыт более 10 лет назад.

Здание не просто опустело, такое чувство, что сотрудники в один день не пришли на работу. Осталось все — документы, инструменты патологоанатомов, образцы органов, черепа, зубы в банке.

«Пизанка»

Это страшное место в центре Мариуполя известно всем местным жителям.

Заброшенная 14-этажка знает множество смертей — с крыши здания неоднократно прыгали самоубийцы, в помещении происходили убийства.

Экстремалы продолжают наведываться в здание, несмотря на то что оно закрыто забором и лестничные марши между 1-м и 2-м этажом снесены.

«Буревестник»

«Кто сюда войдет — обратно не вернется» — такая надпись украшает стены заброшенного кинотеатра «Буревестник» в Приморском районе.

Его открыли в 60-е годы, тогда кинотеатр был очень популярен. Он функционировал до конца 90-х, а потом несколько лет в нем размещалась протестантская церковь.

Говорят, нечистая сила заставила протестантов покинуть здание.

Кладбище «Зирка»

На территории совхоза «Зирка» есть кладбище, о котором знают только местные жители. Они называют его одним из самых страшных мест в Мариуполе.

Дело в том, что могилы здесь очень старые, из некоторых выросли деревья, которые по-особенному устрашающе шумят.

Театр кукол

Еще в середине 2000-х в здании на проспекте Победы находился детский кукольный театр, но городские власти посчитали, что ему срочно необходим ремонт, и продали дом бизнесмену Шекерли (впоследствии он сел в тюрьму за развращение более 100 девочек).

Место стало притоном бомжей и наркоманов. Оказаться здесь ночью вряд ли кому-то захочется.

Общежитие у моря

Еще несколько лет назад двухэтажный дом в поселке Гавань был заселен людьми. Не так давно городские власти, осознав, что дом аварийный, предоставили его жителям квартиры. Общежитие опустело.

Ночью здесь бывает страшно. Многие, кто приходил в дом в темное время суток, слышали скрип деревянных полов и другие пугающие звуки.

Заброшенный санаторий

Рядом со Свято-Николаевским кафедральним собором находится многоэтажное здание бывшего санатория. Многие годы оно заброшено.

Когда-то тут располагался кабинет для лечения наркомании и алкоголизма. Затем его закрыли, но наркоманы решили не уходить — здесь образовался наркопритон. Пользуясь тем, что местность вокруг пансионата глухая, наркоманы приходили туда принять дозу.

Говорят, что от передозировки там умер не один любитель наркотиков.

Еврейское кладбище

Старое еврейское кладбище, о котором мало кто знает, расположено на Правом берегу. Его открыли еще в 19-м веке и обнесли забором.

Сейчас кладбище закрыто, захоронения на нем запрещены. Тем не менее не так давно жители видели свежую могилу с безымянным крестом. Кто там похоронен — неизвестно.